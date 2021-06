Arquitetos lançam, na terça (15), guia para colegas e engenheiros

E EuEstudante

(crédito: Divulgação / Marina Pedroso)

Na terça-feira (15), o Grupo BORA lança presencialmente o Guia Definitivo para Arquitetos e Engenheiros. O evento vai ocorrer, às 15h, no Shopping Casa Park, em Brasília, e conta com a presença dos autores em uma tarde de autógrafos. A obra já está disponível para venda em formato físico ou digital.



O livro busca dar dicas de empreendedorismo e capacitar profissionais do ramo da construção civil para estabelecer comunicação mais eficaz com o cliente, além de falar sobre a viabilidade financeira dos projetos, que precisam estar alinhados à expectativa do cliente.



A publicação é assinada por Rafa Brasileiro e Alex Brasileiro, arquitetos pela Universidade de Brasília (UnB) e sócios no Grupo BORA. Segundo os profissionais, a obra traz o aprendizado acumulado em sua trajetória. Além dessa publicação, os autores também assinam o Guia definitivo para pequenas e médias obras.

A arquiteta afirma que o Guia reúne o conteúdo ao qual ela e Alex gostariam de ter tido acesso quando eram jovens profissionais. “Na nossa trajetória, se a gente tivesse encontrado um livro único que reunisse o que a gente precisa para empreender no mercado teria feito muita diferença, teria encurtado muito o caminho”, comenta.

“São aprendizados, derrotas, vitórias, estratégias. Nós temos os mesmos desafios de outras pessoas de sermos profissionais, de atuarmos no mercado de pequenas e médias obras”, ressalta Alex. “Se eu puder resumir este livro em uma frase, o que tem ali é a história de ‘fazedores’, de pessoas que decidiram não parar, não ter plano B e fazer o plano A dar certo”.