Bloomberg promove evento sobre equidade de gênero nos negócios

(crédito: Ono Kosuki / Pexels)

A Bloomberg, empresa de tecnologia e dados para o mercado financeiro, vai promover o evento on-ine e gratuito “Mulheres Em Finanças: Equidade de gênero e o avanço da mulher nos negócios” nesta quinta-feira (20). Para se inscrever, interessados em saber mais sobre o tema podem se inscrever por este link.

A transmissão visa discutir o avanço das mulheres no mercado e a importância do apoio à igualdade de gênero por meio do desenvolvimento de políticas, representação e transparência. Para falar sobre o tema, vão estar presentes a chefe global de Soluções Financeiras Sustentáveis da Bloomberg, Patrícia Torres, a gerente de Diversidade e Inclusão do Bradesco Jackeline Busnello Vaz, a superintendente de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Empreendedorismo do Itaú Unibanco, Luciana Nicola, e a vice-presidente de Capital Humano, Administrativo, Sustentabilidade e Marketing da SulAmérica Seguros, Patrícia Quirico Coimbra.

Igualdade de gênero nas empresas

Comprometida com a redução da disparidade entre gêneros nos negócios, a Bloomberg elaborou o Índice Bloomberg de Igualdade de Gênero 2021 ou GEI (Gender-Equality Index). A pesquisa traz informações relacionadas à promoção da igualdade de gênero em empresas de capital aberto e avalia critérios como liderança feminina, paridade salarial e cultura inclusiva.

Entre as 380 empresas pontuam acima de um limite da média global com relação à inclusão e diversidade, nove são brasileiras. São elas: Bradesco, SulAmérica, Braskem, Odontoprev, BB Seguridade, Companhia de Gás de São Paulo (Comgás), Itaú, Cosan e Eletrobrás. Segundo Patrícia Torres, “a pesquisa mostrou que a promoção de um ambiente de trabalho inclusivo aumenta a produtividade”, o que pode trazer retorno financeiro para a empresa.