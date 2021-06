Confira lista com 107 concursos abertos e 16.032 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 107 concursos e 16.032 vagas, além de cadastro de reserva. No DF, há oito editais abertos para 57 vagas e formação de cadastro de reserva. Para o Centro-Oeste, há três seleções abertas com 170 oportunidades. Nos conselhos regionais, há sete concursos com 388 postos vagos. Entre os nacionais, há 15 certames abertos para 3.083 oportunidades. Há ainda 27 seleções para outras regiões com 12.043 vagas. Nas universidades federais, são 37 processos seletivos e 281 oportunidades. Os institutos federais oferecem 10 concursos e 10 postos vagos.





LOCAIS — DISTRITO FEDERAL

Concursos: 8

Vagas: 57

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 1

Inscrições até este domingo (13/6) no site: http://bit.ly/sistemaUnB. Concurso com uma vaga para professor de música. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 4.304,92. Taxa: não há.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 2

Inscrições até quinta-feira (17/6) no site: http://bit.ly/sistemaUnB. Concurso com uma vaga para professor do Departamento de Farmácia. Salário: R$ 4.304,92. Taxa: não há.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 3

Inscrições até sexta-feira (18/6) no site: http://bit.ly/sistemaUnB. Concurso com uma vaga para professor na área de educação. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 4

Inscrições até sexta-feira (18/6) no site: http://bit.ly/sistemaUnB. Concurso com uma vaga para professor na área de língua materna, alfabetização e literatura. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 5

Inscrições até sexta-feira (18/6) no site: http://bit.ly/sistemaUnB. Concurso com uma vaga para professor de enfermagem. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 6

Inscrições até sexta-feira (18/6) no site: http://bit.ly/sistemaUnB. Concurso com uma vaga para professor do Departamento de Botânica. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 7

Inscrições de segunda-feira (14/6) até 25 de junho no site: http://bit.ly/sistemaUnB. Concurso com uma vaga para professor na área de educação ou psicologia. Salário: R$ 4.304,92. Taxa: não há.



BANCO DE BRASÍLIA (BRB)

Inscrições até 15 de julho no site: iades.com.br. Concurso com 50 vagas e formação de cadastro reserva para analista de TI. Salário: R$ 8.142. Taxa: R$ 98.



NACIONAIS

Concursos: 15

Vagas: 3.083



ESCOLAS DE APRENDIZES-MARINHEIROS (EAM)

Inscrições até este domingo (13/6) no site: marinha.mil.br/. Concurso com 750 vagas para o Curso de Formação de Marinheiros para a Ativa (C-FMN). Salário: R$ 1.303,90. Taxa: R$ 40.



FUNDAÇÃO NACIONAL ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP)

Inscrições até este domingo (13/6) no formulário: bit.ly/InscricaoEnap. Concurso com cinco vagas para consultor especialista em gestão pública. Salário: R$ 10.000. Taxa: não há.



ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO (ESPCEX)

Inscrições até segunda-feira (14/6) no site: espcex.eb.mil.br. Concurso com 440 vagas para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, sendo 400 para homens e 40 para mulheres. Salários: entre R$ 1.044 e R$ 1.630. Taxa: R$ 100.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) 1

Inscrições até quarta-feira (16/6) presencialmente no endereço: estrada Velha Arraial D'Ajuda, Itabela Km 4,5 Vale Verde, Porto Seguro (BA). Concurso com 19 vagas para brigadista (11) e agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial (8). Salários: entre R$ 1.100 e R$ 1.650. Taxa: não há. Edital: bit.ly/editalPorto.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) 2

Inscrições até sexta-feira (18/6) presencialmente no endereço: Rua Getúlio Vargas, nº 235, Paraíso, Oiapoque (AP) ou pelo e-mail: parnacaboorange@icmbio.gov.br. Concurso com 14 vagas para brigadista (10) e agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial (4). Salários: entre R$ 1.100 e R$ 1.650. Taxa: não há. Edital: bit.ly/3caborange.



ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (ESA)

Inscrições até quarta-feira (16/6) no site: esa.eb.mil.br. Concurso com 1.100 vagas para as áreas geral (1.000), músico (45) e saúde (55). Salário: não informado. Taxa: R$ 95.



CORPO MILITAR DE BOMBEIROS DO ESTADO DE ALAGOAS (CBM-AL)

Inscrições até 21 de junho no site: bit.ly/concursoCBMAL. Concurso com 170 vagas para oficial bombeiro militar (20) e soldado bombeiro militar (150). Salário: entre R$ 1.649.35 e R$ 9.602,72. Taxa: R$ 95.



ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA MARINHA MERCANTES (EFOMM)

Inscrições até 15 de julho no site: marinha.mil.br/ciaga. Concurso com 263 vagas, sendo 144 para o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (Ciaga) e 119 para o Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba). Salário: R$ 1.185. Taxa: R$ 65.



QUADRO DE CAPELÃES NAVAIS DO CORPO AUXILIAR DA MARINHA DO BRASIL (CAPNAV)

Inscrições de 19 de julho até 31 de julho no site: bit.ly/ConcursoCAPNAV. Concurso com uma vaga para primeiro-tenente - sacerdote católico apostólico romano. Salário: R$ 9.070,60. Taxa: R$ 130.



CORPO DE ENGENHEIROS DA MARINHA (CEM)

Inscrições de 19 de julho até 31 de julho no site: bit.ly/ConcursoCEM. Concurso com 25 vagas para primeiro-tenente - arquitetura, engenharia aeronáutica, cartográfica, civil, de produção, de telecomunicações, elétrica, eletrônica, mecânica, naval mecânica, de aeronáutica e química. Salário: R$ 8.671,32. Taxa: R$ 130.



QUADROS COMPLEMENTARES DA MARINHA (QC-CA/FN/IM)

Inscrições de 19 de julho até 31 de julho no site: bit.ly/concursoQP. Concurso com 11 vagas para o corpo da armada (3), corpo de fuzileiros navais (5) e corpo de intendentes da marinha (3). Salários: R$ 9.070,60. Taxa: R$ 130.



QUADRO TÉCNICO DO CORPO AUXILIAR DA MARINHA (CP-T)

Inscrições de 19 de julho até 2 de agosto pelo site ingressonamarinha.mar.mil.br. Concurso com 17 vagas para comunicação social (2), direito (5), estatística (2), informática com especialidade em bancos de dados (1), informática com especialidade em desenvolvimento de sistemas (1), informática com especialidade em infraestrutura de TI (1), informática com especialidade em segurança da informação (1), pedagogia (1), segurança de tráfego aquaviário (2), serviço social (1). Salário: R$ 9.070,60. Taxa: R$ 130.



ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ESFCEX)

Inscrições de quarta-feira (16/6) até 4 de agosto no site esfcex.eb.mil.br. Concurso com 48 vagas para administração (6), ciências contábeis (2), direito (6), estatística (2), informática (6), magistério - biologia (3), magistério - inglês (4), magistério - matemática (4), magistério - português (3), magistério - física (4), veterinária (2), enfermagem (5) e pastor evangélico (1). Salário: R$ 10.306,25. Taxa: R$ 150.



ESCOLA DE SAÚDE DO EXÉRCITO (ESSEX)

Inscrições de quarta-feira (16/6) até 4 de agosto no site esfcex.eb.mil.br. Concurso com 122 vagas para anestesiologia (6), oncologia (5), cardiologia (8), cirurgia de cabeça e pescoço (1), cirurgia de mão (2), cirurgia geral (2), cirurgia torácica (2), clínica médica (6), endocrinologia (3), endoscopia digestiva (3), gastroenterologia (3), geriatria (3), ginecologia (3), hematologia (2), infectologia (1), mastologia (2), medicina intensiva (3), nefrologia (5), neurologia (5), oftalmologia (3), ortopedia (3), cirurgia de joelho (1), cirurgia de ombro (1), otorrinolaringologia (1), patologia (1), pediatria (3), pneumologia (3), proctologia (4), psiquiatria (3), radiologia (2), sem especialidade (20), urologia (2), farmácia (5), endodontia (1), periodontia (1) e prótese dental (3). Salário: R$ 10.306,25. Taxa: R$ 150.



INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA DO EXÉRCITO (IME)

Inscrições de 30 de junho a 17 de agosto no site ime.eb.mil.br. Concurso com 98 vagas para o Curso de Formação de Oficiais da Ativa (77) e para Curso de Formação de Oficiais da Reserva do Quadro de Engenheiros Militares (21). Salário: R$ 1.334. Taxa: R$ 100.

LOCAIS - CENTRO-OESTE

Concursos: 3

Vagas: 170

PREFEITURA DE GOIATUBA (GO)

Inscrições até 20 de junho no site: bit.ly/goiatubasaude. Concurso com 71 vagas para assistente social (4), biomédico (2), educador físico (4), enfermeiro (9), farmacêutico (1), fisioterapeuta (2), médico (9), nutricionista (2), odontólogo (2), psicólogo (4), técnico em enfermagem (23), técnico de laboratório (5) e técnico em radiologia (4). Salários: entre R$ 1.528,25 e R$ 4.759,48. Taxas: entre R$ 50 e R$ 150.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS (TJGO)

Inscrições de segunda-feira (7/6) até 12 de julho no site: concursosfcc.com.br. Concurso com 52 vagas e formação de cadastro de reserva para juiz substituto. Salário: R$ 28.884,25. Taxa: R$ 288,84.



DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS (DPE-GO)

Inscrições até 6 de agosto pelo site: concursosfcc.com.br. Concurso com 47 vagas para a terceira categoria da carreira de defensor. Salário: R$ 27.174,27. Taxa: R$ 255.



CONSELHOS REGIONAIS

Concursos: 7

Vagas: 388



CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (CREFITO-MG)

Inscrições até segunda-feira (14/6) no site: quadrix.org.br. Concurso com 110 vagas e formação de cadastro reserva para almoxarife (20), analista contábil (20), analista de pessoal (20), analista de tecnologia da informação (30) e produtor de vídeo (20). Salários: entre R$2.612,50 e R$ 4.702,50. Taxa: entre R$ 80 e R$ 100.



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAPÁ (CRMV-AP)

Inscrições até segunda-feira (14/6) no site: quadrix.org.br. Concurso com 70 vagas, sendo três imediatas e 67 de cadastro reserva, para agente administrativo (30) e agente de fiscalização (40). Salário: R$ 1.780. Taxa: R$ 50.



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DO MARANHAO (CREF-MA)

Inscrições até segunda-feira (14/6) no site: quadrix.org.br. Concurso com 80 vagas, sendo duas imediatas e 78 de cadastro reserva para auxiliar administrativo (40) e agente de orientação e fiscalização (40). Salários: entre R$ 1.567,50 e R$ 1.956,76. Taxa: entre R$ 52 e R$ 62.



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO AMAPÁ (CRF-AP)

Inscrições até segunda-feira (14/6) no site: quadrix.org.br. Concurso com 48 vagas, sendo cinco imediatas e 43 de cadastro reserva para agente de serviços gerais (5), assistente administrativo (22), motorista (5), administrador (5), contador (6) e farmacêutico fiscal (5). Salário: entre R$ 1.300 e R$ 4.990. Taxa: entre R$ 45 e R$ 52.



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO MARANHÃO (CRECI-MA)

Inscrições até segunda-feira (14/6) no site: idib.org.br. Concurso com 36 vagas para níveis médio e superior, sendo seis para contratação imediata e 30 para cadastro reserva. Salários: entre R$ 1.285,60 e R$ 1.942,63. Taxas: entre R$ 80 e R$ 120.



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO MARANHÃO (CRF-MA)

Inscrições até 12 de julho no site: quadrix.org.br. Concurso com 40 vagas, sendo quatro efetivas e 36 de cadastro reserva, para assistente administrativo (20) e farmacêutico fiscal (20). Salários: entre R$ 2.426,92 e R$ 5.287. Taxas: entre R$ 63 e R$ 70.



CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE ALAGOAS (CORE-AL)

Inscrições desta segunda-feira (14/6) até 21 de julho no site: bit.ly/ConcursoCORE. Concurso com quatro vagas para fiscal (2), auxiliar administrativo (1) e contador (1). Salários: entre R$ 1.514 e R$ 2.535. Taxas: entre R$ 55 e R$ 65.

LOCAIS - OUTRAS REGIÕES

Concursos: 27

Vagas: 12.043



PREFEITURA DE FORTALEZA (CE) 1

Inscrições até terça-feira (15/6) pelo site: concursos.fortaleza.ce.gov.br. Concurso com 1.858 vagas para formação de cadastro reserva de professor substituto de pedagogia (1.848) e pedagogia bilíngue (10). Salário: R$ 19,73 hora/aula.Taxa: R$ 110.



PREFEITURA DE FORTALEZA (CE) 2

Inscrições até terça-feira (15/6) pelo site: concursos.fortaleza.ce.gov.br. Concurso com 3.240 vagas, sendo 800 para contratação imediata e 2.440 para formação de cadastro reserva para professor substituto de artes (200), ciências (194), educação física (170), educação física bilíngue (20), ensino religioso (180), geografia (240), história (200), língua inglesa (552), língua portuguesa (732), língua portuguesa bilíngue (20), matemática (732) . Salário: R$ 19,73 hora/aula.Taxa: R$ 110.



PREFEITURA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON (PR)

Inscrições até terça-feira (15/6) no site: testeseletivo.com.br. Concurso com duas vagas para contratação imediata e cadastro reserva para enfermeiro (1), fiscal sanitário (1), assistente social, médico T4 – pediatra, médico T8 – clínico geral, médico T12 – clínico geral, médico T12 – ginecologista e obstetra, psicólogo e técnico de enfermagem. Salários: entre R$ 1.971,04 e R$ 22.923,19. Taxa: não há.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Inscrições até quinta-feira (17/6) no site: bit.ly/BragançaSP. Concurso com 43 vagas para auxiliar de desenvolvimento infantil júnior. Salário: R$ 1.314,96. Taxa: R$ 74.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS (TCE-AM)

Inscrições 22 de junho no site: bit.ly/TCE_AM. Concurso com 40 vagas para auditoria de tecnologia da informação (15), auditoria governamental (18), auditoria de obras públicas (5) e ministério público de contas (2). Salário: R$8.328,77. Taxa: R$ 185.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ (TCE-PI) 1

Inscrições até 21 de junho no site: conhecimento.fgv.br/concursos/tcepi21. Concurso com cinco vagas para assistente de administração (5). Salário: R$ 2.699,79. Taxa: R$ 80.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ (TCE-PI) 2

Inscrições até 21 de junho no site: conhecimento.fgv.br/concursos/tcepi21. Concurso com uma vaga para auditor de controle externo. Salário: R$11.474,13. Taxa: R$ 160.



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (DPE/BA)

Inscrições até 23 de junho no site: concursosfcc.com.br. Concurso com 18 vagas para carreira de defensor. Salário: R$22.528,54. Taxa: R$ 280.



PREFEITURA DE CALDAS (MG)

Inscrições até 24 de junho no site: directacarreiras.com.br. Concurso com 40 vagas temporárias para agente de combate de endemias, agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem, técnico em saúde bucal, fisioterapeuta, farmacêutico, nutricionista, psicólogo, médico, enfermeiro, cirurgião dentista e instrutor de esportes. Salários: entre R$ 1.550 e R$ 9.336,60. Taxas: entre R$ 70 e R$ 140.



PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ (SP)

Inscrições até 27 de junho no site: bit.ly/PrevidenciaGaruja. Concurso com 11 vagas para ensino superior, sendo uma para contratação imediata e dez para formação de cadastro reserva. Salário: R$ 4.196. Taxa: R$ 65.



PREFEITURA DE AMARGOSA (BA)

Inscrições até 27 de junho no site: bit.ly/amargosaBA. Concurso com oito vagas para guarda civil municipal. Salário: R$ 1.760. Taxa: R$ 80.



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS (PM-AL)

Inscrições até 28 de junho no site: bit.ly/concursoPMAL. Concurso com 1.060 vagas para oficial combatente (60) e soldado combatente (1.000). Salários: entre R$ 1.682,33 e R$ 8.099,94. Taxa: R$ 90.

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (SEFAZ-CE)

Inscrições até 28 de junho no site: bit.ly/concursoSEFAZ. Concurso com 94 vagas, sendo 69 imediatas e 25 de cadastro reserva, para Auditor Fiscal (50), Auditor Fiscal Contábil-Financeiro (13), Auditor Fiscal Jurídico (20) e Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação (11). Salário: R$ 16.045,30. Taxa: R$ 180.



CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ (MT)

Inscrições até 30 de junho no site: selecon.org.br. Concurso com 13 vagas para Técnico Legislativo (6), Analista Legislativo (6), contador (cadastro reserva) e Controlador Interno (1). Salários: entre R$ 3.789,85 e R$ 7.986,12. Taxas: entre R$ 80 e R$ 90.



SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS (SERIS/AL)

Inscrições até 2 de julho no site: cebraspe.org.br/concursos/seris_al_21. Concurso com 300 vagas para agente penitenciário, sendo 90 para candidatas do sexo feminino e 210 o sexo masculino. Salário: R$ 3.800. Taxa: R$ 95.



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO (SEFAZ-ES)

Inscrições até 5 de julho pelo site: bit.ly/ConcursoSefazES. Concurso com 150 vagas para auditor fiscal, sendo 50 para contratação imediata e 100 para formação de cadastro reserva. Salário: R$12.492,19. Taxa: R$87.



PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ (PEFOCE)

Inscrições até 8 de julho no site: concurso.idecan.org.br/. Concurso com 510 vagas, sendo 170 imediatas e 340 de cadastro reserva, para médico perito-legista (60), perito criminal - análise de sistemas / ciências da computação (42), perito criminal - ciências contábeis (15), perito criminal - engenharia civil (30), perito criminal - engenharia elétrica (27), perito criminal - engenharia eletrônica (9), perito criminal - engenharia mecânica (27), perito criminal - química/engenharia química (21), perito criminal - física (9), perito legista - farmácia (45), perito legista - odontologia (15) e auxiliar de perícia (210). Salários: entre R$3.629,72 e R$ 10.125,89. Taxas: entre R$ 150 e R$ 200.



CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Inscrições até 8 de julho no site: bit.ly/camaraMG. Concurso com 20 vagas e formação de cadastro reserva para Oficial Legislativo (13), Assessor Jurídico (3), Assessor Técnico Legislativo (3) e Contabilista (1). Salários: entre R$ 1.869,38 e R$ 3.163,47. Taxa: entre R$70 e R$ 100.



POLÍCIA CIVIL (PC- AL)

Inscrições até 12 de julho no site: cebraspe.org.br/concursos/PC_AL_21. Concurso com 500 vagas para agente de polícia (368) e escrivão de polícia (132). Salário: R$ 3.971,76. Taxa: R$ 95.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO GOIÁS (TJ-GO)

Inscrições até 12 de julho no site: concursosfcc.com.br/. Concurso com 52 vagas e cadastro reserva para juiz substituto. Salário: R$ 28.884,25. Taxa: R$ 288,84.



POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PM-MG)

Inscrições até 14 de julho no site: policiamilitar.mg.gov.br/crs. Concurso com 1.653 vagas para o Curso de Formação de Soldados. Salário: R$3.962,23. Taxa: R$92,62.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ (TJ-PR)

Inscrições até 14 de julho no site: conhecimento.fgv.br/concursos/tjpr21. Concurso com 12 vagas para juiz substituto. Salário: R$28.884,20. Taxa: R$ 288,84.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA (PGE-PB)

Inscrições de quarta-feira (16/6) até 15 de julho no site: cebraspe.org.br. Concurso com 12 vagas de contratação imediata e formação de cadastro reserva para procurador do Estado da Paraíba. Salário: R$ 15.765,06. Taxa: R$ 280.



SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (SEJUSP/MG)

Inscrições de quarta-feira (16/6) até 16 de julho no site: ibgpconcursos.com.br. Concurso com 211 vagas para assistente executivo de defesa social. Salário: R$ 1.750,10. Taxa: R$ 73,97.



POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ (PC-CE)

Inscrições de segunda-feira (14/6) até 19 de julho no site: bit.ly/PCCeará. Concurso 1.500 com vagas, sendo 500 imediatas e 1.000 de cadastro reserva, para inspetor de polícia civil (1.200) e escrivão de polícia civil (300). Salário: R$ 3.732,86. Taxa: R$ 150.



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ (PM-PI) 1

Inscrições de 28 de junho até 27 de julho no site: bit.ly/PMPIconcurso. Concurso com 40 vagas para oficial da Polícia Militar. Salários: entre R$ 5.367,12 e R$ 6.170,09. Taxa: R$ 120.



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ (PM-PI) 2

Inscrições de 28 de junho até 27 de julho no site: bit.ly/PMPIconcurso. Concurso com 650 vagas para soldado da Polícia Militar. Salário: R$ 3.470,66. Taxa: R$ 90.

UNIVERSIDADES

Concursos: 37

Vagas: 281



UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA)

Inscrições até este domingo (13/6) pelo site: bit.ly/ConcursoUnila. Concurso com uma vaga para professor substituto de geografia. Salário: R$ 5.831,21. Taxa: R$ 140.



UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

Inscrições até este domingo (13/6) pelo site: bit.ly/ConcursoUTFPR. Concurso com três vagas para professor substituto de comunicação organizacional (1), educação física (1) e matemática (1). Salários: entre R$ 3.600,48 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 108.



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF)

Inscrições até segunda-feira (14/6) pelo site: bit.ly/ProfessorSubUFF. Concurso com uma vaga para professor substituto de língua portuguesa. Salário: R$ 2.795,40. Taxa: R$ 60.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC)

Inscrições até segunda-feira (14/6) no site: bit.ly/ConcursoUFABC. Concurso com quatro vagas para professor visitante de biologia sintética (1), engenharia metabólica (1), enzimologia e biocatálise (1), processos biotecnológicos aplicados à indústria (1). Salário: R$ 9.616,18. Taxa: não há.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)

Inscrições até terça-feira (15/6) no site: bit.ly/concursosUFRJ. Concurso com 46 vagas para técnico em enfermagem nas áreas geral (41) e pediátrica (5). Salário: R$ 2.446,96. Taxa: R$ 75.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS)

Inscrições até terça-feira (15/6) pelo e-mail: seletivo.ch@uffs.edu.br. Concurso com quatro vagas para professor do magistério superior substituto de ginecologia e obstetrícia (1) e semiologia médica (3). Salários: entre R$2.236,32 e R$3.522,21. Taxa: não há. Edital: bit.ly/EditalUFFS



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)

Inscrições até quinta-feira (17/6) no site: sigrh.ufrn.br. Concurso com uma vaga para professor do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico de desenvolvimento para dispositivos móveis e web. Salários: entre R$ 5.377,90 e R$ 10.074,18. Taxa: R$ 100.



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE)

Inscrições até 17 junho no site: concurso.ufrpe.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de história. Salários: entre R$ 3.600,48 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 30.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)

Inscrições até 18 de junho pelo e-mail testeseletivojandaia@ufpr.br. Concurso com uma vaga para professor de física. Salário: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 45. Edital: http://bit.ly/professorUFPR.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)

Inscrições até 20 de junho pelo e-mail processoseletivo.ca@contato.ufsc.br. Concurso com três vagas para profissionais técnicos especializados em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Salário: R$ 4.180,66. Taxa: R$ 20. Edital: concursos.ufsc.br.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 1

Inscrições até 24 de junho no site: ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor na área de pesquisa metodológica e tecnologias aplicadas às análises clínicas. Salários: entre R$ 18.663,64 e R$ 20,530,01. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 2

Inscrições até 24 de junho no site: ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor de virologia aplicada a doenças humanas. Salários: R$ 13.273,52 e R$ 20,530,01. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 3

Inscrições de até 24 de junho no site: ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor de comunicação social. Salários: entre R$ 18.663,64 e R$ 20,530,01. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 4

Inscrições até 24 de junho no site: ceps.ufpa.br. Concurso com duas vagas para professor do Instituto de Ciências da Educação. Salário: R$ 20,530,01. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 5

Inscrições de segunda-feira (14/6) até 14 de julho no site: ceps.ufpa.br. Concurso com duas vagas para professor do Núcleo de Pesquisas em Oncologia (NPO). Salários: entre R$ 13.273,52 e R$ 20,530,01.Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 6

Inscrições até 27 de agosto no site: ceps.ufpa.br. Concurso com duas vagas para professor de clínica médica /reumatologia (1) e atenção à saúde da mulher/ginecologia e obstetrícia (1). Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 7

Inscrições até 27 de agosto no site: ceps.ufpa.br. Concurso com três vagas para professor de educação diferenciada em ambientes escolares e não-escolares (1), saúde da criança e adolescente (1) e atenção ao sistema visual (1). Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 3.600,48. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 8

Inscrições até 27 de agosto no site: ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor de língua inglesa e literatura. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 9

Inscrições até 27 de agosto no site: ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor de virologia e doenças humanas. Salário: R$ 20.530,01. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 10

Inscrições até 27 de agosto no site: ceps.ufpa.br. Concurso com duas vagas para professor do Instituto de Ciências da Arte. Salários: entre R$ 6.708,96 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 11

Inscrições até 27 de agosto no site: ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor de evolução do comportamento humano. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 12

Inscrições até 27 de agosto no site: ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor de teoria das comunicações e instalações elétricas. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 13

Inscrições até 27 de agosto no site: ceps.ufpa.br. Concurso com duas vagas para professor do Instituto de Ciências Biológicas. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

Inscrições até 25 de junho no site: www.ufmg.br/copeve. Concurso com uma vaga para profissional técnico especializado em linguagem de sinais. Salário: R$ 4.180,66. Taxa: R$ 90.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG)

Inscrições de 21 até 25 de junho no site: bit.ly/musicaUFCG. Concurso com uma vaga para professor de música. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 3,965,90. Taxa: R$ 65.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA)

Inscrições até 30 de junho no site: bit.ly/processosUFLA. Concurso com nove vagas para professor nas áreas de ciência dos alimentos (1), engenharia agrícola (2), filosofia (1), letras (3) e educação física (2). Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) 1

Inscrições até 1º de julho pelo site: ufsm.br/trabalhe-na-ufsm/. Concurso com uma vaga para carreira de professor adjunto A nível 1 de arquitetura e urbanismo. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) 2

Inscrições até 1º de julho pelo site: ufsm.br/trabalhe-na-ufsm/. Concurso com duas vagas para carreira de professor adjunto A nível 1 de química (1) e filosofia/epistemologia (1). Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)

Inscrições de segunda-feira (14/6) até 2 de julho por meio do envio de documentação descrita no edital para o e-mail ec@sobral.ufc.br. Concurso com três vagas para professor de carreira de engenharia de software (1), sistemas de computação (1) e redes de computadores (1). Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240. Edital: bit.ly/ProfMagUFC.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES)

Inscrições até 7 de julho no site: progep.ufes.br/concurso2021. Concurso com 40 vagas para Assistente em Administração (25), Técnico em Enfermagem (2), Administrador (5), Contador (1)Engenheiro na área Civil (1), Engenheiro na área Produção (1),Estatístico (1), Médico na área: Medicina de Família e Comunidade (1), Médico Área: Medicina do Trabalho (1), Técnico Desportivo (1), Terapeuta Ocupacional (1). Salários: entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66. Taxa: entre R$ 90 e R$ 130.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI – UFCA

Inscrições até 8 de julho no site: forms.ufca.edu.br/. Concurso com uma vaga para professor de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Salário: R$ 6.708, 96. Taxa: R$ 179.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO)

Inscrições de 21 de junho a 20 de julho pelo e-mail: ccjp.secretariadeensino@unirio.br. Concurso com uma vaga para professor de economia. Salário: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 60. Edital: bit.ly/editalUnirio.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO (UFMT)

Inscrições de 1º julho até 20 de julho no site: concursos.ufmt.br. Concurso com 106 vagas para administrador (6), arquivista (1), assistente em administração (33), assistente em tecnologia da informação (1), assistente social (2), bibliotecário documentalista (1), contador (1), engenheiro agrônomo (1), engenheiro civil (2), farmacêutico bioquímico (1), historiador (1), jornalista (2), médico-psiquiatria (1), músico/cantor 1º soprano (1), nutricionista (1), operador de câmera de cinema e tv (1), químico (1), técnico em anatomia e necropsia (1), técnico em assuntos educacionais (3), técnico em contabilidade (3), técnico em enfermagem (5), técnico em farmácia (1), técnico em telecomunicações (2), técnico de laboratório de agrimensura (1), técnico de laboratório em análises clínicas (1), técnico de laboratório em biologia (5), técnico de laboratório em comunicação visual (1), técnico de laboratório em eletrotécnica (2), técnico de laboratório em química (5), técnico de laboratório em informática (1), técnico em tecnologia da informação (16), tecnólogo em gestão pública (1), tecnólogo em redes de computadores (1). Salários: entre R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66. Taxas: entre R$ 70 e R$ 110.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) 1

Inscrições até 11 de agosto no site: bit.ly/sistemaUnifal. Concurso com uma vaga para professor no magistério superior em odontologia. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) 2

Inscrições até 16 de agosto no site: bit.ly/sistemaUnifal. Concurso com uma vaga para professor do magistério superior em farmácia. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS (UFR) 1

Inscrições até 16 de agosto no site: ufr.edu.br/concursos. Concurso com nove vagas para administrador (1), contador (1), tecnólogo/análise e desenvolvimento de sistemas (1), assistente em administração (3), técnico de laboratório (1) e técnico de tecnologia da informação (2). Salários: entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66. Taxa: entre R$ 90 e R$ 110.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS (UFR) 2

Inscrições até 16 de agosto no site: ufr.edu.br/concursos. Concurso com 20 vagas para professor dos Institutos de Ciências Humanas e Sociais (7), Ciências Agrárias e Tecnológicas (2), Ciências Exatas e Naturais (11). Salários: entre R$2.688,95 e R$ 10.074,18. Taxa: R$150.



INSTITUTOS

Concursos: 10

Vagas: 10

COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO (CTF)

Inscrições até este domingo (13/6) no site: bit.ly/concursoCTF. Concurso com uma vaga para professor de agronomia. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxas: entre R$ 78,27 e R$ 145,78.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (IFES)

Inscrições até segunda-feira (14/6) pelo e-mail processoseletivo.vv@ifes.edu.br. Concurso com uma vaga para professor de farmacologia. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: não há. Edital: bit.ly/processoIFES.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG) 1

Inscrições até quarta-feira (16/6) no site: bit.ly/processoIFG. Concurso com três vagas de formação de cadastro reserva para professor de artes (1), língua portuguesa (1) e libras (1). Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 40.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG) 2

Inscrições até 22 de junho no site: bit.ly/processoIFG. Concurso com uma vaga para professor de espanhol. Salários: entre R$ 3.588,85 e R$ 6.289,21. Taxa: R$ 40.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE) 1

Inscrições desta segunda-feira (14) até sexta-feira (18/6) no site: bit.ly/ConcursoIFCE. Concurso com uma vaga para professor substituto de tecnologia de alimentos. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$5.831,21. Taxa: R$ 150.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE) 2

Inscrições desta segunda-feira (14) até sexta-feira (18/6) no site: bit.ly/ConcursoIFCE. Concurso com uma vaga para professor substituto de biologia. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 150.



COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS (CTBJ)

Inscrições de segunda-feira (14/6) até sexta-feira (18/6) presencialmente no endereço: Avenida Manoel Gracindo, Km 1 / Planalto Horizonte, Bom Jesus-PI. Concurso com uma vaga para professor de enfermagem. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxas: entre R$ 78,27 e R$ 145,78. Edital: bit.ly/concursoCTBJ.



COLÉGIO PEDRO II 1

Inscrições até 21 de junho no site: dhui.cp2.g12.br. Concurso com número de vagas não informadas para professor de administração, atendimento especial, biologia, ciência da computação, dança, desenho, educação física, educação musical, espanhol, filosofia, física, francês, geografia, história, inglês, informática educativa, libras, matemática, português, química, sociologia, teatro, turismo. Salários: entre R$ 3.130.85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 60.



COLÉGIO PEDRO II 2

Inscrições até 21 de junho no site: dhui.cp2.g12.br. Concurso com número de vagas não informadas para professor substituto para anos iniciais do ensino fundamental. Salários: entre R$ 3.130.85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 60.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN)

Inscrições até 22 de junho no site: professorsubstituto.ifrn.edu.br. Concurso com uma vaga para professor de geografia. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 78.