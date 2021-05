Inscrições de programa de estágio no Inter terminam nesta terça-feira

E EuEstudante

(crédito: Marga Santoso/ Unsplash)

O banco digital Inter está com inscrições abertas até terça-feira (25) para o processo seletivo do programa de estágio Go Invest, área de investimentos da plataforma digital do banco. Os interessados devem se inscrever pelo LinkedIn da empresa.

A empresa não exige experiência na área para se candidatar. Entretanto, o estudante precisa estar matriculado na graduação de administração, ciências contábeis, economia, engenharia de produção ou áreas correlatas com previsão de formatura até dezembro de 2022.

Os selecionados trabalharão de forma presencial no escritório de Belo Horizonte (MG). Eles também vão receber bolsa estágio no valor de R$ 2.100,22, auxílio transporte e seguro de vida. A jornada de trabalho é de 6 horas diárias de segunda à sexta-feira.

O programa de estágio terá várias fases para que, ao fim da formação, o estudante esteja apto para atuar na área comercial de investimentos. No entanto, a contratação, depois do fim do estágio, ocorrerá se o estudante possuir Certificação Profissional Anbima – Série 20 (CPA-20), fornecida pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), e a aprovação no teste de qualificação.

Sobre o Inter



O banco digital se reinventou para se tornar uma plataforma de serviços integrados. Ou seja, atualmente, a empresa oferece serviços de banking, investimentos, créditos, seguro e shopping no mesmo aplicativo.

O Inter Invest é a área do banco voltada para investidores, onde eles têm acesso a uma plataforma com fundos de investimento com cashback e produtos de renda fixa, home broker gratuito, comunidades de investimento. Nesse espaço, os investidores também podem acessar de forma gratuita conteúdos como relatórios e informações sobre o mercado.