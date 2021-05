Políticas públicas motivam alunos de baixa renda a seguirem com estudos

IO Isabela Oliveira*

Salomão Ximenes, professor de políticas educacionais, pondera que os programas que dão acesso ao ensino superior existem para promover ascensão social - (crédito: Arquivo Pessoal)

Essas histórias de superação desbancam o comentário infeliz do ministro da economia, Paulo Guedes. Ele disse recentemente que “o filho do porteiro tirou zero no vestibular, mas ainda assim conseguiu bolsa do Fies em uma instituição particular”. Mas muitos estudantes filhos de porteiros, diaristas, trabalhadores rurais e faxineiros conseguem ingressar no ensino superior, seguir uma carreira bem-sucedida e estão tendo a oportunidade de oferecer qualidade de vida às suas famílias.

Para Salomão Ximenes, programas como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade Para Todos (Prouni) que dão acesso ao ensino superior são uma forma de motivação aos estudantes ainda no ensino médio.

"Até o final da década passada, muito dificilmente os estudantes tinham perspectiva de concluir o ensino médio. Quando você tem perspectiva de continuar, a motivação é maior para concluir e não abandonar o ensino médio”, pontua. “Isso dá perspectivas de ascensão social para quem nunca teve acesso à educação de qualidade no país.”

A pró-reitora da Universidade Federal de Goiás (UFG), Maísa Miralva da Silva, também concorda que, para pessoas que precisaram trabalhar desde cedo e ajudar no sustento em casa, estudar ficou em segundo plano.

“O trabalho e a sobrevivência tomam o lugar da educação. Por isso, esses programas têm a importância de abrir um pouco as oportunidades para as pessoas que nunca tiveram condições de competir ou de sequer sonhar em entrar numa universidade, seja ela pública ou particular", acrescenta a coordenadora do Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (Fonaprace).

Desempenho dos cotistas

Para o professor da Faculdade de Educação da USP Daniel Cara, o sistema de cotas tem funcionado (foto: Arquivo Pessoal)

Além das políticas públicas voltadas ao ensino superior, a lei de cotas é considerada um importante instrumento criado pelo Governo Federal para contemplar as minorias: alunos oriundos de escolas públicas, de baixa renda, negros, pardos e indígenas (PPI) e pessoas com deficiência (PcD).

Para Daniel Cara, especialista em políticas públicas e dirigente da Campanha, o sistema tem sido eficiente para promover ações afirmativas e proporcionar oportunidade de ingresso a quem mais precisa. Entre os principais impactos da política de cotas, ele destaca a democratização do ensino superior e a mudança do perfil das universidades federais, tornando-as mais representativas do que é o Brasil.

“A grande qualidade dos programas do governo é colaborar no esforço de várias políticas pautadas na educação pública federal e na importantíssima política de cotas”, pondera o dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

O professor também reforça que algumas pesquisas indicam o sucesso da lei de cotas. Como consequência do desempenho dos estudantes, o mercado de trabalho estará aquecido. “Vários estudos mostram que o desempenho dos cotistas é melhor ou igual ao dos não cotistas, mas é preciso dar mais auxílio estudantil aos cotistas", ressalta. “O desempenho dos cotistas é mais do que satisfatório.”

Cotistas X não cotistas

Segundo um levantamento conduzido em 2020 por quatro professores da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), o desempenho dos cotistas é igual ao dos demais alunos da instituição. Foram coletados dados de mais de 30 mil alunos (cotistas e não cotistas) entre os anos de 2014 e 2017, para avaliar se houve alguma diferença de desempenho acadêmico ou de frequência entre alunos cotistas e não cotistas.

A UnB, primeira universidade federal a adotar o sistema de cotas raciais em seu processo seletivo de ingresso, fez uma pesquisa para avaliar o desempenho de alunos cotistas no mercado de trabalho. O resultado revela que homens que ingressaram na universidade por meio das cotas raciais e concluíram o ensino superior ganham até 40% a mais do que aqueles que tentaram usar o sistema de cotas e não foram aprovados.

Além disso, 7% dos alunos homens cotistas tiveram mais chances de atingirem cargos de direção pelo fato de terem estudado na UnB.

Três perguntas para

Maísa Miralva da Silva, pró-reitora da UFG, afirma que muitos estudantes deixam os estudos em segundo plano para poderem trabalhar (foto: Arquivo Pessoal)

Maísa Miralva da Silva, pró-reitora da UFG e coordenadora do Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (Fonaprace)

Qual o papel do Fies na vida de jovens que saem do ensino médio?

Na verdade, o fundo é extremamente inacessível a pessoas de baixa renda. A exigência é tão alta, que as pessoas de baixa renda não conseguem cumprir as demandas de ter um fiador e uma série de documentos. O Fies não é tão acessível, não tem cobertura muito grande, ele é excludente à população de baixa renda, mas é a única coisa que resta. Quando a pessoa não tem dinheiro nenhum para manter o básico dentro de casa fica difícil ingressar no ensino superior. Seis de cada 10 famílias apresentam dificuldades de manter o básico dentro de casa. Imagine a importância de um financiamento para elas melhorarem suas condições de vida. Se não for isso, não tem jeito da pessoa pensar em fazer um curso quando ela não consegue entrar por cotas.

O que falta para um ensino superior com mais equidade?

Um dos desafios é reconectar os estudantes, crianças e jovens. Um outro objetivo é garantir que as famílias tenham condições de manter seus filhos estudando e não tenham que ir para o trabalho precoce para sustentar as famílias. É preciso, também, garantir recursos para assistência. O estudante precisa de apoio e recursos para manter suas despesas básicas enquanto estuda. Desburocratizar processos para que os estudantes de baixa renda possam participar do Fies sem comprovar o impossível. E, por fim, que as pessoas possam ter mobilidade social pela educação. Aquelas que têm acesso ao ensino superior tem cinco vezes mais chance de conseguir trabalho. Chegar à universidade é uma forma de repartir a riqueza e garantir que as pessoas tenham mobilidade.

Quais os principais retornos com o investimento no ensino superior?

A educação é um sonho de todas as pessoas. As pessoas que não sonham é porque sequer foi dado a elas esse direito quando nasceram. É natural que jovens se sintam bem em ambientes educacionais e tenham um projeto de vida. A educação é o único meio e a maior estratégia para combater a violência. Se nós não fizermos isso, estamos condenando a sociedade a viver em clima de desigualdade e violência. A educação é um meio de promover paz, mobilidade social, distribuição de riqueza, desenvolvimento social e garantir o direito de pertencimento dos jovens.



Largou a faxina para ser médico

Bruno Eulálio ao lado do irmão Matheus Eulálio Santos, 23 anos, do pai, Adailton Eulálio Santos, e a irmã Analu Adriana Sérgio Dias dos Santos (foto: Arquivo Pessoal)

Todos nós precisamos de uma inspiração. Uma pessoa em quem possamos nos espelhar para também realizar nossos sonhos. Para Bruno Eulálio, 22 anos, a pessoa a que se refere é a sua irmã Analu Adriana Sérgio Dias dos Santos, 30. “A minha irmã é a minha inspiração, ela é a primeira da família a fazer um curso superior. As pessoas precisam ter em quem se inspirar e ter algo tangível para se espelhar”, reflete o jovem.

A família morava na periferia de Contagem (MG) e tinha parentes em Camboriú (SC), no Sul do país. Analu foi a primeira a deixar a cidade mineira e tentar mudar de vida em outro lugar. Logo após terminar o ensino médio, Bruno decidiu seguir os passos da irmã. Ele trabalhava num lava jato e não tinha grandes aspirações, mas sabia que se continuasse ali não teria como melhorar a vida.

“O estopim para eu vir pra Santa Catarina foi quando eu percebi que trabalhava no lava-jato e era muito pesado. Eu resolvi que tinha estudar”, conta o estudante. “Eu morava na favela e, além de ser um lugar perigoso, entendi que, estando ali, talvez, eu não tivesse as oportunidades que eu tive em SC.”

A mãe do jovem faleceu quando ele tinha 11 anos, então foi criado pela madrasta e o pai, o multitarefas da casa, e que sempre cuidou dos três filhos. Adailton Eulálio Santos, 49, é vigilante há 10 anos, mas já exerceu diversas profissões: pedreiro, porteiro e carpinteiro. Mas, a mais importante, com certeza, era fazer de tudo para cuidar dos três filhos.

Bruno fez o E nem no 3º ano do ensino médio e tirou uma média baixa, mas foi o suficiente para entrar no curso de matemática na UFSC como cotista. Estudou a vida toda em escola pública, pois eram mais próximas.

“Sabe-se lá se a vida vai me dar a oportunidade de fazer faculdade um dia”, pensou Bruno, na época. Ele se mudou para a casa da irmã e arrumou um emprego como faxineiro em um hospital para conseguir se manter em Santa Catarina. E foi lá que tudo mudou para o jovem.

No dia a dia do trabalho, o estudante conheceu a medicina e decidiu voltar a estudar, prestar o Enem e tentar uma vaga para trabalhar naquele ambiente, mas não na parte da limpeza. No início, Bruno tentou conciliar trabalho, faculdade de matemática e os estudos, mas não conseguiu devido ao cansaço. Saiu do emprego, desistiu da faculdade e se tornou jovem aprendiz no próprio hospital.

Na reta final da preparação para fazer o Enem, ele encontrou nos flashcards o caminho para conseguir revisar e fixar os conteúdos. Os cartões nada mais são do que lembrete com palavras-chave de conteúdos que ele adaptou para que fossem mais explicativos. Durante o dia, ele trabalhava; à noite, estudava e, nos intervalos, no transporte público, revisava alguns conteúdos com os cartões que produzia.

“Eu não tinha tempo hábil para revisar tudo. Daí, pensei que era impossível carregar vários cadernos. Construí os cartões com folhas de caderno, fazia e levava sempre comigo no bolso da calça, quando estava no ônibus, estudava”, explica.

Para um jovem da periferia que trabalhou em lava-jato, faxina e só teria condições de fazer faculdade caso fosse pública, ser um espelho para que outras pessoas como ele cheguem à universidade é uma missão que ele abraça com orgulho.

*Estagiária sob a supervisão da editora Ana Sá