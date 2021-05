Empresa de games está com vagas abertas para trabalho remoto

E EuEstudante

(crédito: Afterverse/Divulgação)

A Afterverse, empresa de games do Grupo Movile, oferta vagas para trabalho remoto. As posições aceitam candidaturas de profissionais de todas as regiões do Brasil. Para se candidatar, acesse o site da companhia.

Dentre as vagas oferecidas, grande parte é para atuação na área de tecnologia e desenvolvimento de jogos. Além disso, há também oportunidades para comunicação corporativa, gerenciamento de redes sociais e posições para profissionais de finanças e administração. Todas elas são para atuação remota definitiva.

Propósito da marca é produzir jogos inesquecíveis

A empresa surgiu com o desejo de produzir jogos inesquecíveis, além de transformar o mercado de entretenimento. Hoje, os jogos produzidos pela Afterverse contam com mais de 50 milhões de usuários em todo mundo, atraindo pessoas de todas as idades e interesses.

Pelo ritmo de crescimento, a meta da companhia é finalizar 2021 com 170 colaboradores. Em março do ano passado, havia cerca de 20 pessoas e, hoje, a empresa expandiu para mais de 100 funcionários.

Sobre a Afterverse

A Afterverse é uma empresa de games que une criatividade, inovação e entretenimento para quebrar barreiras físicas, culturais e sociais por meio dos jogos. Nasceu dentro do Grupo Movile com o desejo de transformar o mercado de entretenimento e produzir jogos que sejam inesquecíveis por gerações. Para mais informações, acesse o site da empresa.