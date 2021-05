Cia. Hering está com inscrições abertas para programa de trainee 2021

E EuEstudante

(crédito: Cia. Hering/Divulgação)

A Cia. Hering lança o Conexão Trainee, programa com foco no desenvolvimento de talentos para as carreiras no varejo de moda, preparando-os para assumir desafios estratégicos dentro da companhia. Serão seis vagas para a unidade de São Paulo, divididas entre as áreas de transformação digital (contemplando estratégia, inovação e digitalização) e produto (formando especialistas em merchandising). As inscrições podem ser feitas até 13 de junho por este link.

Para participar, os interessados deverão ter graduação concluída de dezembro de 2017 a julho de 2021. Não há restrição de cursos nem exigência de experiências anteriores.

Saiba como a seleção vai funcionar

O Conexão Trainee foi desenvolvido em parceria com a consultoria Matchbox, que será responsável por conduzir a experiência do candidato, de acordo com o padrão já praticado pela Cia. Hering. O processo de seleção será 100% on-line, com envolvimento das principais lideranças da Cia.

Após uma triagem inicial, os candidatos passarão por testes de lógica, avaliação de aderência cultural à empresa, game de competências, dinâmicas e entrevistas, além de um painel final com gestores e apresentação de um case para aprovação.

A partir do início de trabalho, previsto para 2 de agosto, o programa terá duração de 18 meses, com o diferencial de os profissionais se tornarem especialistas em suas áreas de atuação. Neste período, estão incluídas as etapas de integração e imersão nas áreas de negócio, vivência em loja, mentorias e treinamentos específicos sobre varejo, moda, transformação digital e estratégia.

Os profissionais também terão rotação de tarefas e irão se aprofundar na especialidade em que estarão alocados. Para ajudar na construção desta jornada e acompanhar os talentos, a Cia. Hering estabeleceu parceria com a Capta, consultoria especialista em desenvolvimento humano.

Sobre a empresa

A Cia. Hering é especialista em moda brasileira, tem cerca de 700 franquias e 8 mil pontos multimarcas. . Atualmente, é detentora das marcas Hering, Hering Kids, Hering Intimates e Dzarm e emprega mais de 4 mil colaboradores, com unidades administrativas, fabris e centros de distribuição em Goiás, Santa Catarina e São Paulo.