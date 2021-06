Vale a pena continuar estudando mesmo com concursos parados?

AL Ana Luisa Araujo

A desmotivação tomou conta dos estudantes que, pelo adiamento das provas e indefinição de datas, optaram, em sua maioria, por deixar de estudar ou diminuir o ritmo de estudos. O professor e coach no Gran Cursos Online Beto Fernandes, 38 anos, explica que foi difícil trabalhar com seus alunos neste período porque a expectativa foi perdida, uma vez que não havia previsão de quando seriam remarcadas algumas provas.

“Como coach, a gente atuou muito na pandemia, criando para o aluno o senso de urgência que a prova iria ocorrer em breve. Tentávamos mostrar para o aluno que, quando a prova fosse remarcada, ele não teria muito tempo para estudar”, explica o professor. E foi exatamente o que ocorreu com o certame da PGDF.

A prova estava com data indefinida, mas o coach trabalhava com datas fictícias e para essa tinha colocado o dia 5 de setembro. A data foi definida nas últimas duas semanas para um dia bem próximo ao estipulado por Beto Rodrigues: 29 de agosto. Portanto, aqueles que aproveitaram a dica do professor e se dedicaram pensando na data irreal, agora, irão se dar bem no dia da prova de verdade.



De acordo com o presidente da Associação de Apoio aos Concursos Públicos e Exames (Aconexa), Renato Saraiva, está tramitando um Projeto de Lei (PL) no Congresso que, quando aprovado, trará um norte para que os concurseiros tenham mais segurança jurídica e que os concursos desfrutam, finalmente, uma legislação específica.

O PL é o 10.204/ 2018 e estabelece normas gerais para a realização de concursos no âmbito da administração pública direta e indireta, e da União.

“Os adiamentos trazem muita angústia para o concurseiro. Ser aprovado para trabalhar em um bom local representa a realização de um sonho e isso passa por planejamento, esforço, abdicar de horas livres com a família, sacrifício”, argumenta o presidente da Aconexa. “Então, imagina como deve ser frustrante você estudar, se preparar e, de uma hora pra outra, tudo ficar parado?”, conclui.



O que pensa o mercado

Para o presidente do Gran Cursos Online, Gabriel Granjeiro, o serviço público faz parte do dia a dia do brasiliense, por isso, a empresa que oferece preparação a concurseiros recebe positivamente a notícia de que novos certames estão confirmados, e aqueles que estão parados serão retomados em breve.

“Depois da frustração profissional (dos alunos), houve, finalmente, a retomada de provas. O próprio STF autorizou a realização do concurso da Polícia Rodoviária Federal, na semana passada houve a da Polícia Militar do Tocantins, portanto o GDF não tem sido o único”, afirma Granjeiro.

Para ele, o GDF tem um discurso de zelo pelo serviço público e grandes certames saíram nessa gestão. “Avaliamos que o governo tem contribuído positivamente promovendo concursos que precisam ser feitos, ou ao menos mostrando a intenção de realizá-los. Ocorreu, também, a convocação dos aprovados da PM, por isso acredito que estamos em um bom ambiente no Distrito Federal para quem busca carreira pública”, constata o presidente do Gran Cursos.



Segundo ele, as provas sobem cada vez mais de nível, devido à maior preparação e grande quantidade de conteúdos de estudo disponíveis. Por isso, é necessário, cada dia mais, uma dedicação maior por parte dos candidatos.



Confira os certames que estão por vir

Concursos que constarão no planejamento do Orçamento de 2022 do DF

» Execuções Penais

» Políticas Públicas e Gestão Governamental

» Apoio às Atividades Policiais Civis.

» Assistência Pública à Saúde

» Atividade de Defesa do Consumidor

» Atividades do Trânsito

» Auditoria de Atividades Urbanas

» Cirurgião-Dentista

» Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária

» Enfermeiro

» Gestão de Resíduos Sólidos

» Médico

» Assistência à Educação

» Magistério

» Auditoria de Controle Interno

» Auditoria Fiscal da Receita

» Vigilância Ambiental e Atenção

» Comunitária à Saúde

» Agente de Polícia

» Escrivão de Polícia

» Regulação de Serviços Públicos do DF

» Apoio às Atividades Jurídicas PGDF

» Procurador do DF



Fonte: Secretaria de Economia do Distrito Federal



Concursos Autorizados na Portaria nº 63

Órgão Carreira/cargo

»PC DF Apoio às Atividades Policiais Civis

»SES DF Assistência Pública à Saúde

»SES DF Médico

»SES DF Enfermeiro

»SES DF Cirurgião dentista

»Procon DF Atividades de Defesa do Consumidor

»Detran DF Atividades de Trânsito

»SEDF Assistência à Educação

»SEDF Magistério

»SLU DF Gestão de Resíduos Sólidos

»CGDF Auditoria de Controle Interno

»A definir Auditoria de Atividades Urbanas

»A definir Desenvolvimento e

»Fiscalização Agropecuária?

»A definir Planejamento Urbano e infraestrutura

Concursos previstos para 2021 na LDO

» Secretaria de Estado de Economia: 500 vagas

» Secretaria de Estado de Saúde: 815 vagas

» Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade: 10 vagas

» Secretaria de Estado da

» Segurança Pública: 1.089 vagas

» Secretaria de Estado do Meio Ambiente: 10 vagas

» Secretaria de Estado de

» Proteção da Ordem Urbanística: 10 vagas

» Polícia Civil do Distrito Federal (administrativo): 260 vagas

» Controladoria-Geral do DF: 43 vagas

» Instituto de Defesa do

» Consumidor do Distrito Federal: 116 vagas

» Secretaria de Estado de

» Justiça e Cidadania: 375 vagas

» Secretaria de Estado de

» Obras e Infraestrutura: 10 vagas

» Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (servidores): 111 vagas

Outros concursos do DF previstos para 2021

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (juiz)

O TJDFT pode iniciar os estudos para abertura de novo edital. Há 130 vacâncias na carreira.



Secretaria de Estado de Trabalho

Segundo portaria publicada em junho de 2020, pode ser solicitada a realização de um concurso público para a pasta. Contudo, antes disso deve ser feito um estudo de dimensionamento de força de trabalho.

Concursos do DF em andamento (2021)

» Indústria de Material Bélico do Brasil

Data da prova objetiva: 06 de junho de 2021



» Polícia Civil do Distrito Federal - Agente

Data da prova objetiva: a definir



» Polícia Civil do Distrito Federal - Escrivão

Data da prova objetiva: a definir



Tribunal de Contas do Distrito Federal

Data da prova objetiva:

» 07/02/2021 procurador

» 21/02/2021 auditor de controle externo

» 14/03/2021 para auditor conselheiro substituto



Procuradoria Geral do Distrito Federal



Data da prova objetiva: 29 de agosto



Concurso DPDF



» Data da prova: a definir

»Concurso ADASA DF

»Data da prova: a definir

»Concurso FUB UnB

»Data da prova: a definir

Nomeações previstas em concursos distritais para 2021

» Câmara Legislativa do Distrito Federal

» Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal

» Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

» Fundação Hemocentro de Brasília

» Serviço de Limpeza Urbana



Fonte: Gran Cursos Online