Empresa farmacêutica encerra Inscrições para estágio em 14 de maio

As inscrições para o programa de estágio da Boehringer Ingelheim se encerram em 14 de maio. A empresa é uma das 20 principais farmacêuticas do mundo e oferece vagas nas áreas de administração, compras, financeiro, manutenção, produção e qualidade. Os interessados devem se inscrever no link e ter disponibilidade para estagiarem por dois anos, além de familiaridade com pacote office e inglês básico a intermediário.

O processo seletivo será realizado em parceira com a Companhia de Estágios e de forma virtual. O formato foi incorporado nos últimos dois programas de estágios da farmacêutica e teve alto índice de satisfação dos estudantes e gestores, além de preservar a saúde e segurança dos envolvidos.



O programa tem o objetivo de proporcionar vivência corporativa e desenvolver os estagiários a partir de ações estruturadas que contribuam com a formação prática. A Boehringer Ingelheim busca estudantes proativos, engajados e interessados em atuar em uma organização dinâmica cuja missão é gerar valor pela inovação.



O estágio vai oferecer, aos aprovados na seleção, bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, vale refeição (Rochaverá), refeitório (das fábricas), vale alimentação, vale transporte, estacionamento ou ônibus fretado (das fábricas), funcional card -- que oferece descontos em medicamentos --, licença maternidade e paternidade, gympass e vale natal.



Sobre a Boehringer Ingelheim

A empresa atua no mercado farmacêutico há mais de 130 anos e se consolidou como uma das 20 principais companhias do ramo, sendo a maior de capital fechado. A Boehringer Ingelheim tem cerca de 52 mil funcionários.

No Brasil. a empresa está instalada há quase 70 anos no estado de São Paulo com escritório na capital e fábricas em Itapecerica da Serra e Paulínia, mas atua em todo território nacional.