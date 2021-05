Recovery está com 18 vagas de emprego abertas para teletrabalho

E EuEstudante

A Recovery, empresa do Grupo Itaú e plataforma pioneira de cobrança de dívidas no Brasil, está com 18 vagas de trabalho abertas, incluindo duas de estágio. As inscrições para as vagas podem ser feitas pelo site do grupo.

As oportunidades são para as funções de gerente de marketing; coordenador de sistemas; engenheiro de dados; especialista d conteúdo; especialista de políticas; especialista de inteligência de mercado; especialista de infraestrutura; dois especialistas de precificação; copywriting; analista de growth; analista de infraestrutura; analistas de desenvolvimento; analista de desenvolvimento; estagiário jurídico (para atuar na equipe cross do consultivo) e um estagiário em cobrança (estudante de direito para atuar na equipe de veículos).

Empresa oferece benefícios

Todas as vagas oferecem benefícios de salário compatível com o mercado, participação nos lucros ou resultados, assistência médica e odontológica, programa de incentivo à educação, auxílio academia, convênio com empresas parceiras, desconto em produtos, seguro de vida, vale refeição e vale transporte, e auxílio creche para as mães.

Outro diferencial da empresa é a short friday. No clima de #sextou, o expediente termina mais cedo, às 16h, toda sexta-feira.

Além disso, em todos os processos seletivos abertos pela Recovery, o candidato pode morar em qualquer lugar do Brasil e do mundo, pois, desde o início da pandemia, a empresa está atuando no modelo home office.

Não está nos planos voltar ao modelo presencial, mas, quando o cenário de pandemia estiver controlado, os funcionários terão a opção de trabalhar no escritório apenas no dia que quiserem, com 100% de flexibilidade e mediante reserva em um aplicativo.