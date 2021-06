Coca-Cola FEMSA Brasil oferece 25 vagas para executivo de Brand Ambassadors

E EuEstudante

Inscrições serão feitas por meio do site vagas.com - (crédito: Alleksana/Reprodução)

A Coca-Cola FEMSA Brasil está em busca de 25 novos colaboradores para preencher a vaga de executivo de Brand Ambassadors. Os estados de atuação da empresa são o foco das oportunidades: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As inscrições podem ser feitas pelo site Vagas.com.

"Estamos acelerando nossa liderança em cada segmento e com o portifólio alcoólico não é diferente. Queremos profissionais que vivam a cultura de Brand Ambassador, mostrando-se uma pessoa de credibilidade, experiente e influente no ambiente da vida noturna. O embaixador da marca tem um papel muito importante para desenvolver esse mercado no canal bares e restaurantes nas contas prestígio, apresentando todas as novidades que traremos aos nossos clientes e consumidores.", afirma Luciano Sá, Gerente Experience & Prestige Accounts.

Responsável por executar campanhas de drinkability com foco na introdução de cerveja, mixologia e todo o portfólio alcoólico, o profissional terá a função de desenvolver ações táticas de valor que gerem parcerias, fidelidade, frequência e preferência das marcas. Considerado estratégico e de muita visibilidade, o cargo oferece salário condizente ao do mercado, mais benefícios. O candidato terá que buscar novas parcerias para a empresa.