Agências e empresas oferecem 319 vagas de emprego

Agências do Trabalhador durante lockdown

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

CHANCES DE EMPREGO

» SENAC-DF

VAGA DE EMPREGO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF) está com processo seletivo aberto para preencher uma vaga e formar cadastro reserva para instrutor-farmácia e bioquímica. Para participar, é preciso ser graduado em farmácia ou farmácia e bioquímica, tendo registro ativo e regular no respectivo Conselho de Classe. É desejável que tenha experiência em docência na área de farmácia e magistral. As inscrições devem ser feitas até quarta-feira (19/5) no site: bit.ly/senacinstrutor/.



» TRABALHO REMOTO

18 VAGAS

A Recovery, empresa do Grupo Itaú, está com 18 vagas de trabalho abertas, incluindo duas de estágio. As oportunidades são para as funções de gerente de marketing, coordenador de sistemas, engenheiro de dados, especialista de conteúdo, especialista de políticas, especialista em inteligência de mercado, especialista em infraestrutura, especialistas de pricing, copywriting, estagiário jurídico e um estagiário em cobrança. Todas as vagas oferecem benefícios e salário compatível com o mercado. Inscreva-se: bit.ly/recoveryvagas.



» TECNOLOGIA

60 VAGAS

A Governança Brasil, especialista em desenvolvimento de soluções tecnológicas de apoio à gestão na área pública, está com 60 vagas abertas para jovens e pessoas de 50 anos ou mais. Há oportunidades para trabalhar em home office e média salarial de R$ 9 mil. Entre as áreas estão: dados, design organizacional, inteligência artificial, experiência do usuário (sigla em inglês UX), segurança cibernética, internet das coisas e Big Data. Inscreva-se: bit.ly/vagasgovbra.



» BOSSABOX

TRABALHO REMOTO

A startup BossaBox está sempre em busca de profissionais para completar seus squads e também sua equipe interna. Há vagas para engenheiro de dados sênior, gerente de entrega de produto e engenheiro de software intermediário/sênior. Inscrições no site: bossabox.recruitee.com/.



» MOVILE

VAGAS PARA LÍDERES

O Grupo Movile, ecossistema de tecnologia, estão com 27 vagas abertas para posições de gerência e alta liderança. Há oportunidades nas empresas Movile, MovilePay, Sympla, Zoop, PlayKids, Afterverse, iFood, e Mensajeros Urbanos. Profissionais de todas as regiões do Brasil e também em países da América Latina podem se candidatar. Inscreva-se: www.movile.com.br/carreiras.



» AMBEV

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

A Ambev abriu mais de 300 vagas para profissionais de tecnologia, que irão compor a Ambev Tech, hub de tecnologia criado pela empresa para desenvolver soluções tecnológicas inovadoras para todo o processo produtivo da companhia. O processo seletivo é 100% online e os interessados devem se inscrever no site: ambevtech.gupy.io/. O trabalho poderá ser feito de maneira remota, presencial ou híbrido. A Ambev Tech possui escritórios em Blumenau (SC), Maringá (PR), Jaguariúna (SP), Campinas (SP) e na cidade de São Paulo.



» PROFISSIONAIS COM DEFICIÊNCIA

VAGAS NO MARISTA

O Colégio Marista Asa Sul de Brasília está com vagas abertas para profissionais com deficiência (PCD). São ofertadas três vagas para auxiliar em serviços gerais. Interessados devem enviar currículos ou informações para o e-mail: trabalheconosco@colegiosmaristas.com.br.



» MERCADO LIVRE

7 MIL VAGAS

O Mercado Livre oferta 16 mil novos postos de trabalho em toda a América Latina. Ao todo, são 7.200 no Brasil, 4.700 colaboradores no México, 2.800 na Argentina, 850 na Colômbia, 300 no Chile e 150 no Uruguai. As vagas são para áreas como tecnologia da informação, serviços financeiros e produtos. Os novos postos de trabalho serão oferecidos a todos níveis de experiência, com muitas oportunidades de acesso ao primeiro emprego. Para se inscrever, acesse: jobs.mercadolibre.com.



» NOVOMUNDO.COM

110 VAGAS

A varejista NovoMundo.com está com 110 vagas de primeiro emprego para jovens entre 18 e 24 anos e para pessoas acima de 50 anos no programa "Jovens a mais tempo". Os recém-contratados passam por treinamentos que ocorrem on-line, semipresencial e presencial. A Novo Mundo tem 2.400 colaboradores diretos, distribuídos em 140 lojas, seis centros de distribuição, nos estados de Goiás (sede), Tocantins, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Pará, Amazonas, Roraima e Distrito Federal. Os interessados devem se cadastrar pelo site: www.gentederesultado.com.br.



» TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

53 VAGAS

A UDS Tecnologia, companhia especialista em transformação digital, disponibiliza 53 vagas de trabalho remoto para as áreas de engenharia de software, análise de sistemas, design e gestão de projetos. A média salarial varia entre R$ 3 mil a R$ 15 mil de acordo com o perfil profissional (júnior, pleno ou sênior). O processo seletivo será feito virtualmente. Para se candidatar, acesse: jobs.kenoby.com/uds.



» TECNOLOGIA 1

41 VAGAS

A Digisystem, companhia brasileira fornecedora de soluções de negócios de tecnologias avançadas, oferta 41 novas vagas relacionadas à área de tecnologia, para atuação em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília . As vagas abrangem o modelo de trabalho remoto e presencial e a remuneração varia entre R$ 1.688 e R$ 14.000. A expectativa da Digisystem é que as novas vagas sejam preenchidas até o final de maio. As vagas ficarão abertas enquanto estiverem disponíveis na plataforma. Inscreva-se: jobs.kenoby.com/digisystem.





PRECISA-SE

VAGA QUANTIDADE SALÁRIO

AÇOUGUEIRO 11 ENTRE R$ 1.406 E R$ 1.700

ADMINISTRADOR 14 R$ 5,55 (HORA) E R$ 9 (HORA)

AJUDANTE DE OBRAS 4 R$ 1.200

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 5 R$ 1.200 E R$ 1.280

ALINHADOR DE PNEUS 2 R$ 1.155

ANALISTA DE MARKETING 1 R$ 6,09 (HORA)

ANALISTA DE PCP (PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO) 1 R$ 1.500

ARMADOR DE FERROS 8 R$ 1.738

ATENDENTE BALCONISTA 1 R$ 1.100

AUXILIAR DE CONTABILIDADE 1 R$ 2.000

AUXILIAR DE COZINHA 6 R$ 1.300

AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS 2 R$ 1.200

AUXILIAR DE LIMPEZA 1 R$ 1.103

AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO 2 R$ 1.200

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 1 R$ 1.243

CABELEIREIRO 4 R$ 1.100

CHURRASQUEIRO 5 R$ 1.500

CONTADOR 1 R$ 6,09 (HORA)

COORDENADOR PEDAGÓGICO 10 R$ 120 (HORA)

COSTUREIRA EM GERAL 2 R$ 1.365

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 1 R$ 1.500

COZINHEIRO GERAL 1 R$ 1.500

ELETRICISTA 2 R$ 1.450

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 2 R$ 2.000

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 3 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.600

FAXINEIRO 10 R$ 1.119

GARÇOM 1 R$ 1.188

GERENTE DE VENDAS 1 R$ 3.000

GESSEIRO 3 R$ 1.450

INSTALADOR DE PELÍCULA SOLAR (INSULFILM) 2 R$ 1.200

INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA 2 R$ 1.406

LADRILHEIRO 2 R$ 1.800

LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS (REPARAÇÃO) 2 ENTRE R$ 1.100 E R$ 2.500

MARCENEIRO 4 ENTRE R$ 1.600 E R$ 2.000

MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO 1 R$ 1.200

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 6 ENTRE R$ 1.155 E R$ 2.685,18

MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA 1 R$ 1.500

OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1 R$ 1.494,76

OPERADOR DE CASA DE MÁQUINAS (EXCETO EMBARCAÇÕES) 1 R$ 1.100

OPERADOR DE MÁQUINA COPIADORA (EXCETO OPERADOR DE GRÁFICA RÁPIDA) 1 R$ 1.100

OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL 15 R$ 1.492

OPERADOR DE SONDA DE PERCUSSÃO 1 R$ 1.738

OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA 3 R$ 1.800

PADEIRO 2 R$ 1.400

PEDREIRO 9 ENTRE R$ 1.450 E R$ 1.700

PINTOR DE AUTOMÓVEIS 2 R$ 1.200

PINTOR DE CARROS 2 R$ 1.100

PRODUTOR CULTURAL 20 R$ 1.800

PROFESSOR DE ECONOMIA 20 R$ 60 (HORA)

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO SUPERIOR 20 R$ 60 (HORA)

PROFESSOR DE PRÁTICA DE ENSINO (ENSINO SUPERIOR) 40 R$ 120 (HORA)

PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1 R$ 1.300

PROJETISTA DE MÓVEIS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste