Startup BossaBox abre vagas para profissionais de TI

(crédito: Bosabox/Divulgação)

A startup BossaBox está com vagas abertas de profissionais de tecnologia para completar sua equipe interna. Internamente, as vagas são para as posições de engenheiro de dados sênior, gerente de entrega de produto e engenheiro de software intermediário/sênior, e podem ser encontradas no site da empresa. Há oportunidades para freelancers de todas as áreas neste link.

Atualmente, a BossaBox tem mais de 13 mil prolancers cadastrados, incluindo desenvolvedores, tech leads, gerentes de produto, QA (quality assurance), designers de produto e DevOps.

Segundo Suzana de Miranda, Head de Marketing e Líder do Comitê de Diversidade e Inclusão da startup, hoje a empresa tem profissionais freelancers de todos os estados. Eles buscam atrair pessoas diversas tanto para vagas internas quanto para a plataforma.

Conheça a empresa

A BossaBox tem como principal fundamento a cultura de inovação e visa disseminar conceitos como Economia da Paixão e Futuro do Trabalho. A empresa acredita que o poder de transformar o mundo está nas mãos das pessoas e, por isso, tem como missão o empoderamento de profissionais.

Fundada em 2017, a empresa monta e fornece equipes de tecnologia sob demanda e de forma ágil para empresas que precisam desenvolver produtos digitais e acelerar seu processo de transformação digital. Por meio do trabalho remoto, a BossaBox encontrou um meio de promover a diversidade e inclusão de profissionais de todo o Brasil na área de tecnologia.