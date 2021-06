Agências e empresas oferecem 1.228 vagas de emprego

E EuEstudante

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

PRECISA-SE

CARGO VAGAS SALARIO

AÇOUGUEIRO 21 ENTRE R$ 1.480 E R$ 1.500 AÇOUGUEIRO CORTADOR (EXCLUSIVE COMÉRCIO) 2 R$ 1.650

AÇOUGUEIRO DESOSSADOR 10 R$ 1.500

ADVOGADO 2 R$ 2.000

AJUDANTE DE COZINHA 2 R$ 1.200

ALINHADOR DE RODAS 1 R$ 1.100

ALMOXARIFE 1 R$ 1.290

ARQUITETO DE EDIFICAÇÕES 2 R$ 29,54 (dia)

ARTE-FINALISTA (DESENHISTA TÉCNICO DE ARTES GRÁFICAS) 3 R$ 1.350

ATENDENTE BALCONISTA 20 R$ 1.164

ATENDENTE DE BALCÃO 3 R$ 1.188

ATENDENTE DE LOJAS 2 R$ 1.400

AUXILIAR CONTÁBIL 1 R$ 27 (dia)

AUXILIAR DE COSTUREIRA (NO ACABAMENTO) 1 R$ 1.100

AUXILIAR DE COZINHA 2 R$ 1.227

AUXILIAR DE ESTOQUE 1 R$ 1.100

AUXILIAR DE MARCENEIRO 4 R$ 1.100

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 1 R$ 1.300

BABÁ 1 R$ 1.800

BARMAN 5 ENTRE R$ 1.300 E R$ 1.700

BORRACHEIRO 6 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.400

CAMAREIRA DE HOTEL 2 R$ 1.188

CARPINTEIRO 6 R$ 1.738

CASEIRO 1 R$ 1.600

CHAPISTA DE LANCHONETE 2 R$ 1.100

CHAVEIRO 1 R$ 1.400

CHURRASQUEIRO 4 ENTRE R$ 1.251 E R$ 1.300

CONTADOR 1 R$ 3,64 (hora)

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS 1 R$ 1.100

COZINHEIRO GERAL 2 ENTRE R$ 1.245 E R$ 2.500

ENCARREGADO DE PADARIA 3 R$ 1.600

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 1 R$ 1.100

ESTOQUISTA 2 R$ 1.200

FISCAL DE LOJA 10 R$ 1.164

GARÇOM 2 R$ 1.100

GERENTE COMERCIAL 5 R$ 2.000

GERENTE DE SUPERMERCADO 3 R$ 1.880

INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA 1 R$ 1.768

LAVADOR DE AUTOMÓVEIS 3 R$ 1.100

LIXADOR DE PEÇAS DE METAL 2 R$ 1.400

LUSTRADOR DE MÓVEIS 2 R$ 2.000

MARCENEIRO 6 ENTRE R$ 1.800 E R$ 3.000

MECÂNICO 3 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.155

MECÂNICO DE VEÍCULOS 1 R$ 1.968

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO TRATORES) 2 ENTRE R$ 1.200 E R$ 2.500

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 2 R$ 2.200

MOTOFRETISTA 1 R$ 1.200

OPERADOR DE CAIXA 20 R$ 1.165

OPERADOR DE COMPUTADOR 1 R$ 1.579,97

OPERADOR DE SISTEMA DE COMPUTADOR 1 R$ 25 (dia)

PADEIRO 1 R$ 1.800

PEDAGOGO 3 R$ 30 (dia)

PEDREIRO 2 R$ 120 (dia)

PINTOR DE AUTOMÓVEIS 3 ENTRE R$ 1.100 E R$ 2.000

PREPARADOR FÍSICO 1 R$ 1.500

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO SUPERIOR 2 R$ 30 (dia)

PROFESSOR DE INGLÊS 1 R$ 1.300

RECEPCIONISTA ATENDENTE 1 R$ 1.100

REPOSITOR DE MERCADORIAS 30 ENTRE R$ 1.165 E R$ 1.182,38

SERRALHEIRO 22 ENTRE R$ 1.500 E R$ 1.800

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO 1 R$ 1.850

SOCORRISTA (EXCETO MÉDICOS E ENFERMEIROS) 1 R$ 1.536

SOLDADOR 22 ENTRE R$ 1.500 E R$ 1.858,57

SUBCHEFE DE COZINHA 3 R$ 2.000

SUBGERENTE DE LOJA (OPERAÇÕES COMERCIAIS) 3 R$ 1.500

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL 2 R$ 1.100

SUSHIMAN 3 R$ 1.900

TÉCNICO DE SUPORTE DE TI 2 R$ 3.000

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 1 R$ 1.500

TOSADOR 1 R$ 1.200

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 1 R$ 1.100

VENDEDOR INTERNO 16 ENTRE R$ 1.150 E R$ 1.500

VENDEDOR PORTA A PORTA 10 R$ 1.100

VENDEDOR PRACISTA 18 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.500

VIDRACEIRO 3 R$ 1.618,49





CHANCES DE EMPREGO

» COCA-COLA

25 VAGAS



A Coca-Cola FEMSA Brasil está em busca de 25 novos colaboradores para preencher a vaga de executivo de Brand Ambassadors. Os estados de atuação da empresa são o foco das oportunidades: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As inscrições podem ser feitas pelo site vagas.com.



» BANCO DIGIO

25 VAGAS

O Banco Digio está recrutando profissionais de diversas áreas como tecnologia, produtos, crédito e UX. No total, são 25 vagas para cargos de estágio, analista, especialista e coordenação. Há também oportunidades para o programa de estágio Vital+Idade, que recruta estagiários acima de 45 anos. As inscrições podem ser feitas no link bit.ly/3x7YIac.



» ARCO EDUCAÇÃO

50 VAGAS

A Arco Educação, empresa do segmento educacional, está com inscrições abertas para consultores e inside sales. São 50 vagas em todo o país e não há pré-requisito para curso de graduação específica. Os candidatos devem se inscrever até 27 de junho pelo link bit.ly/3pQKrwl.





» MONTREAL

OPORTUNIDADE PARA BRASILEIROS

Os brasileiros, que têm alguma especialidade na área de tecnologias da informação e pretendem emigrar para a grande Montréal, podem se candidatar pelo site bit.ly/3zikrhm até 13 de junho. Empresas do Canadá estão oferecendo cerca de 200 vagas com salários competitivos, e as entrevistas serão realizadas entre 14 e 23 de junho.



» SANTANDER

VAGAS PARA PCD

O Santander está com 43 vagas abertas para pessoas com deficiência. As oportunidades são para a área de tecnologia da informação (TI) com inscrições até 28 de junho. Os candidatos devem ter conhecimento de nível básico em programação ou com formação em tecnologia em andamento. Para se candidatar, os interessados podem acessar este site: bit.ly/santandervagasPcD.



» JUNTOS SOMOS MAIS

VAGAS EM TECNOLOGIA

A Juntos Somos Mais, startup do setor de construção civil, está com 87 vagas na área de tecnologia para os cargos de desenvolvedor UX/UI designer, product owner, engenheiro de dados, SRE/Devops, QA, DBA e líder técnico. As oportunidades são para trabalho em modelo remoto. Interessados podem se candidatar pelo site bit.ly/vagasemtecnologia.



» ITAÚ

START UP

O Cubo Itaú, o maior hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico da América Latina, tem centenas de startups em seu ecossistema e está com mais de 275 vagas disponíveis em diversas áreas de atuação em mais de 50 startups. Para se inscrever, acesse o link: bit.ly/2Rfact5.



» NETSHOW.ME

NEGÓCIOS

A Netshow.me anunciou a abertura de 18 vagas para compor seu time. A empresa busca reforçar as áreas de Negócios, Customer Success, Produto, Tech e Marketing. Eleita um dos melhores lugares para se trabalhar pela Great Place To Work, as vagas disponíveis são para diversos cargos. Para se candidatar, acesse: bit.ly/3cw5yP5.



» VOLL

OITO VAGAS

A VOLL , tecnologia completa para gestão de mobilidade corporativa e reconhecida com o selo Great Place to Work está com três vagas disponíveis: SEO Web Developer, desenvolvedor front end (Flutter /React) e gerente de vendas. Os currículos podem ser enviados para jobs@govoll.com.



» MELHOR ENVIO

HOME OFFICE

O Melhor Envio, plataforma de cotação e geração de fretes que oferece preços mais baratos para quem vende pela internet, está com 15 vagas em aberto para as seguintes áreas: comercial, financeiro, jurídico, marketing, business development, tecnologia e gestão de pessoas. Elas estão disponíveis para Pelotas (RS) e também no formato home office. Interessados podem se candidatar no site jobs.kenoby.com/melhorenvio.



» PROPZ

TRABALHO REMOTO

A Propz, startup que utiliza inteligência artificial e big data para oferecer soluções de CRM, está com vagas remotas em aberto. As oportunidades são para cientista de dados, engenheiro de machine learning, analista de CRM - planejamento, consultor de CRM — relacionamento B2B e engenheiro de dados. Interessados podem se candidatar por meio do site propz.recruitee.com.



» MÉLIUZ

60 VAGAS

O Méliuz, empresa de tecnologia que oferece soluções digitais para conectar marcas e consumidores, está com mais de 60 vagas remotas abertas em diversas áreas. As oportunidades são para as áreas de Tecnologia e produto, estratégia e growth, marketing, operações, comercial, recursos humanos e administrativo/financeiro, para diferentes níveis de senioridade. Candidatos de todo o país podem se inscrever no site meliuz.gupy.io.



» SHOWKASE

VAGAS REMOTAS

A ShowKase, startup que oferece uma plataforma completa para simplificar o processo de digitalização dos negócios, está com sete vagas remotas ou presenciais em João Pessoa (PB) abertas. As oportunidades são para analista de sucesso do cliente, suporte ao cliente, tech lead, pré-vendedor, desenvolvedor, desenvolvedor front-end e dev, e profissional de vendas SDR. Os interessados podem se candidatar no link twixar.me/kL8m ou enviar e-mail para rh@showkase.com.br.



» SAMBATECH

VAGAS PARA PCD

A Sambatech, empresa que desenvolve soluções de tecnologia, está com 30 vagas abertas para todo o Brasil. As oportunidades são para analista comercial sênior, coordenação comercial, pessoa coordenadora pré-vendas, arquiteto de dados sênior e desenvolvedores. Todas as vagas são abertas para pessoas com deficiências. Inscrições: jobs.kenoby.com/sambatech-carreiras.



» ESTRATÉGIA EDUCACIONAL

50 VAGAS

A Estratégia Educacional está com vagas abertas em três braços da empresa: estratégia med, estratégia vestibulares e estratégia militares. São posições para gerente de marketing, líder de squad, CRM, social media, designer, performance, performance especialista em CRO, analista de tráfego/operação, copywriter, entre outras. Todas as vagas são remotas e os interessados deverão enviar e-mail para: bancodetalentos@estrategiavestibulares.com.br; bancodetalentos@estrategiamilitares.com.br; bancodetalentos@estrategiamed.com.br.

CHANCES DE TRAINEE

» GRANT THORNTON

GRADUANDOS E GRADUADOS

A Grant Thornton, empresa de consultoria e auditoria, está com inscrições abertas até agosto para seu programa de trainee. Os cursos que estão com oportunidades abertas são os de administração de empresas, análise de sistemas, ciências atuariais, ciência da computação, ciências contábeis, direito, economia, engenharia, engenharia da computação, sistemas de informação e tecnologia da informação. Os interessados poderão se inscrever no site grantthornton.com.br.



» AMERICANAS

PROGRAMA TRAINEE

A Americanas prorrogou para 15 de junho o prazo para as inscrições em seu Programa Trainee 2021. Os selecionados terão a chance de atuar em áreas estratégicas da companhia, como comercial, abastecimento, financeiro, inovação e tecnologia, O2O (online-to-offline), gente & gestão, entre outras. Podem se inscrever jovens de todo o Brasil, graduados em qualquer curso entre junho de 2019 e junho de 2021. O trabalho será inicialmente no modelo remoto. Para se inscrever, basta se cadastrar no site bit.ly/3g4Zyxt.



» JOVENS TALENTOS

26 VAGAS

A Qualicorp, administradora de planos de saúde coletivos, está com as inscrições abertas para o "Jovens Talentos da Quali 2021 - Construindo Novos Caminhos", primeiro programa de estágio e trainee da companhia. Ao todo, são 26 vagas, sendo 18 voltadas para estágio e oito para trainees. Além disso, podem se inscrever candidatos de diferentes cursos universitários. As inscrições podem ser feitas até 18 de junho pelo site jovenstalentosquali.com.br. Os salários são de R$ 1.721 para estagiários e R$ 5.721 para trainees.



» CIA. HERING

CONEXÃO TRAINEE

A Cia. Hering acaba de comunicar o lançamento do programa “Conexão Trainee”. Serão seis vagas para a unidade de São Paulo, divididas entre as áreas de transformação digital (contemplando estratégia, inovação e digitalização) e produto (formando especialistas em merchandising). Para participar, os interessados deverão ter graduação concluída de dezembro de 2017 a julho de 2021. Não há restrição de cursos nem exigência de experiências anteriores. As inscrições podem ser feitas até hoje (13) no site traineeciahering.com.br.

Agências do Trabalhador durante lockdown

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste