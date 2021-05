Destaques do Google ganham versão para computador e novos veículos

E EuEstudante

(crédito: Solen Feyissa/Unsplash)

O Google anunciou, na última segunda-feira (24), novidades sobre o Google News Showcase, os "Destaques" no Brasil. Além de um novo recurso que permite aos editores incluírem links dentro dos painéis de notícias, agregando mais contexto a temas complexos, os leitores poderão a partir de agora acessar os conteúdos no Google Notícias pelo desktop.

A empresa também destacou alguns dados sobre a utilização do produto no mundo. Até hoje, usuários passaram a favoritar publicações clicando 460 mil vezes no botão “Seguir” nos painéis. Além disso, leitores acessam os sites das publicações por meio dos painéis. Isso fez com que o número de cliques mensais gerados pelo Destaques às publicações parceiras já passe de 10 milhões.

Apoiado por um investimento de US$ 1 bilhão, o produto chegou aos mercados do Reino Unido, Austrália, Alemanha, Brasil, Argentina, Itália, República Tcheca e Índia. 90% dos veículos inscritos no Destaques em mais de uma dezena de países representam jornais locais, regionais ou comunitários.

No Brasil, o número total de veículos parceiros já passa de 45, incluindo novas publicações como Carta Capital, Exame, Isto É Dinheiro e R7. Outras pequenas e médias empresas são A Crítica (AM), A Tarde (BA), A Tribuna de Santos (SP), Correio do Povo (RS), Diarinho (SC), Diário do Nordeste (CE), Diário do Rio (RJ), Jornal do Commercio (PE), Jornal do Tocantins (TO), ND Mais (SC), O Liberal(PA), O Povo (CE), Tribuna Independente (AL) e Tribuna de Minas (MG).

Usuários têm a possibilidade de acessar conteúdo pago

Neste período também foram lançados novos recursos como o Acesso Estendido, que dá aos leitores do Destaques a possibilidade de acessar conteúdo pago (paywall) e selecionado pelos veículos parceiros. Dessa forma, mais leitores podem descobrir o valor das notícias de alta qualidade produzidas por esses veículos.

Para conferir os destaques no desktop pelo Google Notícias, acesse este link.