Agências e empresas oferecem 536 vagas de emprego

E EuEstudante

(crédito: EuEstudante)

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov

CHANCES DE EMPREGO

» ONU

EMBAIXADORES

A Organização das Nações Unidas (ONU) está com vagas abertas para o Programa de Embaixadores, voltado a jovens principalmente, mas podem participar pessoas de qualquer idade. Os selecionados irão desempenhar atividades como concluir cursos sobre proteção social, avaliar conteúdos e escrever blogs. Ao final, irão ganhar um certificado de voluntariado da ONU, experiência e irão ter seu perfil exibido na plataforma. As inscrições podem ser feitas até 4 de junho pelo link bit.ly/3umlObm.



» PNUD

DESENVOLVEDOR E PESQUISADOR

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) está com duas vagas abertas para desenvolvedor, uma para PHP e outra para PHP Sênior. O contrato dura 12 meses e as inscrições podem ser feitas até 9 de junho no site bit.ly/3hZp8GD. Além destas, há mais duas vagas para pesquisador, uma com contrato de quatro meses e outra de um ano. O prazo para se inscrever é até 2 e 3 de junho, respectivamente, e pode ser feito nos links bit.ly/3urshSu e bit.ly/3yGxOrv.



» SENAC

VAGA PARA PROFESSOR

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF) está com inscrições abertas até 6 de junho para seleção que visa contratar e formar cadastro reserva para instrutor - técnico em enfermagem. Para participar é preciso ter certificado de conclusão de ensino superior de graduação em enfermagem e registro ativo e regular no Conselho Regional de Enfermagem (Coren). A inscrição deve ser feita no site: bit.ly/instrutorenf.



» VEXPENSES

VAGAS DE ESTÁGIO E EMPREGO

O VExpenses, plataforma que automatiza a gestão de despesas dos funcionários com segurança, está com seis vagas em aberto em diferentes funções como estágio em desenvolvimento front-end, estágio em desenvolvimento mobile; estágio em desenvolvimento web, desenvolvedor mobile júnior e desenvolvedor web júnior. Os interessados podem se candidatar no link: www.vagas.vexpenses.com.



» MELHOR ENVIO

HOME OFFICE

O Melhor Envio, plataforma de cotação e geração de fretes que oferece preços mais baratos para quem vende pela internet, está com 15 vagas em aberto para as seguintes áreas: comercial, customer service, financeiro, jurídico, marketing, business development, tecnologia e influencer. Elas estão disponíveis para Pelotas (RS) e também no formato home office. Interessados podem se candidatar no site: jobs.kenoby.com/melhorenvio.



» VIANUVEM

OPORTUNIDADES DE TELETRABALHO

A plataforma digital Vianuvem está com 15 vagas abertas para arquiteto de soluções, executivo de vendas, analista, desenvolvedor, analista de garantia de qualidade e analista pleno onboarding. Os candidatos podem se candidatar no site: vianuvem.gupy.io/. As oportunidades são para home office.



» PROPZ

TRABALHO REMOTO

A Propz, startup que utiliza inteligência artificial e big data para oferecer soluções de CRM, está com três vagas remotas em aberto. As oportunidades são para cientista de dados, engenheiro de machine learning e engenheiro de dados. Interessados podem se candidatar: propz.recruitee.com.



» PANDHORA

TECNOLOGIA

A Pandhora, gestora de fundos de investimentos quantitativos, está com três vagas em aberto para funções como engenheiro de software pleno, líder de tecnologia e líder de risco e operações. Os interessados podem ter mais informações e se candidatar pelo e-mail: flora@pandhora.com.



» MÉLIUZ

60 VAGAS

O Méliuz, empresa de tecnologia que oferece soluções digitais para conectar marcas e consumidores, está com mais de 60 vagas remotas abertas em diversas áreas. As oportunidades são para as áreas de Tecnologia e produto, estratégia e growth, marketing, operações, comercial, recursos humanos e administrativo/financeiro, para diferentes níveis de senioridade. Candidatos de todo o país podem se inscrever no site: meliuz.gupy.io.



» SHOWKASE

VAGAS REMOTAS

A ShowKase, startup que oferece uma plataforma completa para simplificar o processo de digitalização dos negócios, está com sete vagas remotas ou presenciais em JOão Pessoa (PB) abertas. As oportunidades são para analista de sucesso do cliente, profissional de marketing, desenvolvedor mobile react, desenvolvedor full stack, desenvolvedor front-end e profissional de vendas SDR. Os interessados podem se candidatar através do link: twixar.me/kL8m ou para o e-mail: rh@showkase.com.br.

» SAMBATECH

VAGAS PARA PCD

A Sambatech, empresa que desenvolve soluções de tecnologia, está com 30 vagas abertas para todo o Brasil. As oportunidades são para analista comercial sênior, coordenação comercial, assistente administrativo, pessoa coordenadora de marketing, analista de produto, arquiteto de dados sênior e desenvolvedores. Todas as vagas são abertas para pessoas com deficiências. Inscrições: jobs.kenoby.com/sambatech-carreiras.

» SALESFARM

TRABALHO REMOTO

A plataforma SalesFarm está com 17 vagas abertas para vendedores em inside sales, entre elas BDR (pré-vendedor), SDR (pré-vendedor) e Closer (executivo de vendas), para trabalhar em operações comerciais. Para se candidatar, acesse: www.salesfarm.com.br/entrevista.



» AFTERVERSE

VAGAS REMOTAS

A Afterverse, empresa de games do Grupo Movile, está com vagas abertas para profissionais de todas as regiões do Brasil. Dentre as vagas oferecidas, grande parte é para atuação na área de tecnologia e desenvolvimento de jogos. Além disso, há também oportunidades para comunicação corporativa, gerenciamento de redes sociais e posições para profissionais de finanças e administração. Todas as oportunidades são para atuação remota. Inscreva-se: bit.ly/afterversevagas.

PRECISA-SE

VAGA QUANTIDADE SALÁRIO

AÇOUGUEIRO 31 ENTRE R$ 1.300 E R$ 1.700

AÇOUGUEIRO CORTADOR (EXCLUSIVE COMÉRCIO) 2 R$ 1.650

AÇOUGUEIRO DE SOSSADOR 10 R$ 1.500

ADMINISTRADOR DE MARKETING 1 R$ 4,24 (HORA)

AGENTE DE PORTARIA 1 R$ 1.459,24

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 2 R$ 1.188,56

ALINHADOR DE PNEUS 1 R$ 1.155

ALMOXARIFE 1 R$ 1.290

ANALISTA DE MARKETING 1 R$ 1.200

ANALISTA DE PCP (PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO) 1 R$ 1.500

ATENDENTE BALCONISTA 8 ENTRE R$ 1.150 E R$ 1.300

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 ENTRE R$ 1.294,62 E R$ 1.331,14

AUXILIAR DE CONTAS A PAGAR 1 R$ 1.302

AUXILIAR DE COZINHA 6 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.300

AUXILIAR DE ELETRÔNICA 1 R$ 1.400

AUXILIAR DE LIMPEZA 1 R$ 1.100

AUXILIAR DE TÉCNICO DE ELETRÔNICA 2 R$ 1.243,26

AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO 2 R$ 1.200

BARMAN 7 ENTRE R$ 1.188 E R$ 1.300

BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 R$ 1.600

CABISTA 9 R$ 1.302,95

CADISTA (DESENHISTA TÉCNICO DE ARQUITETURA) 3 R$ 1.985,50

CARPINTEIRO 6 R$ 1.738

CHAPISTA DE LANCHONETE 13 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.200

CHURRASQUEIRO 9 ENTRE R$ 1.300 E R$ 1.500

CONFEITEIRO 2 R$ 1.100

CONSULTOR DE VENDAS 20 R$ 1.100

CONTADOR 1 R$ 3,64 (HORA)

CORTADOR DE LAMINADOS DE MADEIRA 1 R$ 1.262

COSTUREIRA EM GERAL 5 ENTRE R$ 1.320 E R$ 1.365

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 1 R$ 1.209

WEB DESIGNER 5 ENTRE R$ 1.300 E R$ 1.800

DESIGNER GRÁFICO 1 R$ 1.100

DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TÉCNICO) 5 R$ 5.500

DESIGNER DE INTERIORES 1 R$ 1.100

DIGITADOR 3 R$ 6,20 (HORA)

ENCANADOR 2 R$ 1.590,23

ENCARREGADO DE PADARIA 8 ENTRE R$ 1.500 E R$ 1.600

ENCARREGADO DE SUPERMERCADO 1 R$ 1.400

ENCARREGADO ELETROMECÂNICO DE INSTALAÇÕES 3 R$ 3.104,74

ESTOFADOR DE MÓVEIS 1 R$ 1.800

FAXINEIRO 2 R$ 1.100

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 20 R$ 1.231

FRENTISTA 1 R$ 1.692,85

FUNILEIRO DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO) 2 R$ 1.476

GERENTE COMERCIAL 1 R$ 2.100

GERENTE DE RELAÇÕES HUMANAS 3 R$ 2.500

GERENTE DE RESTAURANTE 5 R$ 2.000

GESSEIRO 3 R$ 1.450

ILUSTRADOR (ARTES VISUAIS) 2 R$ 2.000

INSTALADOR DE PELÍCULA SOLAR (INSULFILM) 1 R$ 1.180

INSTALADOR DE SOM 1 R$ 1.100

LADRILHEIRO 2 R$ 1.800

LIXADOR DE PEÇAS DE METAL 2 R$ 1.400

MARCENEIRO 10 ENTRE R$ 1.696,20 E R$ 3.200

MECÂNICO 3 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.155

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 5 R$ 2.685,18

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO TRATORES) 1 R$ 2.500

MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA 9 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.500

MOTOFRETISTA 1 R$ 2.100

NUTRICIONISTA

Agências do Trabalhador durante lockdown

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

...