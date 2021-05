Grupo Movile está com 27 vagas abertas para trabalho remoto

E EuEstudante

(crédito: Grupo Movile/Divulgação)

O Grupo Movile, ecossistema de tecnologia, está com 27 vagas abertas para posições de gerência e alta liderança. Há oportunidades nas empresas Movile, MovilePay, Sympla, Zoop, PlayKids, Afterverse, iFood, e Mensajeros Urbanos, e profissionais de todas as regiões do Brasil e também em países da América Latina podem se candidatar.

Para se inscrever na seleção, acesse o site de carreiras da Movile. Não há data limite para as candidaturas. Dentre as vagas oferecidas, há posições para gerentes, coordenadores e também algumas em nível de Diretoria e para C-Level.

Além de posições em tecnologia, há também oportunidades para profissionais que atuam em áreas como vendas, marketing, recursos humanos, estratégia, finanças e outras. Todas elas são para home office por tempo indeterminado e grande parte das vagas terá a possibilidade de trabalho remoto definitivo.

Benefícios de trabalhar em um ecossistema

O ambiente de inovação do Grupo, proporcionado pelas nove empresas em diferentes níveis de maturidade e com atuação em variados segmentos, contribui para uma visão de ecossistema. Os profissionais são incentivados a manter a troca de experiências e o aprendizado constante.

O ecossistema oferece, além da contratação convencional de profissionais em nível sênior, um modelo de também voltado para inovação: o "executive in residence". Essa forma de contratação, bastante popular nas empresas do Vale do Silício, permite que a pessoa entre no Grupo sem um cargo vinculado a uma empresa específica do ecossistema, mas para liderar projetos de grande potencial voltados para inovação e crescimento.

Essas atividades são definidas de acordo com a área de interesse de atuação e desenvolvimento do profissional após a entrada no Grupo. Assim, o colaborador consegue desenvolver a carreira e tem maior autonomia para ocupar posições em diferentes empresas do Grupo Movile ao longo do tempo de trabalho.

No ecossistema, a licença maternidade conta com um período pré-licença de duas semanas e retorno gradativo ao trabalho. A licença paternidade é estendida, com um retorno que também respeita o tempo de cada pai. O benefício se estende igualmente para casos de adoção e a casais homoafetivos.

Além da remuneração compatível com o mercado e de todos os benefícios do Grupo Movile, a empresa oferece apoio no desenvolvimento de carreira. Todos os profissionais em cargos seniores têm a possibilidade de fazer cursos e viagens internacionais (quando acabarem as restrições da pandemia) de aprofundamento em temas importantes para a atuação de líderes e gestores.