Programa oferece bolsas para capacitação em universidade estadunidense

O Latin America Institute of Business (Laiob), em parceria com a Fundação, abriu inscrições para programa de bolsas de imersão de duas semanas na Ohio University, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (10). A formação é destinada para a profissionais desde estudantes universitários a doutores maiores de 18 anos e com nível de intermediário a avançado de inglês.

Candidatos podem se inscrever pelo seguinte link até 20 de junho. É possível concorrer a mais de uma bolsa para o mesmo curso.

O curso vai ser ofertado em julho de 2022 e incluirá certificações internacionais em cursos rápidos ofertados pela universidade. São bolsas de 30%, 50%, 70% e 100% para os cursos de gestão estratégica de marketing, administração e liderança, finanças corporativas e gestão de projetos.

Durante a seleção, o candidato deve enviar formulário de aplicação preenchido em inglês e passar por entrevistas com os recrutadores do Laiob. São critérios de avaliação o nível de inglês, experiências profissionais e acadêmicas, resposta às perguntas motivacionais e experiência de vida.

Além da bolsa no curso escolhido, os aprovados têm acesso a um curso de Inglês para Negócios e visitas a grandes empresas da região. As bolsas também cobrem custos com translado terrestre, café da manhã, almoço, hospedagem e jantar de formatura. Os finais de semana ficam livres para passeios.

Luisa Vilela, CEO do Laiob, destaca que o programa de bolsas visa selecionar candidatos de alto potencial e oferecer oportunidades para que possam levar impactos positivos à sociedade. “Por isso, buscamos candidatos com histórico de experiências transformadoras e realizações de excelência, seja no âmbito pessoal, acadêmico ou profissional, independente do estágio de carreira em que essa pessoa esteja atualmente”, destaca.