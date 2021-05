Startup está com 13 vagas abertas na área de tecnologia e negócios

E EuEstudante

A Evollo, startup de análises que utiliza alta tecnologia na geração de conhecimentos estratégicos para interação empresa-cliente, abre 13 vagas para profissionais nos níveis pleno e sênior. Os selecionados atuarão de forma remota nas áreas de projeto e análises, qualidade e tecnologia.

Os interessados deverão encaminhar o currículo para o e-mail: recrutamento@evollo.com.br. Os candidatos selecionados passarão por um processo seletivo com avaliação de conhecimentos técnicos.

Confira as informações sobre cada uma das vagas:

Cargo: Analista sênior - 2 vagas

Área: Projeto e Análises

Requisitos: Formação superior em engenharia, administração ou economia. Experiência mínima de quatro anos em consultoria de negócios e gestão de equipes mais juniores (focadas em entrega de projeto).

Também é requisitado conhecimento da plataforma Office, ferramentas de manipulação de dados e ferramentas de condução de projetos online. Inglês avançado. Certificações em gestão de projetos e metodologias ágeis serão consideradas diferenciais.



Cargo: Consultor sênior - 2 vagas

Área: Projeto e Análises

Requisitos: Formação superior em engenharia, administração ou economia. Experiência mínima de dois anos em consultoria de negócios. Conhecimento da plataforma Office e ferramentas de manipulação de dados. Inglês avançado é pré-requisito e espanhol será considerado diferencial.



Cargo: Desenvolvedor Back-End Sênior - 1 vaga

Área: Tecnologia

Requisitos: Graduação completa em ciência da computação ou sistemas de informação. Experiência em desenvolvimento Java 8+ e Framework Spring Boot.

Outros pré-requisitos são a utilização de boas práticas de desenvolvimento, TDD (JUnit), Design Patterns, etc. Integração de APIs RESTful. Conhecimentos em Banco de Dados SQL e NOSQL (MySQL, Postgres, DynamoDB, MongoDB); Spring boot, Spring security; Eureka; OAuth2; Micro serviços; AWS (EBS, SQS, EKS, EC2, RDS); Git; Docker; Clean Code e SOLID; Streaming e mensageria.



Cargo: Desenvolvedor Back-End Pleno - 1 vaga

Área: Tecnologia

Requisitos: Graduação completa em ciência da computação ou sistemas de informação. Experiência em desenvolvimento Java 8+ e Framework Spring Boot. É necessário ter boas práticas de desenvolvimento, TDD (JUnit), Design Patterns, etc. Integração de APIs RESTful. Conhecimentos em Banco de Dados SQL e NOSQL (MySQL, Postgres, DynamoDB, MongoDB); Spring boot, Spring security; Eureka; OAuth2; Micro serviços; AWS (EBS, SQS, EKS, EC2, RDS); Git; Docker; Clean Code e SOLID; Streaming e mensageria; DevOps.



Cargo: Desenvolvedor Front-End Sênior - 1 vaga

Área: Tecnologia

Requisitos: Formação superior completa em ciência da computação ou sistemas de informação. É preciso ter experiência com Javascript, TypeScript, Angular8+, CSS, Bootstrap, Material UI, banco de dados (Postgres), conhecimento com repositório (GIT e Gitlab) e experiência em testes automatizados.



Cargo: Desenvolvedor Front-End Pleno - 1 vaga

Área: Tecnologia

Requisitos: Formação superior completa em ciência ou engenharia da computação. É preciso ter experiência com Javascript, TypeScript, Angular8+, CSS, Bootstrap, Material UI, banco de dados (Postgres), conhecimento com repositório (GIT e Gitlab) e experiência em testes automatizados.



Cargo: Desenvolvedor Full-Stack Sênior - 1 vaga

Área: Tecnologia

Requisitos: Graduação em ciência da computação, sistemas de informação, engenharia de software ou cursos relacionados. É fundamental ter experiência com desenvolvimento de sistemas (MVC), com frameworks de desenvolvimento Web (Angular2, React), bem como em back-end em Java. Experiência com framework Spring e também com front-end utilizando HTML e CSS. Conhecimento prévio nos padrões JSON e REST para consumo de APIs e também em Git e versionamento de código. Banco de dados (MySQL, MongoDB).



Cargo: Designer UI/UX Sênior - 1 vaga

Área: UX

Requisitos: Graduação em design, designer gráfico, user interface e áreas relacionadas. Perfil criativo, proativo e comunicativo. Conhecimento dos programas da Adobe (Photoshop e Illustrator). Conhecimento em algum software de prototipagem (Adobe XD, Sketch, Figma). Vontade de crescer e se desenvolver profissionalmente. Computador próprio e internet para trabalhar.



Cargo: Desenvolvedor DevOps Sênior - 1 vaga

Área: Tecnologia

Requisitos: Conhecimento em OS Linux, provisionamento de máquinas e hardware. Testes de benchmark de instâncias. Linguagens - Python, Java. Conhecimentos em plataformas de agregação de logs e métricas (ELK, Graphana), Kubernetes, Google Cloud Platform, AWS EKS e Terraform.



Cargo: Analista de suporte de sistemas sênior - 1 vaga

Área: Tecnologia

Requisitos: Experiência com ferramentas de Helpdesk (Zendesk, Freshdesk), utilização e implantação. Desejável conhecimento em banco de dados (SQL) e Programação (Java).



Cargo: Coordenador Sênior - 1 vaga

Área: Qualidade e treinamentos

Requisitos: Experiência na área de qualidade (atendimento), monitoria, feedback e treinamentos. Domínio de informática e pacote Office, escuta ativa e excelente comunicação. Empatia e senso de dono. Habilidade para trabalhar em sistema home office, com facilidade de concentração e disciplina.

Para mais informações, conheça o site da Evollo.