Cidadania4U abre sete vagas para estágio e contratação efetiva

E EuEstudante

(crédito: Rodrigo Curi / Unsplash)

Empresa especializada em reconhecimento de cidadania italiana e portuguesa, Cidadania4U, está com vagas de estágio e emprego efetivo abertas para as áreas de genealogia, coordenador de customer sucess, inside sales, sales development, jurídico e recursos humanos. Ao todo, serão selecionados sete profissionais que trabalharão em regime remoto. Os interessados devem se inscrever no site da companhia.

As vagas efetivas são de contratação sob regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) com benefícios como assistência médica, odontológica, vale refeição e alimentação. A jornada de trabalho é de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h com 1h de almoço.

As vagas de estágio terão remuneração de R$ 700. A carga horária é de 6h diárias com expediente das 9h às 16h e 1h de almoço.

Sobre a Cidadania4U

A empresa está no mercado desde setembro de 2017 e tem uma alta taxa de aprovação nos processos de cidadania europeia. O objetivo da companhia é auxiliar na obtenção do reconhecimento de forma transparente e prática.

O processo é feito de maneira on-line pela própria plataforma. Na empresa, há profissionais com anos de experiência no mercado.