Agências e empresas oferecem 1.355 vagas de emprego

E EuEstudante

(crédito: EuEstudante)

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

CHANCES DE EMPREGO

» STARTUP

SETE VAGAS

A startup Sanar, referência nacional no mercado de soluções voltadas para os profissionais de saúde, está com 7 vagas abertas para a área de Engenharia de Software, na posição de Backend Engineer. A medtech vive um momento de pleno crescimento em 2021 e tem perspectivas de novas contratações na área até o final do ano. Em 2021, até junho, a Sanar já trouxe 120 novos talentos para o time. Interessados devem se inscrever neste link sanarmed.com/carreiras.



» INEP

CONSULTOR

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu seleção para consultor em instrumentos de avaliação da educação superior. Os interessados podem se candidatar até hoje (20). Os currículos devem ser enviados, exclusivamente, para o e-mail processo.seletivo@inep.gov.br, especificando, obrigatoriamente, o código da seleção: 2021-001



» TOTVS

soluções de produtividade

A TOTVS, empresa que oferece soluções para aumentar a produtividade dos negócios, anuncia a abertura de 300 oportunidades de emprego. Das vagas, 200 são voltadas para profissionais de tecnologia da Informação e outras 100 divididas entre as áreas comercial e corporativa. As inscrições devem ser feitas no totvs.gupy.io.



» ENGINEERING

COMPanhia global

Com 30 vagas abertas somente para analistas, arquitetos e desenvolvedores, a Engineering, companhia global especializada em transformação digital, decidiu investir na ampliação do alcance de candidatos dentro da comunidade de tecnologia da informação por meio da disponibilização de informações relacionadas à inovação. Para isso, a companhia está lançando o programa EngCast, disponível em diferentes plataformas streaming. Acesse o site br.engineering/.



» RAÍZEN

137 VAGAS

A Raízen, empresa integrada de energia e licenciada da marca Shell no País, está com 137 vagas abertas na área de tecnologia. A seleção inclui oportunidades sem limites geográficos, em que são aceitos candidatos de qualquer cidade com a possibilidade de assumir vagas remotas, e a chance de integrar o time de tecnologia da companhia nos escritórios de São Paulo e Piracicaba, no interior do estado. Para se candidatar, os interessados devem acessar o site raizen.com.br, e clicar na opção Vagas.



» GRUPO BIG

OPORTUNIDADE

O Grupo BIG está com vagas abertas nas regiões onde está presente, com diversas posições de trabalho para as lojas e centros de distribuição da empresa. São vagas para a posição de operador de loja, encarregado de manutenção, auxiliar de perecíveis, fiscal de prevenções e perdas, repositor, agente de cartões e serviços financeiros, entre outras atividades. As inscrições devem ser feitas, por meio do site jobs.kenoby.com/grupobig. Todas as posições estão disponíveis também para Pessoas com Deficiência (PCD).

» HOME AGENT

A DISTÂNCIA

A Home Agent, empresa de atendimento totalmente em home office, abriu 60 novos postos de serviço desde o início de junho. Todas as posições são em modelo home office e com contratos de trabalho CLT. Em maio, a empresa contratou 80 profissionais. O aumento do quadro de pessoal está relacionado com a chegada de novos clientes à empresa. Todas as vagas estão disponíveis em homeagent.com.br.



» COCA-COLA

25 VAGAS

A Coca-Cola FEMSA Brasil está em busca de 25 novos colaboradores para preencher a vaga de executivo de Brand Ambassadors. Os estados de atuação da empresa são o foco das oportunidades: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As inscrições podem ser feitas pelo site vagas.com.



» BANCO DIGIO

VITAL+IDADE

O Banco Digio está recrutando profissionais de diversas áreas como tecnologia, produtos, crédito e UX. No total, são 30 vagas para cargos de estágio, analista, especialista e coordenação. Há também oportunidades para o programa de estágio Vital Idade, que recruta estagiários acima de 45 anos. As inscrições podem ser feitas no link bit.ly/3x7YIac.

» ARCO EDUCAÇÃO

TODO O PAÍS

A Arco Educação, empresa do segmento educacional, está com inscrições abertas para consultores e inside sales. São 50 vagas em todo o país e não há pré-requisito para curso de graduação específica. Os candidatos devem se inscrever até

27 de junho pelo link bit.ly/3pQKrwl.



» SANTANDER

PARA PCD

O Santander está com 43 vagas abertas para pessoas com deficiência. As oportunidades são para a área de tecnologia da informação (TI) com inscrições até 28 de junho. Os candidatos devem ter conhecimento de nível básico em programação ou com formação em tecnologia em andamento. Para se candidatar, os interessados podem acessar este site: bit.ly/santandervagasPcD.



» ITAÚ

START UP

O Cubo Itaú, o maior hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico da América Latina, tem centenas de startups em seu ecossistema e está com mais de 269 vagas disponíveis em diversas áreas de atuação em mais de 50 startups. Para se inscrever, acesse o link: bit.ly/2Rfact5.



» » NETSHOW.ME

NEGÓCIOS

A Netshow.me anunciou a abertura de 13 vagas para compor seu time. A empresa busca reforçar as áreas de Negócios, Customer Success, Produto, Tech e Marketing. Eleita um dos melhores lugares para se trabalhar pela Great Place To Work, as vagas disponíveis são para diversos cargos. Para se candidatar, acesse: bit.ly/3cw5yP5.

CHANCES DE TRAINEE

» GRANT THORNTON

GRADUANDOS E GRADUADOS

A Grant Thornton, empresa de consultoria e auditoria, está com inscrições abertas até agosto para seu programa de trainee. Os cursos que estão com oportunidades abertas são os de administração de empresas, análise de sistemas, ciências atuariais, ciência da computação, ciências contábeis, direito, economia, engenharia, engenharia da computação, sistemas de informação e tecnologia da informação. Os interessados poderão se inscrever no site grantthornton.com.br.



CARGO VAGA SALARIO

AÇOUGUEIRO 10 ENTRE R$ 1.250 E R$ 1.480

AÇOUGUEIRO DESOSSADOR 1 R$ 2.000

AJUDANTE DE LAVANDERIA D ARTEFATOS DA TAPEÇARIA 1 R$ 1.100

ALINHADOR DE RODAS 1 R$ 1.100

ANALISTA CONTÁBIL 1 R$ 2.100

ARTE-FINALISTA (DESENHISTA TÉCNICO DE ARTES GRÁFICAS) 3 R$ 1.350,00

ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL 1 R$ 2.100

ATENDENTE BALCONISTA 20 R$ 1.164

ATENDENTE BALCONISTA 2 R$ 1.100

ATENDENTE CENTRAL TELEMARKETING 1 R$ 25 (dia)

ATENDENTE DE LOJAS 2 R$ 1.400

ATENDENTE DE TELEMARKETING 1 R$ 1.100

AUXILIAR DE CONFEITEIRO 2 R$ 1.315

AUXILIAR DE COZINHA 12 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.128,61

AUXILIAR DE MARCENEIRO 6 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.200

AUXILIAR MECÂNICO DE AUTOS 2 R$ 1.500

AUXILIAR DE PADEIRO 2 R$ 1.200

BARMAN 5 R$ 1.128,61

BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 R$ 1.100

BORRACHEIRO 2 R$ 1.400

CHAVEIRO 1 R$ 1.400

CHEFE DE COZINHA 5 R$ 2.000

CHURRASQUEIRO 3 ENTRE R$ 1.251 E R$ 1.700

CONFEITEIRO 3 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.900

CONTADOR 1 R$ 3,64 (hora)

COORDENADOR DE CONTABILIDADE 1 R$ 3.500

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS 1 R$ 1.100

COSTUREIRA EM GERAL 3 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.500

COZINHEIRO GERAL 12 ENTRE R$ 1.400 E R$ 2.000

CUMIM 10 R$ 1.128,61

EMPREGADO DOMÉSTICO (DIARISTA) 1 R$ 180 (DIA)

ELETRICISTA 20 R$ 1.138

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 30 R$ 1.120

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 1 R$ 1.100

ESTOQUISTA 10 R$ 1.500

EXPEDIDOR DE MERCADORIAS 3 R$ 1.290

FRENTISTA 10 R$ 1.232,97

GARÇOM 30 ENTRE R$ 1.128,61 E R$ 1.373,33

GERENTE DE SUPERMERCADO 3 R$ 1.880

GERENTE DE VENDAS 1 R$ 2.500

GESSEIRO 2 R$ 140 (dia)

LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS (REPARAÇÃO) 2 R$ 1.700

LEITURISTA 20 R$ 1.138

LIXADOR DE PEÇAS DE METAL 2 R$ 1.400

MARCENEIRO 1 R$ 2.500

MECÂNICO 2 R$ 1.155

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1 R$ 1.290

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 2 R$ 2.200

MOTOFRETISTA 3 R$ 1.100

MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE 2 R$ 1.800

OPERADOR DE CAIXA 22 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.165

PEDREIRO 3 R$ 1.600

PINTOR DE AUTOMÓVEIS 2 ENTRE R$ 2.200 E R$ 2.400

PINTOR DE OBRAS 4 ENTRE R$ 1.400 E R$ 1.804

PIZZAIOLO 4 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.500

PROMOTOR DE VENDAS 1 R$ 1.100

REPOSITOR DE MERCADORIAS 21 ENTRE R$ 1.165 E R$ 1.189

SERRALHEIRO 23 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.800

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO 1 R$ 1.850

SOLDADOR 22 ENTRE R$ 1.500 E R$ 1.858,57

SUBGERENTE DE LOJA (OPERAÇÕES COMERCIAIS) 3 R$ 1.500

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL 1 R$ 2.000

TAPECEIRO DE MÓVEIS 1 R$ 1.100

TÉCNICO ANALISTA DE PROGRAMAÇÃO 8 R$ 1.500

TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 1 R$ 1.100

TÉCNICO DE SUPORTE DE TI 2 R$ 3.000

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 1 R$ 1.500

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 1 R$ 1.704

TOSADOR 2 ENTRE R$ 1.184,06 E R$ 1.200

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 1 R$ 1.100

VENDEDOR DE SERVIÇOS 5 R$ 1.170

VENDEDOR INTERNO 4 R$ 1.200

VENDEDOR PORTA A PORTA 10 R$ 1.100

Agências do Trabalhador durante lockdown

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I





» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste