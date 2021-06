Startup de construção civil abre 87 vagas para a área de tecnologia

E EuEstudante

(crédito: Kevin Ku / Pexels)

A Juntos Somos Mais, startup do setor de construção civil que tem como sócias Votorantim Cimentos, Gerdau e Tigre, está com 87 vagas em regime remoto para posições em tecnologia. Para se inscrever, candidatos podem acessar o perfil da empresa no LinkedIn.

As oportunidades são para desenvolvedor (Front-end e Back-end), UX/UI Designer, Product Owner, Data Engineer, SRE/Devops, QA, DBA e Líder Técnico. Para as vagas de Front-end, é necessário ter conhecimento das linguagens React ou Vue.js. Já para Back-end, os candidatos precisam ter noções de Python, com framework Django ou .NET Core.

Além da remuneração variável, a Juntos Somos Mais oferece seguros de vida, odontológico e de saúde; vale-refeição; vale-transporte ou subsídio do estacionamento; gympass; zenklub, serviço para cuidados com a saúde mental; auxílio creche e sessões semanais de mindfulness, uma técnica de meditação. Ainda há licença-maternidade de 180 dias e licença parental de 20 dias.

Carreiras, formação e cursos específicos não são essenciais para se candidatar, isso porque a companhia acredita que o caminho para a diversidade e inclusão é renunciar a “fatores limitantes convencionais” para os participantes dos processos seletivos. "Aqui na Juntos Somos Mais, acreditamos que o crescimento começa internamente, por meio do fortalecimento da nossa cultura. Para nossas vagas, buscamos pessoas que queiram fazer a diferença na empresa e no setor de construção civil a partir da tecnologia", diz Bruna Segatto, Head de Pessoas e Cultura da empresa.