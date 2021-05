Franq Openbank abre 17 vagas para trabalho remoto e híbrido

E EuEstudante

(crédito: Leo Korol/Divulgação)

A Franq Openbank, plataforma digital que auxilia bancários, está com 17 vagas abertas na área de tecnologia. As oportunidades são voltadas para profissionais que desejem participar da revolução do open banking, integrando produtos e serviços de bancos e fintechs ao seu mercado.

As vagas disponíveis são para trabalho remoto, híbrido e presencial, de acordo com a posição e contam com benefícios como contratação CLT, seguro de vida, seguro de saúde, vale-alimentação e vale-transporte.

Confira abaixo a relação de vagas em abertas durante o mês de maio. As candidaturas podem ser feitas neste link.

1 vaga para desenvolvedor mobile sênior

1 vaga para Site Reliability Engineer (SRE)

2 vagas para engenheiro de automação

2 vagas para desenvolvedor Back End

2 vagas para desenvolvedor Frontend

1 vaga para analista de suporte (TI interno)

1 vaga para analista de suporte (cliente final)

1 vaga para arquiteto de segurança da informação e nuvem

2 vagas para engenheiro de dados

1 vaga para engenheiro de automação (APIs)

2 vagas para analista de dados



1 vaga para engenheiro de integração



Sobre a Franq Openbank

Dentro deste contexto nasce a Franq Openbank. Em operação há um ano, a plataforma foi criada para conectar consumidores e bancários e conta com mais de 1.700 personal bankers (os bancários que usam sua tecnologia para atuar por conta própria).

A Franq une o virtual, por meio das ofertas de produtos e serviços, com o real, por conta do atendimento humano personalizado feito pelos personal bankers.