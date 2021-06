Arco Educação abre vagas para consultores comercial e pedagógico

E EuEstudante

Inscrições vão até 27 de junho - (crédito: Emprega Brasil/Reprodução)

A Arco Educação, empresa do segmento educacional, está com inscrições abertas para consultores e inside sales. São 50 vagas em todo o país e não há pré-requisito para curso de graduação específica.

"Acreditamos no poder transformador da educação e temos na linha de frente o fio condutor para essa evolução. Grande parte dos talentos em posições de liderança na Arco começaram ou tiveram passagem por cargos que exigem contato direto com o cliente, já que acreditamos que essa é a melhor forma de conhecer em profundidade as demandas do setor e o negócio", afirma Dayana Aguillar, diretora de Integrações de Negócios.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, Gympass e Zenklub. Os consultores comerciais, pedagógicos e líderes de campo também tem a cobertura de custo de todas as viagens e carro alugado.

Os candidatos devem se inscrever até o dia 27 de junho pelo link https://bit.ly/3pQKrwl.

Confira os pré-requisitos para cada vaga:

Consultor Comercial e Coordenador Comercial:

• Ter disponibilidade para viajar;

• Possuir carteira de habilitação do tipo B;

• Ter experiência com vendas.

Consultor Pedagógico e Especialista

• Ter disponibilidade para viajar;

• Possuir carteira de habilitação do tipo B;

• Ter experiência no mercado de educação.

Inside Sales

• Ensino superior (cursando ou concluído) em qualquer área;

• Interesse pelo mercado de educação.