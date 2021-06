Empresas abrem vagas de emprego para contratação imediata

E EuEstudante

Diversas empresas estão com oportunidades abertas em todo o país. As seleções e contratações no período estão sendo realizadas de forma remota, devido à recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde) para reduzir os impactos causados pelo vírus. Além disso, algumas startups têm vagas disponíveis para trabalhar de forma 100% remoto, para profissionais que residem em outros estados ou mesmo fora do país.

Estratégia Educacional

A Estratégia Educacional está com vagas abertas em três braços da empresa: estratégia med, estratégia vestibulares e estratégia militares. São posições para gerente de marketing, líder de squad, CRM, social media, designer, performance, performance especialista em CRO, analista de tráfego/operação, copywriter, entre outras. Todas as vagas são remotas e os interessados deverão enviar e-mail para: bancodetalentos@estrategiavestibulares.com.br; bancodetalentos@estrategiamilitares.com.br; bancodetalentos@estrategiamed.com.br.

Gama Academy

A Gama Academy, escola que forma profissionais de programação, marketing digital, vendas e design, está com vagas abertas para trabalhar remotamente. As oportunidades são para analista educacional pleno, analista de marketing de performance pleno, analista de projetos B2B pleno, developer backend senior, developer front end pleno, developer fullstack senior, editor(a) de vídeos, inside sales (BDR), marketing designer, tech recruiter especialista e web designer pleno. Os interessados deverão preencher formulário pelo site gama.academy/carreiras.



GetNinjas

O GetNinjas , aplicativo de contratação de serviços, está com 27 vagas abertas. As oportunidades são para cargos de software e desenvolvedores, além de redator e designer. Os profissionais interessados podem se candidatar no link: getninjas.breezy.hr.



Fala Criativa

A Fala Criativa, agência de PR com foco em startups, está com três vagas abertas para a área de imprensa, focadas no atendimento de clientes dos segmentos financeiro, franquias e negócios. Além disso, a agência tem uma posição aberta para área administrativa e financeira. Ainda é possível se cadastrar no banco de talentos da agência para oportunidades em outras áreas, como PR, CX e entre outros. Para mais informações, os interessados devem enviar um e-mail para thais@falahub.com.br, com a vaga de interesse no assunto, ou acessar o link bit.ly/3wf5g6W.

Mobills

A Mobills, startup de gestão de finanças pessoais, está com três vagas para atuação de forma remota. As oportunidades são para analista de conteúdo júnior e para a área de desenvolvimento, uma com foco em IOS júnior e outra com foco em Backend pleno. Os interessados podem se cadastrar para as vagas no site mobills.com.br/vagas.



Herospark

A HeroSpark, solução para empreendedores digitais, está com 12 processos seletivos abertos para trabalhar remotamente ou em Curitiba (PT). As oportunidades são para os cargos de analista de processos, assistente de atendimento, banco de talentos HeroSpark, entre outros. Os profissionais interessados podem encontrar mais detalhes e informações de como se candidatar no link herospark.gupy.io/.

Gupy

A Gupy, empresa líder em tecnologia para Recursos Humanos, está com sete processos seletivos para trabalhar remotamente ou em São Paulo (SP). As oportunidades são para os cargos de web developer lead, analista financeiro, analista de recrutamento e seleção, estagiário de planejamento financeiro e estratégico, executivo de relacionamento comercial, entre outros. Inscreva-se no link bit.ly/3gtbV6C.

RoutEasy

A RoutEasy, startup de tecnologia que atua no planejamento, controle operacional e gerencial de rotas complexas de entregas, coletas e serviços de campo, está com cinco processos seletivos abertos para trabalhar em São Paulo, capital. As oportunidades são para os cargos de senior projects consultant support analyst, junior QA test (manual), QA test (automation), integration analyst, junior fullstack developer, fullstack developer, senior fullstack developer, senior JAVA developer, enterprise closer, sales development intern e SMB sales intern. Os profissionais interessados podem encontrar mais detalhes e informações no link bit.ly/3gtc5ee.