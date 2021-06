DP World Santos abre vagas de estágio para estudantes da Baixada Santista

E EuEstudante

(crédito: Arquivo Agência Brasil)

O terminal privado instalado no Porto de Santos, DP World Santos, está com inscrições abertas para o programa de estágio de férias. São ofertadas 12 vagas voltadas para estudantes de graduação com bolsa integral que morem na Baixada Santista. Os interessados devem se inscrever no site Vagas.com até 18 de junho.

Podem se candidatar estudantes de administração, comércio exterior, contabilidade, economia, engenharias, gestão portuária, logística, sistemas de informação e tecnologia da informação com formatura prevista a partir de 2023. Os selecionados irão atuar nas áreas de administração, faturamento, financiamento, manutenção, novos negócios, operações de porto, de celulose e planejamento, pessoas e tecnologia da informação (TI).

Os escolhidos serão comunicados em 24 de junho. O programa tem início previsto para a primeira semana de julho. Ao fim do período, os estagiários terão que apresentar um projeto baseado no aprendizado adquirido.

O programa de estágio faz parte do projeto #SemTabu do comitê de diversidade da empresa. O intuito do grupo é construir um ambiente de trabalho inclusivo e diverso.

Sobre a DP World Santos

A empresa é responsável pela operação de um dos maiores terminais privados de multipropósito no Brasil. Instalado no Porto de Santos (SP), o empreendimento tem acesso por via marítima, rodoviária e ferroviária e conta com 1.100m de cais.

Anualmente, é movimentado cerca de 1,2 milhão de TEU (unidade equivalente a um container de 20 pés) e 3,6 milhões de toneladas de celulose. A empresa proporciona cerca de 1.200 empregos diretos e 5 mil indiretos.