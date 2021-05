Programa de pré-incubação gratuito tem inscrições abertas até 31 de maio

E EuEstudante

(crédito: Canva Studio / Pexels)

O Cocreation Lab, rede de pré-incubadoras com 20 unidades em Santa Catarina, está com inscrições abertas para programa com pessoas do Distrito Federal e entorno. Empreendedores podem inscrever suas ideias até segunda-feira (31) pelo site da iniciativa ou dos parceiros Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF) e Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec).

A proposta, que visa ajudar empreendedores a colocarem suas ideias em prática, tem duração de cinco meses e conta com mentorias de profissionais do mercado, palestras, seminários, networking e outras atividades. Além da FAP-DF e da Finatec, o projeto é apoiado pelo Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília (CDT-UnB) e do Instituto Federal de Brasília (IFB). Dois polos de Cocreation Lab estão localizados na UnB, nos câmpus Darcy Ribeiro e outro na Faculdade do Gama (FGA). Os outros dois ficam no campi Samambaia e São Sebastião do IFB.

“O edital vem para aquecer o ecossistema de inovação no DF. O objetivo geral é transformar a região no que diz respeito à cultura da inovação e à criação de startups e empresas a partir de ideias criativas”, aponta Renata Aquino, professora e coordenadora executiva do projeto no DF.

Idealizador do Cocreation Lab, o professor de design Luiz Salomão Ribas Gomez, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) acredita que a chegada do programa no DF é um marco, por representar a abertura das primeiras unidades fora de Santa Catarina.