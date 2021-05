Empresa de tecnologia tem mais de 40 vagas abertas

E EuEstudante

(crédito: Árpád Czapp/ Unsplash)

A empresa de desenvolvimento de software Pitang está oferecendo oportunidades de trabalhos presenciais e remotos, sendo que as presenciais são para atuar em Recife (PE) e São Paulo (SP). A companhia abriu mais de 40 vagas para contratação imediata e podem se candidatar profissionais da área de tecnologia de todo o Brasil.

Os interessados precisam ter conhecimentos de desenvolvimento com frameworks como Cloud GCP, Java, Spring Boot, Net Core, React, Angular, entre outras ferramentas. Para se inscrever e conferir as oportunidades, basta acessar o site da Pitang. Algumas das vagas são para atuar em projetos com clientes multinacionais e que vai possibilitar o contato frequente do profissional com os idiomas inglês e espanhol.

O CEO da Pitang destaca que, pelo momento em que a tecnologia passou a viabilizar os negócios com mais intensidade e é peça chave na sustentação das empresas, a busca por profissionais para atuar nesta área não parou com o isolamento social. Com isso, a empresa busca contratar mais funcionários em razão do crescimento da demanda de projetos tecnológicos.

Reconhecimento da Pitang

De acordo com a lista das melhores organizações do país feito pela consultoria global Great Place to Work (GPTW), a Pitang está entre as melhores empresas do Brasil para se trabalhar no setor de tecnologia da informação (TI). Além disso, a companhia foi eleita a sétima melhor para atuar em Pernambuco.

A lista é divulgada anualmente para destacar as empresas que possuem uma postura de respeito com os funcionários. A listagem é feita com base em pesquisa realizada com os colaboradores da empresa somado a análise de todas as ações da companhia.