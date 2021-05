Empresa Flex está com mais de 70 vagas abertas na área de call center

E EuEstudante

A Flex, empresa do Grupo Connvert, especialista em operações de televenda e cobrança, está com 75 oportunidades abertas para a área de call center. Há vagas para teleatendente ativo, teleatendente receptivo e teleatendente cobrança, todas com atuação na cidade de São Paulo.

As inscrições podem ser feitas nos links abaixo:

A empresa iniciou o processo seletivo pela Taqe, plataforma de recrutamento e seleção digital que usa inteligência de dados, teste de fit cultural e gamificação.

Para concorrer, é necessário ter 18 anos completos, ensino médio completo, boa dicção e disponibilidade para trabalhar 36h semanais, incluindo fins de semana. O salário é de R$ 1.105 e conta com benefícios como vale-refeição, vale-transporte, assistência odontológica e médica.

Todo o processo seletivo acontecerá via aplicativo da Taqe. Lá o participante passará por testes interativos para que o perfil do candidato seja traçado e, caso dê match com a empresa, ele passa para as próximas fases.