Projeto oferece 500 vagas em cursos profissionalizantes para mulheres

(crédito: Cottonbro / Pexels)

O Projeto Mulher Eficaz está com 500 vagas disponíveis para cursos profissionalizantes exclusivos par mulheres. As oportunidades são para as áreas de gestão e produção de eventos culturais e marketing digital e da economia criativa. Para participar, as candidatas podem se inscrever pelo site do projeto.

A iniciativa é uma parceria do Instituto Eu Ligo com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF). O curso fica disponível até 22 de agosto de forma remota com uma carga horária total de 60 horas.

O projeto tem como intuito fortalecer a presença feminina no mercado de trabalho. Durante o curso, as participantes vão aprender sobre identidade e diversidade cultural, técnicas e ferramentas da economia criativa para o século 21, funil de vendas, estratégias competitivas, os perigos de trabalhar sem planejamento, economia criativa e áreas de atuação.





O curso de Marketing Digital e da Economia Criativa, busca qualificar mulheres para gerir negócios. Entre os conteúdos, a capacitação explica como conseguir linhas de microcrédito, como ser microempreendedor individual (MEI), como montar uma estratégia de comercialização dos seus produtos e como montar um bom plano de negócios para atrair um número maior de consumidores.

No curso de Gestor Cultural com ênfase em Organização de Eventos, as mulheres vão aprender mais sobre o mercado de eventos culturais. A capacitação serve de ferramenta para mulheres que são empreendedoras ou trabalham de forma autônoma.