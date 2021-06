Banco Bmg abre mais de 100 vagas para atuação em áreas de Tecnologia

E EuEstudante

(crédito: Ken Tomita / Pexels)

O Banco Bmg abriu, este mês, mais 100 oportunidades de emprego destinadas a profissionais das áreas de digital e tecnologia. A empresa que adota um modelo híbrido de trabalho, possibilita a escolha do colaborador em trabalhar remotamente ou não.



As vagas foram publicadas no LinkedIn da empresa e abre diversas possibilidades para quem deseja criar uma carreira no mercado financeiro e ao mesmo tempo trabalhar diretamente com as mídias digitais. O anúncio é importante para o setor financeiro e de tecnologia e chega em um momento em que o desemprego atinge a taxa recorde de 14,7%, maior patamar já registrado pela série histórica do IBGE, iniciada em 2012.



“Queremos pessoas que desafiem o status quo, que provoquem, e que queiram participar da construção de algo novo no mercado brasileiro. Por isso, queremos abrir a oportunidade de buscar as pessoas mais comprometidas com nossa visão, buscando gente de todo Brasil e, inclusive, ampliar a diversidade cultural dentro da empresa, uma das principais bandeiras do BMG", afirma Alexandre Winandy, diretor de Digital e Marketing.



No início da pandemia, a empresa adotou o sistema de home office — em que o funcionário exerce suas funções diretamente da sua residência — e atualmente exerce um modelo no qual os futuros colaboradores poderão escolher quantos dias querem trabalhar presencialmente ou não.