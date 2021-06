Cantora Iza e influencer Nath Finanças lideram em suas áreas de trabalho

CS Carmem Souza

(crédito: Rodolfo Magalhães/Divulgação)

Iza se impressiona com a capacidade de Nath Finanças de tirar os planos do papel. Já a energia da cantora é motivação para a influenciadora digital seguir em frente. E elas vão longe. Não à toa, foram eleitas, recentemente, líderes mundiais pelos trabalhos que desempenham. A revista Time incluiu Isabela Cristina Correia de Lima Lima, a Iza, na Next Generation Leaders 2021. A lista é composta por 10 “estrelas em ascensão” que “estão construindo um futuro melhor”. Segundo a publicação, a cantora de 30 anos faz parte do grupo por usar as plataformas “não apenas para compartilhar seus sucessos, mas também para conscientizar sobre as formas como o racismo permeia a vida cotidiana no Brasil.” É o “símbolo de uma nova era”, afirma o texto que a apresenta.

Assim como a administradora de 22 anos que ensina finanças pessoais para o público de baixa renda. Segundo a revista Fortune, Nathália Rodrigues, a Nath Finanças, é uma influenciadora digital diferente: encoraja as pessoas a não gastarem dinheiro. Com “prudência”, dá “o primeiro conselho financeiro detalhado” para boa parte dos seus seguidores. Tamanha façanha lhe rendeu o 41º lugar em um ranking composto por 50 líderes. Nath e Iza são as únicas brasileiras presentes nas poderosas listas. Conversamos com elas sobre o momento tão especial. Confira e inspire-se!

IZA

O que a escolha feita pela revista Time representa para a sua trajetória?

É uma honra para mim, claro, fazer parte da lista Next Generation Leaders. Demorei para acreditar, foi um susto para mim, e fiquei muito emocionada. Sou muito grata por poder celebrar momentos como esse em uma época tão difícil em que vivemos.

Acredita que esse anúncio pode repercutir na história de vida de outras pessoas? De que forma?

Seria muita hipocrisia da minha parte, viver o que eu vivi, ser a menina que eu fui e não falar sobre isso, não apontar as coisas que realmente são importantes e usar meu espaço de privilégio para discutir todos os temas necessários. Acredito que as minhas vivências são inspirações para muitas meninas. Sou muito grata por, através da minha música, da minha fala, poder ser referências para tantas pessoas. A minha mãe sempre me ensinou que meu lugar era onde eu quisesse estar e eu quero sempre passar essa mensagem.

Algo seu que precisa de motivação para melhorar?

Acredito que devemos sempre olhar de onde viemos, olhar para onde estamos indo e entender como podemos contribuir com o mundo. Eu me inspiro sempre nisso para ser melhor.

Quem mais te inspira?

Sem dúvidas, minha mãe é uma das pessoas que mais me inspiraram e me inspiram. Uma mulher forte, professora, batalhadora, que me ensinou a ter orgulho de quem sou e de onde viemos.

E a Nath Finanças? O que da história dela te impressiona?

É sempre muito legal ver uma mulher que é empreendedora e que corre atrás dos sonhos, os tira do papel. E, principalmente, ver que ela, realizando os seus sonhos, acaba inspirando e ajudando outras pessoas.

. (foto: Leo Aversa/Divulgação)

NATH FINANÇAS

O que a escolha feita pela revista Fortune representa para a sua trajetória?

Ser reconhecida por uma revista internacional traz credibilidade para o meu conteúdo de finanças pessoais e esperança de que posso chegar em outros lugares. Você vira referência. Quando vão falar sobre educação financeira para um público de baixa renda, vão lembrar de mim. É gratificante para a minha carreira e para a minha vida. Chorei muito quando soube, passou um filme na minha cabeça. Comecei a criar vídeos na faculdade, gravando no celular velhinho, da casa dos meus pais, na periferia. Hoje, estou sendo reconhecida pelo mundo.

Acredita que esse anúncio pode repercutir na história de vida de outras pessoas? De que forma?

As pessoas que me seguem são como eu, pegam busão, trabalham, estudam, fazem um monte de coisas ao mesmo tempo. Quando você consome conteúdo sobre finanças pessoais de quem nasceu com dinheiro, geralmente precisa ter um conhecimento prévio. Isso acontecia comigo. Não acho normal, porque conhecimento é poder, é dar informações para que as pessoas possam entender e questionar. Se tivéssemos mais acesso a esses conteúdos, não teríamos tantos jovens endividados. Ter alguém próximo da sua realidade falando sobre esse tema inspira, ajuda as pessoas a começarem a guardar o que podem

Algo seu que precisa de motivação para melhorar?

A produção de conteúdo digital gera várias interpretações, eu ficava estressada com essa situação, com os haters. Hoje, busco focar em quem gosta do que faço e nas críticas construtivas.

Quem te inspira?

Minha mãe. Foi com ela que comecei a entender sobre economia doméstica. O pobre se organiza do jeito que dá, ainda que não tenha acesso à educação financeira. Ela também apoiou meu canal desde o começo. Emprestava o celular para eu fazer vídeos, sugeria assuntos que não entendia. Hoje, é investidora, tem dinheiro guardado. Fico feliz em inspirá-la.

E a Iza? O que da história dela te impressiona?

A força de vontade dela, a forma como ela se impõe. Ela é tranquila, uma boa comunicadora. Traz energia, força para a gente continuar. É amor, é inspiradora para mim.



MUNDO CORPORATIVO

União pela equidade

Quarenta e cinco empresas brasileiras e multinacionais se juntaram, em um movimento inédito, para promover a equidade racial no país. Os planos do MOVER, Movimento pela Equidade Racial, são de, até 2030, gerar 10 mil posições para pessoas negras em liderança e a capacitação para 3 milhões de indivíduos. Para isso, está previsto um investimento anual de R$ 15 milhões pelos próximos três anos. Executivos das empresas terão participação ativa nas decisões do projeto, focado em liderança, emprego e capacitação e conscientização. Saiba mais sobre a iniciativa no site https://somosmover.org/

Capacitação de empresas

A agência In Press Oficina e o Me Too Brasil desenvolveram uma capacitação para ajudar empresas a trazerem, de fato, à pluralidade aos seus negócios. O curso intitulado Diversidade e inclusão em ambientes corporativos é totalmente on-line e aborda desde a teoria que envolve os conceitos ligados à temática a abordagens mais diretas, como a realização de atividades práticas. Mais informações no site https://inpressoficina.com.br/

PARTICIPE

Contratação rápida no Itaú

Acabam hoje as inscrições no Speed Hiring, uma iniciativa promovida pelo Itaú Unibanco para a contratação rápida de pessoas pretas e pardas. A seleção está prevista para o próximo dia 28, por meio de conversas on-line com cerca de 30 minutos de duração. A intenção é recrutar profissionais para as áreas de engenharia de software, mobile, qualidade e testes, scrum master e agile coach. Há ainda a possibilidade de os candidatos participarem de um encontro virtual com o grupo de diversidade do banco, chamado Blacks at Itaú, para receberem dicas profissionais e pessoais. Inscrições no site 99jobs.com/itau-unibanco/jobs

Congresso profissional

De 13 a 15 de julho, referências brasileiras e internacionais estarão reunidas para ajudar jovens a deslancharem seus planos profissionais. Trata-se do I Congresso Nacional de Empreendedorismo e Empregabilidade da Juventude Negra, uma iniciativa da Fundação Instituto de Negócios e Afroempreendedorismo (Funafro) e do Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social (Nurap). O evento, totalmente gratuito e 100% digital será transmitido ao vivo no canal da Funafro no YouTube. Há cinco painéis temáticos previstos: primeiro emprego, empreendedorismo na juventude, a importância da formação educacional, tecnologias e inovação, e oportunidades de carreiras e debates.



Pré-vestibular cidadão

. (foto: Vinicius Cardoso Vieira/CB/D.A Press)

O Vestibular Cidadão (VC) abriu seleção para a próxima turma do cursinho preparatório gratuito. Interessados têm até o próximo dia 14 para tentar uma vaga na iniciativa de sucesso — em 18 anos, o projeto fundado por estudantes da UnB soma mais de mil aprovações em universidades federais. Na pandemia, as aulas estão sendo realizadas de maneira síncrona. Para participar da seleção, é preciso ser estudante ou ter concluído o ensino médio em escolas públicas ou ser bolsista integral de escolas privadas. A taxa é de R$10. Mais informações no instagram@vestcidadao.

HONORIS CAUSA

Munanga, o antropólogo revolucionário

. (foto: Marcos Santos/USP Imagens)

Pela “longa história de vida em defesa dos direitos humanos, de uma produção intelectual de combate ao racismo e de promoção da equidade étnico-racial”, o antropólogo Kabengele Munanga recebeu da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no último dia 25, o título de Doutor Honoris Causa. Munanga, 80 anos, nasceu no Congo e foi naturalizado brasileiro em 1985. É o primeiro congolês a fazer doutorado fora do país: antropologia na Universidade de São Paulo (USP), onde também atuou como professor titular. Sua produção acadêmica é considerada revolucionária pelo viés racial e afro-brasileiro sobre o país que o acolheu. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil e Origens africanas do Brasil contemporâneo estão entre os seus livros mais conhecidos.

. (foto: Hans Punz)

O “extraordinário” Gilberto Gil será o próximo

A Universidade Berklee, em Valência, na Espanha, concederá, em 5 de julho, um doutorado honorário ao multi-instrumentista, cantor e compositor Gilberto Gil. A escolha se deu “pelas extraordinárias realizações da carreira, pela influência de seu trabalho criativo e pelo ativismo social e político em gerações de músicos em todo o mundo”, segundo o site da instituição. Dois dias antes da formatura, estudantes e profissionais da universidade farão uma homenagem a Gil, que se juntará a eles, virtualmente, para cantar três canções conhecidas do brasileiro. O concerto e a cerimônia serão transmitidos nos canais de mídia social da Berklee Valencia.