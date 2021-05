Qualicorp abre inscrições para programa de estágio e trainee

E EuEstudante

(crédito: Bruno Mooca/Divulgação)

A Qualicorp, administradora de planos de saúde coletivos, está com as inscrições abertas para o "Jovens Talentos da Quali 2021 - Construindo Novos Caminhos", o primeiro programa de estágio e trainee da empresa. Ao todo, são 26 vagas, sendo 18 voltadas para estágio e oito para trainees. Estudantes de diferentes cursos universitários de todo o país podem se inscrever no site Jovens Talentos até 18 de junho.

Os processos seletivos serão feitos de forma on-line e o trabalho, inicialmente, seguirá o modelo de home office. Os salários são de R$ 1.721 para estagiários e R$ 5.721 para trainees. Por ter como um dos pilares a diversidade e a inclusão, a Qualicorp considera em todas as vagas a participação de pessoas com deficiência (PCD) em seus processos seletivos.

Como vai funcionar os programas

O programa de trainee tem duração de 12 meses e é destinado a candidatos formados em graduação universitária em, no máximo, três anos, além de ser desejável ao menos um ano de experiência profissional. Após a conclusão do programa, há possibilidade de efetivação a cargos como analista sênior, especialista ou coordenador.

Para os candidatos a vagas de estágio, a duração é de 16 meses, com graduação universitária prevista até dezembro de 2022. Há possibilidade de efetivação para o cargo de analista júnior. Os candidatos de ambos os programas contarão com feedbacks constantes para acelerar o desenvolvimento profissional.

Além do bolsa-auxílio, o Jovens Talentos Quali 2021 oferece benefícios, como auxílio home office, folga no dia do aniversário, sextas-feiras com expediente mais curto, vale-refeição, assistência médica e odontológica, vale-alimentação, desconto em academias, Zenklub (plataforma de orientação psicológica on-line), cursos para desenvolvimento pessoal e profissional, além do Clube de Parcerias - que inclui descontos em diversos segmentos, como instituições de ensino e escolas de idiomas, entre outros.