Aplicativo de estilo de vida saudável tem vagas de emprego abertas

E EuEstudante

(crédito: Burst / Unsplash)

O To Do Green, aplicativo de delivery que auxilia pessoas que buscam um estilo de vida saudável, está com vagas de emprego abertas. As vagas são para atuação em São Paulo (SP) e home office. Interessados podem se inscrever pela página da empresa no site de recrutamentos TAQE.



As oportunidades são para Assistente de Operações, Analista de Operações, Executivo de Contas e Analista de Processos.

Os requisitos para se candidatar variam de acordo com o cargo almejado. Algumas das oportunidades exigem ensino superior completo ou cursando, enquanto outras pedem ensino médio. Disponibilidade, organização, facilidade para falar com o público, conhecimento de metodologias ágeis e proatividade são alguns dos critérios. Experiência em startup é um diferencial para algumas vagas.

Salário base para vaga de assistente de operações é de R$ 1.300.00. Nos outros cargos, o valor deve ser combinado com o contratado. Além da remuneração, a empresa ainda oferece vale-transporte, plano de saúde, seguro de vida, plano odontológico, celular da empresa, vale-refeição/alimentação e bônus anual conforme performance da área.