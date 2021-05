Inscrições para programa de estágio da BR Distribuidora estão abertas

E EuEstudante

(crédito: Paula Rafiza/Esp. CB/D.A Press - 5/12/14)

O processo seletivo do programa de estágio da BR Distribuidora está aberto desde 17 de maio. Estão sendo ofertadas 90 vagas distribuídas pelo país e destinadas a estudantes de ensino técnico e superior de diversas áreas. Os interessados devem se inscrever até sexta-feira (28/5) pelo site da Gupy.

As vagas são distribuídas entre Brasília (DF); São Paulo, Bauru, Cubatão e Presidente Prudente (SP); Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Porto do Açu e Volta Redonda (RJ); Belo Horizonte e Betim (MG); Fortaleza (CE); Vitória (ES); Belém e Marabá (PA); Teresina (PI); Suape (PE) e Mataripe (BA).

Além disso, as oportunidades são voltadas para estudantes dos cursos de graduação em administração, análise de sistemas e afins, arte, arquitetura, ciências contábeis, comunicação social, comunicação visual, desenho industrial, design, direito, engenharia (elétrica, mecânica, petróleo, produção e química), estatística, marketing, matemática, pedagogia, psicologia, publicidade e propaganda, química e relações públicas. Também, podem se inscrever os estudantes do ensino técnico em eletrônica, eletrotécnica, mecânica e automação industrial, química e segurança do trabalho.

Os interessados devem ser maiores de idade no ato da contratação e, no caso de candidatos do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares. Os estudantes de graduação têm que estar a dois anos da formação ou nos quatro últimos semestres. Os de curso técnico precisam estar a um ano da formatura ou com as aulas concluídas devendo apenas a carga horária de estágio. Os aprovados serão alocados em diversas áreas da empresa, entre elas: operação; logística e sourching; varejo; marketing; B2B; gente e gestão; TI; finanças e jurídico.

A companhia oferece bolsa estágio nos valores de R$1.930,70, para ensino superior, e R$1.366,70, para técnico, vale refeição, vale transporte e seguro de acidentes pessoais que é previsto na Lei 11.788/2008. A carga horária é de 6h de segunda à sexta-feira para estudantes de graduação e de 4h para os de técnico.