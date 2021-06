Santander abre seleção exclusiva para pessoas com deficiência

E EuEstudante

(crédito: Karolina Grabowska / Pexels)

O Banco Santander está com processo seletivo aberto para contratação de pessoas com deficiência (PcD) em início de carreira. São 43 oportunidades para a área de Tecnologia da Informação (TI) com atuação presencial em São Paulo (SP). Inscrições até 28 de junho pela página na plataforma de recrutamento Taqe.



As vagas são destinadas a pessoas com deficiência auditiva, física e visual. Todo o processo seletivo acontecerá de forma on-line pelo aplicativo da Taqe, com testes interativos, como lógica e conhecimentos básicos em programação. Não haverá dinâmica de grupo.



Os candidatos devem ter conhecimento de nível básico em programação ou com formação em tecnologia em andamento. Isso porque os contratados farão um treinamento on-line de backend e depois passarão pela experiência de capacitação.



Entre os benefícios ofertados pela empresa, estão vale transporte, tíquete refeição, seguro de vida, seguro saúde, plano odontológico e vale creche.