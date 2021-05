Confira lista com 101 concursos abertos e 4.755 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 101 concursos e 4.755 vagas, além de cadastro de reserva. No DF, há 14 editais abertos para 64 vagas e formação de cadastro de reserva. Para o Centro-Oeste, há duas seleções abertas com 123 oportunidades. Nos conselhos regionais, há cinco concursos com 299 postos vagos. Entre os nacionais, há 25 certames abertos para 3.167 oportunidades. Há ainda 10 seleções para outras regiões com 863 vagas. Nas universidades federais, são 40 processos seletivos e 233 oportunidades. Os institutos federais oferecem cinco concursos e seis postos vagos.







LOCAIS — DISTRITO FEDERAL

BANCO DE BRASÍLIA (BRB)

Inscrições até 15 de julho no site: iades.com.br. Concurso com 50 vagas e formação de cadastro reserva para analista de TI. Salário: R$ 8.142. Taxa: R$ 98.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 1

Inscrições até segunda-feira (24/5) no site: http://bit.ly/sistemaUnB. Concurso com duas vagas e formação de cadastro reserva para professor substituto de pedagogia. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 4.304,92. Taxa: não há.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 2

Inscrições até terça-feira (25/5) no site: http://bit.ly/sistemaUnB. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor substituto de música. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 4.304,92. Taxa: não há.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 3

Inscrições até sexta-feira (28/5) no site: http://bit.ly/sistemaUnB. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor substituto de história. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 4.304,92. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 4

Inscrições até 30 de maio no site: bit.ly/inscricaoUnB. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor substituto de geoprocessamento e sistemas ecológicos. Salário: R$ 4.304,92. Taxa: não há.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 5

Inscrições até 31 de maio no site: bit.ly/inscricaoUnB. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor substituto de farmácia. Salário: R$ 2.795,40. Taxa: não há.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 6

Inscrições até 31 de maio no site: bit.ly/inscricaoUnB. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor substituto de assistência farmacêutica. Salário: R$ 2.795,40. Taxa: não há.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 7

Inscrições até 7 de junho no site: bit.ly/inscricaoUnB. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor substituto de engenharia elétrica. Salário: R$ 4.304,92. Taxa: não há.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 8

Inscrições até 6 de junho no site: bit.ly/inscricaoUnB. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor substituto de agronegócio. Salário: R$ 4.304,92. Taxa: não há.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 9

Inscrições até 11 de junho no site: bit.ly/concursounb. Concurso com uma vaga para professor de magistério superior de ecologia. Salário: R$ 9.616,18.Taxa: R$ 240,40.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 10

Inscrições até 18 de junho no site: http://bit.ly/sistemaUnB. Concurso com uma vaga para professor na área de educação. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 11

Inscrições até 18 de junho no site: http://bit.ly/sistemaUnB. Concurso com uma vaga para professor na área de língua materna, alfabetização e literatura. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 12

Inscrições até 18 de junho no site: http://bit.ly/sistemaUnB. Concurso com uma vaga para professor de enfermagem. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 13

Inscrições até 18 de junho no site: http://bit.ly/sistemaUnB. Concurso com uma vaga para professor do Departamento de Botânica. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



NACIONAIS

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) 1

Inscrições até este domingo (23/5) no site: bit.ly/jacundaedital. Concurso com seis vagas para agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial (4) e agente de apoio às ações de fiscalização ambiental (2). Salário: R$ 1.100. Taxa: não há.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) 2

Inscrições até segunda-feira (24/5) presencialmente no endereço: Av. Tapajós, nº 2201, Bairro do Laguinho, Santarém (PA) ou pelo e-mail: resex.tapajos.arapiuns@icmbio.gov.br. Concurso com seis vagas para agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial. Salário: R$ 1.100. Taxa: não há. Edital: bit.ly/editaltapajos.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) 3

Inscrições até terça-feira (25/5) presencialmente no endereço: Rua Jamináus, nº 1556, bairro do Cruzeirão, Cruzeiro do Sul (AC). Concurso com seis vagas para agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial. Salários: entre R$ 1.100 e R$ 1.650. Taxa: não há. Edital: bit.ly/editalagenteac.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) 4

Inscrições até terça-feira (25/5) presencialmente no endereço: Avenida São Benedito, 260, Centro, Gurupá (PA). Concurso com duas vagas para brigadista. Salário: R$ 1.100. Taxa: não há. Edital: bit.ly/editalitapua.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) 5

Inscrições de segunda-feira (24/5) até quarta-feira (26/5) no site: bit.ly/inscricaoicmbio. Concurso com quatro vagas para agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial (3) e agente de apoio às ações de fiscalização ambiental (1). Salários: entre R$ 1.100 e R$ 2.750. Taxa: não há.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) 6

Inscrições de segunda-feira (24/5) até quinta-feira (27/5) pelo e-mail: parnadasnascentesdorioparnaiba@icmbio.gov.br. Concurso com 20 vagas para brigadista. Salário: R$ 1.100. Taxa: não há. Edital: bit.ly/editalparaiba.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) 7

Inscrições até quinta-feira (27/5) presencialmente nos endereços: avenida Castelo Branco, Qd. 31, lotes 10/11, Mambaí (GO) ou no posto de saúde da Comunidade do Brejão, Jaborandi (BA). Concurso com 11 vagas para brigadista (10) e agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial (1). Salários: entre R$ 1.100 e R$ 1.650. Taxa: não há. Edital: bit.ly/editalmanbai.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) 8

Inscrições até sexta-feira (28/5) presencialmente no endereço: rua Generoso Marques Leite, nº 20, bairro C.O.C., Cáceres (MT) ou pelo e-mail: esectaiama@icmbio.gov.br. Concurso com seis vagas para brigadista. Salários: entre R$ 1.100 e R$ 1.650. Taxa: não há. Edital: bit.ly/editalitam.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) 9

Inscrições de segunda-feira (24/5) até sexta-feira (28/5) presencialmente no endereço: rodovia da Confiança, 187, s/n, Horto Florestal, Ubajara (CE). Concurso com 23 vagas para brigadista (15) e agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial (8). Salários: entre R$ 1.100 e R$ 1.650. Taxa: não há. Edital: bit.ly/editalubajarai.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) 10

Inscrições até sexta-feira (28/5) presencialmente no endereço: Tv. Barão de Sincorá, 26, Contendas do Sincorá (BA). Concurso com seis vagas para brigadista. Salários: entre R$ 1.100 e R$ 1.650. Taxa: não há. Edital: bit.ly/editalsudoesteBA.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) 11

Inscrições de sexta-feira (21/5) até 31 de maio presencialmente no endereço: Reserva Biológica da Mata Escura, estrada Jequitinhonha, Mumbuca, km 5,5, comunidade Nova Araçatuba, Zona Rural, Jequitinhonha (MG) ou pelo e-mail: mataescura@icmbio.gov.br. Concurso com 22 vagas para brigadista (19) e chefe de esquadrão (3). Salários: entre R$ 1.100 e R$ 1.650. Taxa: não há. Edital: bit.ly/editalbrig.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) 12

Inscrições até 31 de maio presencialmente nos endereços: (1) Escritório Administrativo ICMBio NGI Aparados da Serra Geral - Centro Cultural em Cambará do Sul (RS), (2) Sede Itaimbezinho, Rodovia RS 429 (Estrada do Itaimbezinho, Km 18), zona rural de Cambará do Sul (RS) e (3) Portaria de Informação e Controle, PIC Rio do Boi, zona rural de Praia Grande (SC) ou pelo e-mail: ngi.aparadosdaserrageral@icmbio.gov.br. Concurso com 27 vagas para agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial (14), agente de apoio à gestão do uso público (4) e brigadista (9). Salários: entre R$ 1.100 e R$ 1.650. Taxa: não há. Edital: bit.ly/serrageral.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) 13

Inscrições até 9 de junho presencialmente no endereço: rua das Oliveiras 135, Bairro Jardim Vitória, Guarantã do Norte (MT) ou na avenida Marechal Rondon, 996, Bairro Aeroporto Velho, Itaituba (PA). Concurso com seis vagas para brigadista. Salários: entre R$ 1.100 e R$ 1.650. Taxa: não há. Edital: bit.ly/editalsetecuna.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) 14

Inscrições até 11 de junho pelo e-mail: a parnajericoacoara.ce@icmbio.gov.br. Concurso com seis vagas para agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial. Salário: R$ 1.100. Taxa: não há. Edital: bit.ly/editaljeri.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) 15

Inscrições de 4 de junho até 16 de junho presencialmente no endereço: estrada Velha Arraial D'Ajuda, Itabela Km 4,5 Vale Verde, Porto Seguro (BA). Concurso com 19 vagas para brigadista (11) e agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial (8). Salários: entre R$ 1.100 e R$ 1.650. Taxa: não há. Edital: bit.ly/editalPorto.



DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL (DEPEN)

Inscrições prorrogadas até segunda-feira (24/5) no site: idib.org.br. Concurso com 1.177 vagas, sendo 107 imediatas e 1.070 para formação de cadastro de reserva, para técnico de obras - orçamentista (110), técnico de obras - calculista estrutural (66), técnico de obras - calculista fundações (66), técnico de obras - elétrica (110), técnico de obras - hidráulica (110), técnico de obras - ambiental sanitarista (110), técnico de obras - civil (484), técnico de obras - mecânica (22) e técnico de obras - arquitetura (99). Salários: entre R$ 6.242,41 e R$ 8.293,82. Taxa: R$ 60.



AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX BRASIL)

Inscrições até 31 de maio no site: bit.ly/apexcebraspe. Concurso com uma vaga e formação de cadastro de reserva para analista e assistente. Salário: R$ 7.654,75. Taxas: entre R$ 64,22 e R$ 82,57.



ESCOLAS DE APRENDIZES-MARINHEIROS

Inscrições até 13 de junho no site www.marinha.mil.br/sspm/. Concurso com 750 vagas para aprendiz de marinheiro. Salário: R$ 1.303,90. Taxa: R$ 40.



ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO (ESPCEX)

Inscrições até 14 de junho no site: www.espcex.eb.mil.br. Concurso com 440 vagas, sendo 400 para homens e 40 para mulheres. Salários: entre R$ 1.044 e R$ 1.630. Taxa: R$ 100.



CORPO MILITAR DE BOMBEIROS DO ESTADO DE ALAGOAS (CBMAL)

Inscrições de segunda-feira (17/5) até 21 de junho no site: http://bit.ly/concursoCBMAL. Concurso com 170 vagas para oficial bombeiro militar (20) e soldado bombeiro militar (150). Salário: entre R$ 1.649.35 e R$ 9.602,72. Taxa: R$ 95.



ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA MARINHA MERCANTES (EFOMM)

Inscrições de 1º de junho até 15 de julho no site: www.marinha.mil.br/ciaga. Concurso com 263 vagas, sendo 144 para o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (Ciaga) e 119 para o Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba). Salário: R$ 1.185. Taxa: R$ 65.



QUADRO DE CAPELÃES NAVAIS DA DO CORPO AUXILIAR DA MARINHA DO BRASIL (CAPNAV)

Inscrições de 19 de julho até 31 de julho no site: bit.ly/ConcursoCAPNAV. Concurso com uma vaga para primeiro-tenente - sacerdote católico apostólico romano. Salário: R$ 9.070,60. Taxa: R$ 130.



CORPO DE ENGENHEIROS DA MARINHA (CEM)

Inscrições de 19 de julho até 31 de julho no site: bit.ly/ConcursoCEM. Concurso com 25 vagas para primeiro-tenente - arquitetura, engenharia aeronáutica, cartográfica, civil, de produção, de telecomunicações, elétrica, eletrônica, mecânica, naval mecânica, de aeronáutica e química. Salário: R$ 8.671,32. Taxa: R$ 130.



ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ESFCEX) 1

Inscrições de 16 de junho até 4 de agosto no site: www.esfcex.eb.mil.br. Concurso com 48 vagas para administração (6), ciências contábeis (2), direito (6), estatística (2), informática (6), magistério - biologia (3), magistério - inglês (4), magistério - matemática (4), magistério - português (3), magistério - física (4), veterinária (2), enfermagem (5) e pastor evangélico (1). Salário: R$ 10.306,25. Taxa: R$ 150.



ESCOLA DE SAÚDE DO EXÉRCITO (ESSEX) 2

Inscrições de 16 de junho até 4 de agosto no site: www.esfcex.eb.mil.br. Concurso com 122 vagas para anestesiologia (6), oncologia (5), cardiologia (8), cirurgia de cabeça e pescoço (1), cirurgia de mão (2), cirurgia geral (2), cirurgia torácica (2), clínica médica (6), endocrinologia (3), endoscopia digestiva (3), gastroenterologia (3), geriatria (3), ginecologia (3), hematologia (2), infectologia (1), mastologia (2), medicina intensiva (3), nefrologia (5), neurologia (5), oftalmologia (3), ortopedia (3), cirurgia de joelho (1), cirurgia de ombro (1), otorrinolaringologia (1), patologia (1), pediatria (3), pneumologia (3), proctologia (4), psiquiatria (3), radiologia (2), sem especialidade (20), urologia (2), farmácia (5), endodontia (1), periodontia (1) e prótese dental (3). Salário: R$ 10.306,25. Taxa: R$ 150.



LOCAIS - CENTRO-OESTE

PREFEITURA DE GOIATUBA (GO)

Inscrições até 20 de junho no site: bit.ly/goiatubasaude. Concurso com 71 vagas para assistente social (4), biomédico (2), educador físico (4), enfermeiro (9), farmacêutico (1), fisioterapeuta (2), médico (9), nutricionista (2), odontólogo (2), psicólogo (4), técnico em enfermagem (23), técnico de laboratório (5) e técnico em radiologia (4). Salários: entre R$ 1.528,25 e 4.759,48. Taxas: entre R$ 50 e R$ 150.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS (TJGO)

Inscrições de 7 de junho até 12 de julho no site: www.concursosfcc.com.br. Concurso com 52 vagas e formação de cadastro de reserva para juiz substituto. Salário: R$ 28.884,25. Taxa: R$ 288,84.



CONSELHOS REGIONAIS

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DO TOCANTINS (CORE-TO)

Inscrições até segunda-feira (24/5) no site: http://www.quadrix.org.br/. Concurso com 25 vagas, sendo duas imediatas e 23 de cadastro reserva para assistente administrativo. Salário: R$ 1.233,61. Taxa: R$ 50.



CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (CREFITO-4)

Inscrições até 14 de junho no site: www.quadrix.org.br/. Concurso com 110 vagas e formação de cadastro reserva para almoxarife (20), analista contábil (20), analista de pessoal (20), analista de tecnologia da informação (30) e produtor de vídeo (20). Salários: entre R$2.612,50 e R$ 4.702,50. Taxa: entre R$ 80 e R$ 100.



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DO MARANHAO (CREF-21)

Inscrições até 14 de junho no site: www.quadrix.org.br/. Concurso com 80 vagas, sendo duas imediatas e 78 de cadastro reserva para auxiliar administrativo (40) e agente de orientação e fiscalização (40). Salários: entre R$ 1.567,50 e R$ 1.956,76. Taxa: entre R$ 52 e R$ 62.



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO AMAPÁ (CRF-AP)

Inscrições até 14 de junho no site: www.quadrix.org.br/. Concurso com 48 vagas, sendo cinco imediatas e 43 de cadastro reserva para agente de serviços gerais (5), assistente administrativo (22), motorista (5), administrador (5), contador (6) e farmacêutico fiscal (5). Salário: entre R$ 1.300 e R$ 4.990. Taxa: entre R$ 45 e R$ 52.



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO MARANHÃO (CRECI-MA)

Inscrições até 14 de junho no site: www.idib.org.br. Concurso com 36 vagas de níves médio e superior, sendo seis para contratação imediata e 30 para cadastro reserva. Salários: entre R$ 1.285,60 e R$ 1.942,63. Taxas: entre R$ 80 e R$ 120.

LOCAIS - OUTRAS REGIÕES

SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS (SRS)

Inscrições até segunda-feira (24/5) presencialmente no endereço: Rua Paraná, nº 2601, São José, Divinópolis (MG). Concurso com uma vaga para médico urologista. Salário: R$ 4.502,22. Taxa: não informado. Edital: bit.ly/dourologista.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL (MPRS)

Inscrições até 7 de junho no site: www.institutoaocp.org.br. Concurso para formação de cadastro reserva para cargos de analista e técnico. Salários: entre R$ 3.860,28 e R$ 7.235,93. Taxas: entre R$ 100 e R$ 150.



INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (ITEP-RN)

Inscrições até 7 de junho no site: www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 276 vagas para agente de necropsia (37), agente técnico forense (97), assistente técnico forense (30), perito criminal (83), perito médico legista (23) e perito odontolegista (6). Salários: entre R$2.807,36 e R$7.440. Taxas: entre R$ 90 e R$ 130.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS (TCE-AM)

Inscrições segunda-feira (17) até 15 de junho no site: bit.ly/TCE_AM. Concurso com 40 vagas para auditoria de tecnologia da informação (15), auditoria governamental (18), auditoria de obras públicas (5) e ministério público de contas (2). Salário: R$8.328,77. Taxa: R$ 185.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ (TCE-PI) 1

Inscrições até 21 de junho no site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/tcepi21. Concurso com cinco vagas para assistente de administração (5). Salário: R$ 2.699,79. Taxa: R$ 80.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ (TCE-PI) 2

Inscrições até 21 de junho no site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/tcepi21. Concurso com uma vaga para auditor de controle externo. Salário: R$11.474,13. Taxa: R$ 160.



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (DPE/BA)

Inscrições de segunda-feira (24/5) até 23 de junho no site: www.concursosfcc.com.br. Concurso com 18 vagas para carreira de defensor. Salário: R$22.528,54. Taxa: R$ 280.



PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ (SP)

Inscrições de segunda-feira (24/5) até 27 de junho no site: bit.ly/PrevidenciaGaruja. Concurso com 11 vagas de ensino superior, sendo uma para contratação imediata e dez para formação de cadastro reserva. Salário: R$ 4.196. Taxa: R$ 65.



SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS (SERIS/AL)

Inscrições de sexta-feira (28/5) até 2 de julho no site: www.cebraspe.org.br/concursos/seris_al_21. Concurso com 300 vagas para agente penitenciário, sendo 90 para candidatas do sexo feminino e 210 o sexo masculino. Salário: R$ 3.800. Taxa: R$ 95.



SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (SEJUSP/MG)

Inscrições de 16 de junho até 16 de julho no site: www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 211 vagas para assistente executivo de defesa social. Salário: R$ 1.750,10. Taxa: R$ 73,97.



UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA)

Inscrições até este domingo (23/5) no site: bit.ly/ConcursoUnila. Concurso com uma vaga para professor visitante ou visitante estrangeiro de geografia. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 215.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) 1

Inscrições até terça-feira (25/5) pelo e-mail: educafisica@ufpr.br. Concurso com uma vaga para professor de educação física. Salário: R$ 5.831,21. Taxa: R$ 45. Edital: http://bit.ly/concursoUFPR.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) 2

Inscrições até 1º de junho pelo e-mail: departamentos.palotina@ufpr.br. Concurso com uma vaga para professor do magistério superior em medicina veterinária. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. R$: 45. Edital: http://bit.ly/concursoUFPR2.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA)

Inscrições até quarta-feira (26/5) no site: http://bit.ly/inscriçõesLavras. Concurso com 24 vagas para os Departamentos de Biologia (1), Ciências dos Alimentos (2), Ciências Florestais (1), Medicina Veterinária (3), Departamento de Engenharia Agrícola (2), Departamento de Ciências Humanas (1), Departamento de Estudos da Linguagem (3), Departamento de Agricultura (3), Departamento de Engenharia (2), Departamento de Ciências da Saúde (1), Departamento de Educação (3) e Departamento de Estatística. Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 5.831,21. Edital: http://bit.ly/professorLavras



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) 1

Inscrições até quinta-feira (27/5) no site: www.ufsm.br/trabalhe-na-ufsm/. Concurso com quatro vagas para professor nos Departamentos de Cirurgia (1) e Terapia Ocupacional (3). Salários: entre R$ 5.831,21 e R$ 9.616,18. Taxa: entre R$ 145 e R$ 240.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) 2

Inscrições até quinta-feira (27/5) no site: www.ufsm.br/trabalhe-na-ufsm/. Concurso com seis vagas para os Departamentos de História (1), Ciências da Saúde (1), Ciência e Tecnologia (1), Medicina Veterinária (1), Ciências Agrárias (1) e Zootecnia (1). Salário R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 1

Inscrições até sexta-feira (28/5) no site: https://bit.ly/sistemaUFMG. Concurso com uma vaga para professor de geografia. Salários: entre R$ 4.304,92 e R$ 3.522,21. Taxa: não há.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 2

Inscrições até sábado (29/5) no site: https://bit.ly/sistemaUFMG. Concurso com uma vaga para professor de engenharia. Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 3.522,21. Taxa: não há.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) 1

Inscrições de segunda (24/5) até sexta-feira (28/5) no site: http://bit.ly/professorUFCG. Concurso com uma vaga para professor de matemática. Salário: R$ 4.036,16. Taxa: R$ 65.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) 2

Inscrições de 31 de maio até 4 de junho presencialmente pelo candidato ou por meio de procuração no endereço Setor de Protocolo do Centro de Saúde e Tecnologia Rural - CSTR da Universidade Federal de Campina Grande, Campus de Patos, Av. dos Universitários, s/n, Rodovia Patos/Teixeira, Km1, Bairro Jatobá, CEP: 58700-970. Concurso com duas vagas para professor da Unidade Acadêmica de Ciências Biológicas. Salários: entre R$ 3.130,85 e 5.065,76. Taxa: R$ 65.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) 3

Inscrições de 21 até 25 de junho no site: http://bit.ly/musicaUFCG. Concurso com uma vaga para professor de música. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 3,965,90. Taxa: R$ 65.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS)

Inscrições até 30 de maio pelo e-mail seletivo.er@uffs.edu.br. Concurso com duas vagas para professor das áreas de educação infantil e estágios (1) e administração (1). Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 5.831,21. Taa: não há. Edital: http://bit.ly/UFFSedital.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS)

Inscrições até 31 de maio no site: bit.ly/ProfUFRGS . Concurso com cinco vagas para professor substituto de administração - produção e sistemas (1), farmácia - controle e qualidade de matéria-prima e química farmacêutica (1), farmacologia (1), pedagogia (1), produção de animais - ruminantes (1). Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 4.304,92. Taxas: entre R$ 56 e R$ 78.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO)

Inscrições até 2 de junho pelo e-mail ccbs@unirio.br. Concurso com uma vaga para professor de botânica. Salário: R$ 3.130,85. Taxa: R$ 60.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 1

Inscrições de segunda-feira (24/5) até 3 de junho no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com duas vagas para professor de dança (1) e de administração (1). Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 80.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 2

Inscrições de segunda-feira (24/5) até 3 de junho no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com três vagas para professor de terapia comportamental (1) e de língua portuguesa e suas literaturas (2). Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 80.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 3

Inscrições de quarta-feira (26) até 7 de junho no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com quatro vagas para professor de cálculo (2) e terapia ocupacional (2). Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 80.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 4

Inscrições de 24 de maio até 24 de junho no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor na área de pesquisa metodológica e tecnologias aplicadas às análises clínicas. Salários: entre R$ 18.663,64 e R$ 20,530,01. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 5

Inscrições de 24 de maio até 24 de junho no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor de virologia aplicada a doenças humanas. Salários: R$ 13.273,52 e R$ 20,530,01. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 6

Inscrições de 24 de maio até 24 de junho no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor de comunicação social. Salários: entre R$ 18.663,64 e R$ 20,530,01. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 7

Inscrições de 24 de maio até 24 de junho no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com duas vagas para professor do Instituto de Ciências da Educação. Salário: R$ 20,530,01. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 8

Inscrições de quarta-feira (26/5) até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com duas vagas para professor de clínica médica /reumatologia (1) e atenção à saúde da mulher/ginecologia e obstetrícia (1). Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 9

Inscrições de quarta-feira (26/5) até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com três vagas para professor de educação diferenciada em ambientes escolares e não-escolares (1), saúde da criança e adolescente (1) e atenção ao sistema visual (1). Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 3.600,48. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 10

Inscrições de quarta-feira (26/5) até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor de língua inglesa e literatura. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 11

Inscrições de quarta-feira (26/5) até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor de virologia e doenças humanas. Salário: R$ 20.530,01. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 12

Inscrições de quarta-feira (26/5) até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com duas vagas para professor do Instituto de Ciências da Arte. Salários: entre R$ 6.708,96 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 13

Inscrições de quarta-feira (26/5) até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor de evolução do comportamento humano. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 14

Inscrições de quarta-feira (26/5) até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor de teoria das comunicações e instalações elétricas. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 15

Inscrições de quarta-feira (26/5) até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com duas vagas para professor do Instituto de Ciências Biológicas. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTOS (UFES) 1

Inscrições de 31 de maio até 4 de junho pelo e-mail: dlcec@yahoo.com.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de tópicos especiais na educação do campo. Salário: R$ 4.304,92. Taxa: não há. Edital: bit.ly/EditalUFES.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) 2

Inscrições de 31 de maio até 4 de junho pelo e-mail: secretaria@inf.ufes.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de teoria da computação, linguagem formais e autômatos, lógicas e semântica de programas. Salário: R$ 4.304,92. Taxa: não há. Edital: bit.ly/EditaldaUFES.



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA)

Inscrições de quinta-feira (27) até 7 de junho pelo site: bit.ly/ConcursoUFERSA. Concurso com oito vagas para professor substituto de desenho técnico e projetos de engenharia (1), instalações elétricas (1), máquinas de fluxo, transferência de calor e mecânica geral (1), direito público, privado e práticas jurídicas (2), informação básica, informática aplicada e estrutura de dados (1), cálculo, equações diferenciais e estatística (1), engenharia de software, algoritmos e programação (1). Salários: entre R$ 3.024,40 e R$ 4.762,92. Taxas: entre R$ 50 e R$ 70.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC)

Inscrições até 14 de junho no site: bit.ly/ConcursoUFABC. Concurso com quatro vagas para professor visitante de biologia sintética (1), engenharia metabólica (1), enzimologia e biocatálise (1), processos biotecnológicos aplicados à indústria (1). Salário: R$ 9.616,18. Taxa: não há.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)

Inscrições de segunda-feira (24/5) até 17 de junho no site: www.sigrh.ufrn.br. Concurso com uma vaga para professor do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico de desenvolvimento para dispositivos móveis e web. Salários: entre R$ 5.377,90 e R$ 10.074,18. Taxa: R$ 100.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)

Inscrições de 14 de junho até 2 de julho por meio do envio de documentação descrita no edital para o e-mail ec@sobral.ufc.br. Concurso com três vagas para professor de carreira de engenharia de software (1), sistemas de computação (1) e redes de computadores (1). Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240. Edital: bit.ly/ProfMagUFC.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO (UFMT)

Inscrições de 1º julho até 20 de julho no site: www.concursos.ufmt.br. Concurso com 106 vagas para administrador (6), arquivista (1), assistente em administração (33), assistente em tecnologia da informação (1), assistente social (2), bibliotecário documentalista (1), contador (1), engenheiro agrônomo (1), engenheiro civil (2), farmacêutico bioquímico (1), historiador (1), jornalista (2), médico-psiquiatria (1), músico/cantor 1º soprano (1), nutricionista (1), operador de câmera de cinema e tv (1), químico (1), técnico em anatomia e necropsia (1), técnico em assuntos educacionais (3), técnico em contabilidade (3), técnico em enfermagem (5), técnico em farmácia (1), técnico em telecomunicações (2), técnico de laboratório de agrimensura (1), técnico de laboratório em análises clínicas (1), técnico de laboratório em biologia (5), técnico de laboratório em comunicação visual (1), técnico de laboratório em eletrotécnica (2), técnico de laboratório em química (5), técnico de laboratório em informática (1), técnico em tecnologia da informação (16), tecnólogo em gestão pública (1), tecnólogo em redes de computadores (1). Salários: entre R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66. Taxas: entre R$ 70 e R$ 110.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL)

Inscrições até 11 de agosto no site: http://bit.ly/sistemaUnifal. Concurso com uma vaga para professor no magistério superior em odontologia. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS (UFR) 1

Inscrições de 1º de junho até 16 de agosto no site: www.ufr.edu.br/concursos. Concurso com nove vagas para administrador (1), contador (1), tecnólogo/análise e desenvolvimento de sistemas (1), assistente em administração (3), técnico de laboratório (1) e técnico de tecnologia da informação (2). Salários: entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66. Taxa: entre R$ 90 e R$ 110.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS (UFR) 2

Inscrições de 1º de junho até 16 de agosto no site: www.ufr.edu.br/concursos. Concurso com 20 vagas para professor dos Institutos de Ciências Humanas e Sociais (7), Ciências Agrárias e Tecnológicas (2), Ciências Exatas e Naturais (11). Salários: entre R$2.688,95 e R$ 10.074,18. Taxa: R$150.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL)

Inscrições até 16 de agosto no site: https://bit.ly/sistemaUnifal. Concurso com uma vaga para professor do magistério superior em farmácia. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG) 1

Inscrições até este domingo (23/5) no site: http://bit.ly/processoIFG. Concurso com uma vaga para professor do magistério superior em letras. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 40.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG) 2

Inscrições até 6 de junho no site: http://bit.ly/processoIFG. Concurso com uma vaga para professor na área de educação. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 40.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE (IFC)

Inscrições até segunda-feira (24/5) pelo e-mail: cgp.luzerna@ ifc.edu.br. Concurso com uma vaga para professor de saúde e segurança do trabalho. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 20. Edital: http://bit.ly/processoIFC.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG)

Inscrições de terça-feira (25/5) até sexta-feira (28/5) pelos sites: bit.ly/IFNMGProf (informática) e bit.ly/IFNMGProf2 (matemática). Concurso com duas vagas para professor substituto de informática (1) e matemática (1). Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: não há.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE)

Inscrições até 4 de junho pelo site: http://qselecao.ifce.edu.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de recursos pesqueiros ou de engenharia de pesca. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 150