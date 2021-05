Empresa de energia reabre inscrições para processo seletivo de estágio

E EuEstudante

(crédito: Fré Sonneveld/ Unsplash)

A multinacional Ecom Energia abriu novamente, nesta terça-feira (25), as inscrições para o processo seletivo do programa de estágio. São ofertadas sete vagas na sede na capital São Paulo que estarão disponíveis a partir do segundo semestre de 2021. Os interessados devem fazer o registo na plataforma Walljobs até 16 de junho.



A oportunidade é voltada para estudantes de administração, economia, engenharia (civil, controle e automação, de energia, mecânica, química entre outras especialidades), estatística, matemática e meteorologia. Os candidatos precisam ter habilidades para usar o pacote office, e são considerados diferenciais conhecimento em inglês e espanhol a nível intermediário.



Depois da análise de currículo, os candidatos selecionados passarão por três fases: testes, dinâmica em grupo e entrevista individual. Os aprovados no processo seletivo atuarão nas áreas de gestão de consumidores, pré-vendas, back office e middle office de comercialização.

Sobre a empresa



A multinacional atua no mercado livre de energia desde 2002. No Brasil, a Ecom Energia está consolidada como uma das maiores comercializadores e gestoras de energia elétrica. Com mais de 100 milhões de MWh (mega watts hora) comercializados, mais de 700 pontos de consumo gerenciados e mais de R$ 1 bilhão de reais em contratos de energia.



Ela também opera no Chile onde possui um ativo de geração solar com capacidade de 3MW que é capaz de atender cerca de 2.200 residências.