Agências e empresas oferecem 501 vagas de emprego

Agências do Trabalhador durante lockdown

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.





PRECISA-SE

CARGO VAGAS SALÁRIO



ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 1 R$ 2.000

AÇOUGUEIRO 31 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.700

AÇOUGUEIRO DESOSSADOR 10 R$ 1.500

ALINHADOR DE PNEUS 1 R$ 1.155

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 1 R$ 5.500

ANALISTA DE NEGÓCIOS 1 R$ 13.000

ANALISTA DE PCP (PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO) 1 R$ 1.500

AUXILIAR DE COZINHA 2 R$ 1.188

AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 2 R$ 1.200

AUXILIAR DE LIMPEZA 1 R$ 1.188

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 5 R$ 1.100

AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO 2 R$ 1.200

BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 R$ 1.600

CABISTA 9 R$ 1.302,95

CADISTA (DESENHISTA TÉCNICO DE ARQUITETURA) 1 R$ 1.985,50

CHAPISTA DE LANCHONETE 1 R$ 1.294

CHURRASQUEIRO 7 ENTRE R$ 1.251 E R$ 1.500

CONSULTOR DE VENDAS 40 ENTRE R$ 3,32 (HORA) E R$ 1.100

COORDENADOR PEDAGÓGICO 10 R$ 120 (HORA)

CORTADOR DE ROUPAS 1 R$ 1.400

COSTUREIRA EM GERAL 5 ENTRE R$ 1.150 E R$ 1.365

COZINHEIRO GERAL 2 R$ 1.424

DESENHISTA DE PÁGINAS DA INTERNET (WEB DESIGNER) 3 R$ 1.300

DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (DESIGNER GRÁFICO) 1 R$ 1.100

DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TÉCNICO) 5 R$ 5.500

EMPACOTADOR, A MÃO 2 R$ 1.231,82

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 2 R$ 1.200

ENCANADOR 2 R$ 1.590,23

ENCARREGADO DE PADARIA 8 ENTRE R$ 1.500 E R$ 1.600

ENCARREGADO ELETROMECÂNICO DE INSTALAÇÕES 3 R$ 3.104,74

ESTETICISTA 1 R$ 2.000

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS (REPARAÇÃO) 1 R$ 2.000

GERENTE DE BAR, CANTINA E RESTAURANTE 1 R$ 1.500

GERENTE DE RELAÇÕES HUMANAS 3 R$ 2.500

GESSEIRO 3 R$ 1.450

INSTALADOR DE PELÍCULA SOLAR (INSULFILM) 3 ENTRE R$ 1.180 E R$ 1.200

LADRILHEIRO 2 R$ 1.800

LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS (REPARAÇÃO) 2 R$ 1.700

MARCENEIRO 8 ENTRE R$ 1.696,20 E R$ 3.200

MECÂNICO 1 R$ 1.100

MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO 1 R$ 1.200

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 5 R$ 2.685,18

MOTOFRETISTA 1 R$ 1.500

OPERADOR DE CAIXA 40 ENTRE R$ 1.117 E R$ 1.231

OPERADOR DE CASA DE MÁQUINAS - EXCETO

EMBARCAÇÕES 1 R$ 1.100

OPERADOR DE MÁQUINA DE DOBRAR CHAPAS 5 R$ 1.500

OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL 15 R$ 1.492

OPERADOR DE SONDA DE PERCUSSÃO 1 R$ 1.738

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO 2 R$ 21,15 (DIA)

PADEIRO 2 R$ 1.400

PEDREIRO 21 ENTRE R$ 1.450 E R$ 1.700

PINTOR DE AUTOMÓVEIS 5 ENTRE R$ 1.200 E R$ 2.000

PIZZAIOLO 2 R$ 2.000

POLIDOR DE VEÍCULOS 1 R$ 1.600

PRODUTOR CULTURAL 20 R$ 1.800

PROFESSOR DE ECONOMIA 20 R$ 60 (HORA)

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO SUPERIOR 20 R$ 60 (HORA)

PROFESSOR DE PRÁTICA DE ENSINO (ENSINO SUPERIOR) 40 R$ 120 (HORA)

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO 25 R$ 1.145

SERVENTE DE OBRAS 5 R$ 1.133

SOLDADOR 1 R$ 2.200

SUPERVISOR DE CONTAS A PAGAR 1 R$ 2.500

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 1 R$ 3.500

SUPERVISOR DE TRANSPORTES 1 R$ 1.100

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL 1 R$ 2.000

SUSHIMAN 5 R$ 1.800

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 1 R$ 2.500,39

TÉCNICO DE IMPRESSORA (MATRICIAL) 2 R$ 2.000

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA 3 R$ 1.806,82

TÉCNICO DE PROJETO (ELETROTÉCNICO) 5 R$ 1.985

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 2.000

TECNÓLOGO EM ANÁLISE DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA 6 R$ 4.048

TECNÓLOGO EM GASTRONOMIA 1 R$ 5 (HORA)

TORNEIRO MECÂNICO 1 R$ 1.500

TOSADOR 1 R$ 1.350

VENDEDOR PRACISTA 50 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.265

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste