Ministério da Educação lança 5 editais para contratar consultores

Inscrições começaram em maio e vão até o fim deste mês - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil/Reprodução)

O Ministério da Educação (MEC) está contratando consultores especialistas para apoiar as equipes técnicas das secretarias de educação dos estados e do DF na implementação do Novo Ensino Médio. A pasta pretende também aumentar o índice de desenvolvimento da educação básica. Essas são algumas das ações que o ministério implementa para apoiar a reforma do ensino médio que começa a partir de 2022.

O MEC publicou em seu portal 5 editais para a contratação de consultores que apoiarão as 27 secretarias de educação na implementação do novo ensino médio. Por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB) e em parceria com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD (Banco Mundial) é que a pasta planeja realizar essas ações.

"Essa iniciativa concretiza mais uma ação do apoio técnico do MEC para auxiliar os estados na implementação do Novo Ensino Médio e o acordo com o Banco Mundial tem sido um instrumento muito robusto nesse auxílio. Diante desse grande desafio, o diálogo contínuo entre nós, o Consed e o CNE tem sido fundamental para seguirmos avançando”, explica o secretário de educação básica Mauro Rabelo.

No total, são 5 editais para seleção e contratação de consultores nas áreas:

Gestão de Projetos com Foco Educacional

Secretaria estadual de educação de Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Tocantins

Data para envio dos currículos: 10/06/2021 a 28/06/2021

Acesse aqui o edital

Gestão de Projetos com Foco Operacional

Secretaria estadual de educação do Acre, Amapá, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo



Data para envio dos currículos: 08/06/2021 a 23/06/2021



Acesse aqui o edital

Pedagógico



Secretaria estadual de educação do Amazonas, Bahia e Santa Catarina

Data para envio dos currículos: 02/06/2021 a 21/06/2021

Acesse aqui o edital

Especialista em comunicação



Secretaria estadual de educação do Mato Grosso do Sul

Data para envio dos currículos: 28/05/2021 a 14/06/2021

Acesse aqui o edital



Especialista em tecnologia da informação