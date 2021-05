Governança Brasil oferta 60 vagas de emprego para a área de tecnologia

E EuEstudante

“Estamos com 60 vagas de emprego abertas e não conseguimos ocupá-las”, conta o presidente da empresa Governança Brasil, Marcelo Lima. A companhia especializada em desenvolvimento de soluções tecnológicas de apoio à gestão na área pública, está com oportunidades para jovens e para quem tem 50 anos de idade ou mais.

Muitas vagas são para trabalhar em home office em qualquer localidade e média salarial de R$ 9 mil. A pandemia fez com que muitas empresas em todo o mundo investissem na transformação digital e a migrarem para o sistema remoto ou híbrido.

Pandemia acelerou transformação digital

Além disso, para manter a competitividade dos negócios, houve uma escalada de investimentos em startups e em negócios disruptivos, que apresentam um novo jeito de desenvolver um produto ou serviço, de forma mais direcionada e econômica. Até porque a crise do novo coronavírus trouxe também a necessidade de reduzir custos, entre os quais, os com mão de obra.

Esse cenário voltado para a tecnologia e a inovação gerou uma corrida por profissionais de TI. Segundo Marcelo Lima, há alguns anos o total de pessoas que se capacitam no Brasil para atuar no mercado de tecnologia é menor que as vagas abertas na área.

A Governança Brasil busca profissionais que tenham comprometimento, interesse em cooperar, vontade de inovar e de contribuir para a melhoria da qualidade de vida do cidadão. Além disso, eles acreditam que a diversidade é peça fundamental para a companhia atingir as metas e propósito.

Entre as áreas que oferecem oportunidade de trabalho para jovens e pessoas com 50 anos ou mais estão governança de dados, design organizacional, inteligência artificial, experiência do usuário (sigla em inglês UX), segurança cibernética, internet das coisas (sigla em inglês IoT) e Big Data. As candidaturas podem ser feitas no site da empresa.