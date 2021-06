Confira lista com 107 concursos abertos e 13.955 vagas em todo o país

E EuEstudante

(crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 107 concursos e 13.955 vagas, além de cadastro de reserva. No DF, há quatro editais abertos para 277 vagas e formação de cadastro de reserva. Para o Centro-Oeste, há três seleções abertas com 99 oportunidades. Nos conselhos regionais, há quatro concursos com 108 postos vagos. Entre os nacionais, há 12 certames abertos para 5.119 oportunidades. Há ainda 25 seleções para outras regiões com 8.004 vagas. Nas universidades federais, são 54 processos seletivos e 319 oportunidades. Os institutos federais oferecem cinco concursos e 29 postos vagos.







LOCAIS — DISTRITO FEDERAL

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 1

Inscrições até 8 de julho no site: http://www.concursos.unb.br. Concurso com uma vaga para professor de medicina. Salário: R$ 2.459,95. Taxa: não há.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 2

Inscrições de segunda-feira (28/6) até 9 de julho no site: http://www.concursos.unb.br. Concurso com uma vaga para professor de línguas estrangeiras modernas. Salário: R$ 2.795,40. Taxa: não há.



INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM)

Inscrições até segunda-feira (28/6) por meio de preenchimento de inscrição no site www.ibram.df.gov.br e comparecimento no seguinte endereço: SEPN 511 Bloco C - Edifício Bittar, Brasília - DF. Concurso com 225 vagas, sendo 150 imediatas e 75 de cadastro reserva, para supervisor de brigada (9), chefe de esquadrão (36) e brigadista de combate a incêndios florestais (180). Salários: entre R$ 2.200 e R$ 3.300. Taxa: não há.



BANCO DE BRASÍLIA (BRB)

Inscrições até 15 de julho no site: iades.com.br. Concurso com 50 vagas e formação de cadastro reserva para analista de TI. Salário: R$ 8.142. Taxa: R$ 98.



NACIONAIS

BANCO DO BRASIL

Inscrições até 28 de julho no site: https://www.cesgranrio.org.br/. Concurso com 4.480 vagas, sendo 2.240 imediatas e 2.240 de cadastro reserva, para escriturário - agente comercial (4.000) e escriturário - agente de tecnologia (480). Salário: R$ 3.022,37. Taxa: R$ 38.



INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA DO EXÉRCITO (IME) 1

Inscrições de 30 de junho até 17 de agosto no site: http://www.ime.eb.mil.br. Concurso com 98 vagas para o Curso de Formação de Oficiais da Ativa (77) e para o Curso de Formação de Oficiais da Reserva do Quadro de Engenheiros Militares (21). Salário: R$ 1.334. Taxa: R$ 100.



INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA DO EXÉRCITO (IME) 2

Inscrições de 15 de julho até 31 de agosto no site: http://www.ime.eb.mil.br. Concurso com 22 vagas para as Engenharias de Comunicações (4), Computação (4), Elétrica (1), Eletrônica (2), de Produção (2), Civil (4), Mecânica (4) e Metalúrgica (1) no Curso de Formação de Oficiais da Ativa no Quadro de Engenheiros Militares. Salário: R$ 8.245. Taxa: R$ 100.



CORPO DE SAÚDE DA MARINHA (CSM) 1

Inscrições de 26 de julho até 15 de agosto no site: https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/. Concurso com 25 vagas para médicos nas especialidades de clínica médica, (13) ginecologia e obstetrícia (2), psiquiatria (3), pediatria (2), radiologia (2), anestesiologia (1) e medicina de emergência (2). Salário: R$ 9.070,60. Taxa: R$ 130.



CORPO DE SAÚDE DA MARINHA (CSM) 2

Inscrições de 26 de julho até 15 de agosto no site: https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/. Concurso com sete vagas para enfermagem (5), farmácia (1) e fisioterapia (1). Salário: R$ 9.070,60. Taxa: R$ 130.



ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA MARINHA MERCANTES (EFOMM)

Inscrições até 15 de julho no site: www.marinha.mil.br/ciaga. Concurso com 263 vagas, sendo 144 para o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (Ciaga) e 119 para o Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba). Salário: R$ 1.185. Taxa: R$ 65.



QUADRO DE CAPELÃES NAVAIS DA DO CORPO AUXILIAR DA MARINHA DO BRASIL (CAPNAV)

Inscrições de 19 de julho até 31 de julho no site: bit.ly/ConcursoCAPNAV. Concurso com uma vaga para primeiro-tenente - sacerdote católico apostólico romano. Salário: R$ 9.070,60. Taxa: R$ 130.



CORPO DE ENGENHEIROS DA MARINHA (CEM)

Inscrições de 19 de julho até 31 de julho no site: bit.ly/ConcursoCEM. Concurso com 25 vagas para primeiro-tenente - arquitetura, engenharia aeronáutica, cartográfica, civil, de produção, de telecomunicações, elétrica, eletrônica, mecânica, naval mecânica, de aeronáutica e química. Salário: R$ 8.671,32. Taxa: R$ 130.



QUADROS COMPLEMENTARES DA MARINHA (QC-CA/FN/IM)

Inscrições de 19 de julho até 31 de julho no site: http://bit.ly/concursoQP. Concurso com 11 vagas para o corpo da armada (3), corpo de fuzileiros navais (5) e corpo de intendentes da marinha (3). Salários: R$ 9.070,60. Taxa: R$ 130.



QUADRO TÉCNICO DO CORPO AUXILIAR DA MARINHA (CP-T)

Inscrições de 19 de julho até 2 de agosto pelo site: www.ingressonamarinha.mar.mil.br. Concurso com 17 vagas para comunicação social (2), direito (5), estatística (2), informática com especialidade em bancos de dados (1), informática com especialidade em desenvolvimento de sistemas (1), informática com especialidade em infraestrutura de TI (1), informática com especialidade em segurança da informação (1), pedagogia (1), segurança de tráfego aquaviário (2), serviço social (1). Salário: R$ 9.070,60. Taxa: R$ 130.



ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ESFCEX)

Inscrições até 4 de agosto no site: www.esfcex.eb.mil.br. Concurso com 48 vagas para administração (6), ciências contábeis (2), direito (6), estatística (2), informática (6), magistério - biologia (3), magistério - inglês (4), magistério - matemática (4), magistério - português (3), magistério - física (4), veterinária (2), enfermagem (5) e pastor evangélico (1). Salário: R$ 10.306,25. Taxa: R$ 150.



ESCOLA DE SAÚDE DO EXÉRCITO (ESSEX)

Inscrições até 4 de agosto no site: www.esfcex.eb.mil.br. Concurso com 122 vagas para anestesiologia (6), oncologia (5), cardiologia (8), cirurgia de cabeça e pescoço (1), cirurgia de mão (2), cirurgia geral (2), cirurgia torácica (2), clínica médica (6), endocrinologia (3), endoscopia digestiva (3), gastroenterologia (3), geriatria (3), ginecologia (3), hematologia (2), infectologia (1), mastologia (2), medicina intensiva (3), nefrologia (5), neurologia (5), oftalmologia (3), ortopedia (3), cirurgia de joelho (1), cirurgia de ombro (1), otorrinolaringologia (1), patologia (1), pediatria (3), pneumologia (3), proctologia (4), psiquiatria (3), radiologia (2), sem especialidade (20), urologia (2), farmácia (5), endodontia (1), periodontia (1) e prótese dental (3). Salário: R$ 10.306,25. Taxa: R$ 150.

LOCAIS - CENTRO-OESTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO GOIÁS (TJ-GO)

Inscrições até 12 de julho no site: http://www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 52 vagas e cadastro reserva para juiz substituto. Salário: R$ 28.884,25. Taxa: R$ 288,84.



DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS (DPE-GO)

Inscrições até 6 de agosto pelo site: www.concursosfcc.com.br. Concurso com 47 vagas para a terceira categoria da carreira de defensor. Salário: R$ 27.174,27. Taxa: R$ 255.



CONSELHOS REGIONAIS

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS (CRO-GO)

Inscrições até 10 de agosto no site: www.quadrix.org.br. Concurso com 20 vagas, sendo uma imediata e 19 de cadastro reserva, para advogado. Salário: R$ 7.716. Taxa: R$ 65.



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO MARANHÃO (CRF-MA)

Inscrições até 12 de julho no site: www.quadrix.org.br. Concurso com 40 vagas, sendo quatro efetivas e 36 de cadastro reserva, para assistente administrativo (20) e farmacêutico fiscal (20). Salários: entre R$ 2.426,92 e R$ 5.287. Taxas: entre R$ 63 e R$ 70.



CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE ALAGOAS (CORE-AL)

Inscrições até 21 de julho no site: bit.ly/ConcursoCORE. Concurso com quatro vagas para fiscal (2), auxiliar administrativo (1) e contador (1). Salários: entre R$ 1.514 e R$ 2.535. Taxas: entre R$ 55 e R$ 65.



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA (CRQ-MS)

Inscrições até 12 de julho no site: www.quadrix.org.br. Concurso com 44 vagas, sendo quatro imediatas e 40 de cadastro reserva, para agente administrativo (22) e fiscal (22). Salário: R$ 2.112. Taxa: R$ 55.

LOCAIS - OUTRAS REGIÕES

POLÍCIA CIVIL (PC- AL)

Inscrições até 12 de julho no site: www.cebraspe.org.br/concursos/PC_AL_21. Concurso com 500 vagas para agente de polícia (368) e escrivão de polícia (132). Salário: R$ 3.971,76. Taxa: R$ 95.



PREFEITURA DE VITOR MEIRELES (SC)

Inscrições até 10 de julho no site: https://consultec.listaeditais.com.br/. Concurso com seis vagas para Médico da ESF (2), Odontólogo (1), Fiscal de Vigilância Epidemiológica (1), Auxiliar de Consultório Odontológico (1) e Auxiliar de Manutenção e Conservação (1). Salários: entre R$ 1.140,32 e R$ 17.559,36. Taxas: entre R$ 30 e R$ 100.



PREFEITURA DE AMARGOSA (BA)

Inscrições até este domingo (27/6) no site: http://bit.ly/amargosaBA. Concurso com oito vagas para guarda civil municipal. Salário: R$ 1.760. Taxa: R$ 80.

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (SEFAZ-CE)

Inscrições até segunda-feira (28/6) no site: http://bit.ly/concursoSEFAZ. Concurso com 94 vagas, sendo 69 imediatas e 25 de cadastro reserva, para Auditor Fiscal (50), Auditor Fiscal Contábil-Financeiro (13), Auditor Fiscal Jurídico (20) e Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação (11). Salário: R$ 16.045,30. Taxa: R$ 180.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ (SAAE-MG)

Inscrições até 13 de julho no site: www.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 13 vagas para Agente de fiscalização (1), Oficial de manutenção (4), Atendente comercial (1), oficial de administração (3), Operador de estação de tratamento de água e esgoto - ETA/ ETE (1), Secretária executiva (1), Eletricista (1), e Técnico em saneamento (1). Salários: entre R$ 1.436,63 e R$ 2.080,07. Taxas: entre R$ 30 e R$ 50.



PREFEITURA DE GUARANÉSIA (MG)

Inscrições de 9 de agosto até 8 de setembro no site: http://www.institutoibdo.com.br/. Concurso com 10 vagas e formação de cadastro reserva para Motorista (3), Operador de Máquina (2), Monitor de Educação Infantil (3), professor de ciências (1), professor de português (1) e professor de educação religiosa. Salários: entre R$ 999,97 a R$ 1.659,27. Taxas: entre R$ 40 e R$ 80.



CÂMARA MUNICIPAL DE IBITURUNA (MG)

Inscrições de 16 de agosto até 15 de setembro no site: www.jcmconcursos.com.br. Concurso com duas vagas para assessor jurídico (1) e contador (1). Salários: entre R$ 2.300 e R$ 3.000. Taxas: entre R$ 100 e R$ 150.



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS (SESAU-AL)

Inscrições até 23 de julho no site: www.cebraspe.org.br/concursos/sesau_al_21. Concurso com 1.200 vagas para assistente social (13), biomédico (10), bioquímico (10), enfermeiro (265), enfermeiro para urgência e emergência (10), farmacêutico (15), fisioterapeuta (15), fonoaudiólogo (14), cardiologista (13), cardiopediatria (2), cirurgião cardíaco (5), cirurgião de cabeça e pescoço (3), anestesista (20), cirurgião-geral (40), cirurgião pediátrico (4), clínico (40), cirurgião plástico (5), cirurgião torácico (3), cirurgião vascular (8), dermatologista (3), endocrinologista (5), médico endoscopista (8), gastroenterologista (3), médico especialista em hemodinâmica (4), geriatra (5), hematologista (2), infectologista (3), ginecologista (16), hepatologista (2), mastologista (5), nefrologista (10), médico do trabalho (5), neonatologista (5), medicina intensiva (10), neurocirurgião (5), neurologista (10), neuropediatra (3), otorrinolaringologista (3), pediatra (15), obstetra (16), pneumologista (3), oftalmologista (3), ortopedista (16), proctologista (3), radiologista (11), terapeuta ocupacional (15), reumatologista (3), urologista (4), psicólogo (10), nutricionista (10), técnico de enfermagem (399), técnico de enfermagem APH (60), técnico de radiologia (15) e técnico de laboratório (15). Salário: entre R$ 1.100 e R$ 3.707,43. Taxa: entre R$ 95 e R$ 200.



POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ (PC-CE)

Inscrições até 19 de julho no site: http://bit.ly/PCCeará. Concurso 1.500 com vagas, sendo 500 imediatas e 1.000 de cadastro reserva, para inspetor de polícia civil (1.200) e escrivão de polícia civil (300). Salário: R$ 3.732,86. Taxa: R$ 150.



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ (PM-PI) 1

Inscrições desta segunda-feira (28/6) até 27 de julho no site: http://bit.ly/PMPIconcurso. Concurso com 40 vagas para oficial da Polícia Militar. Salários: entre R$ 5.367,12 e R$ 6.170,09. Taxa: R$ 120.



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ (PM-PI) 2

Inscrições desta segunda-feira (28/6) até 27 de julho no site: http://bit.ly/PMPIconcurso. Concurso com 650 vagas para soldado da Polícia Militar. Salário: R$ 3.470,66. Taxa: R$ 90.



PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ (PEFOCE)

Inscrições até 8 de julho no site: https://concurso.idecan.org.br/. Concurso com 510 vagas, sendo 170 imediatas e 340 de cadastro reserva, para médico perito-legista (60), perito criminal - análise de sistemas / ciências da computação (42), perito criminal - ciências contábeis (15), perito criminal - engenharia civil (30), perito criminal - engenharia elétrica (27), perito criminal - engenharia eletrônica (9), perito criminal - engenharia mecânica (27), perito criminal - química/engenharia química (21), perito criminal - física (9), perito legista - farmácia (45), perito legista - odontologia (15) e auxiliar de perícia (210). Salários: entre R$3.629,72 e R$ 10.125,89. Taxas: entre R$ 150 e R$ 200.



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS (PM-AL)

Inscrições até segunda-feira (28/6) no site: http://bit.ly/concursoPMAL. Concurso com 1.060 vagas para oficial combatente (60) e soldado combatente (1.000). Salários: entre R$ 1.682,33 e R$ 8.099,94. Taxa: R$ 90.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA (PGE-PB)

Inscrições até 15 de julho no site: www.cebraspe.org.br. Concurso com 12 vagas de contratação imediata e formação de cadastro reserva para procurador do Estado da Paraíba. Salário: R$ 15.765,06. Taxa: R$ 280.



CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ (MT)

Inscrições até quarta-feira (30/6) no site: http://www.selecon.org.br/. Concurso com 13 vagas para Técnico Legislativo (6), Analista Legislativo (6), contador (cadastro reserva) e Controlador Interno (1). Salários: entre R$ 3.789,85 e R$ 7.986,12. Taxas: entre R$ 80 e R$ 90.



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO (SEFAZ-ES)

Inscrições até 5 de julho pelo site: bit.ly/ConcursoSefazES. Concurso com 150 vagas para auditor fiscal, sendo 50 para contratação imediata e 100 para formação de cadastro reserva. Salário: R$12.492,19. Taxa: R$87.



PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ (SP)

Inscrições até este domingo (27/6) no site: bit.ly/PrevidenciaGaruja. Concurso com 11 vagas para ensino superior, sendo uma para contratação imediata e dez para formação de cadastro reserva. Salário: R$ 4.196. Taxa: R$ 65.



PREFEITURA DE VALENTIM GENTIL (SP)

Inscrições até quarta-feira (30/6) no site: www.consesp.com.br/. Concurso com nove vagas e formação de cadastro reserva para agente de serviços gerais / masculino (1), enfermeiro (6), farmacêutico (1) e fonoaudiólogo (1). Salários: entre R$ 1.274,14 e R$ 2.581,19. Taxas: entre R$ 40 e R$ 50.



PREFEITURA DE LUPIONÓPOLIS (PR)

Inscrições até quarta-feira (30/6) no site: www.klcconcursos.com.br. Concurso com duas vagas e formação de cadastro reserva para fiscal de tributário (1), motorista (1), fiscal de obras, postura, tributos e sanitários e advogado. Salários: entre R$ 1.365,14 e R$ 2.527,55. Taxas: entre R$ 50 e R$ 80.



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS (SAAE-SP)

Inscrições até quarta-feira (30/6) no site: www.klcconcursos.com.br. Concurso com 18 vagas para ajudante geral (5), auxiliar administrativo (2), leiturista (3), motorista (1), oficial de manutenção (2), operador de máquinas rodoviárias (1), procurador jurídico (1) e técnico em química (3). Salários: entre R$ 1487,54 e R$ 5.855,80. Taxas: R$ 10 e R$ 15.



SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS (SERIS/AL)

Inscrições até sexta-feira (2/7) no site: www.cebraspe.org.br/concursos/seris_al_21. Concurso com 300 vagas para agente penitenciário, sendo 90 para candidatas do sexo feminino e 210 o sexo masculino. Salário: R$ 3.800. Taxa: R$ 95.



CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Inscrições até 8 de julho no site: http://bit.ly/camaraMG. Concurso com 20 vagas e formação de cadastro reserva para Oficial Legislativo (13), Assessor Jurídico (3), Assessor Técnico Legislativo (3) e Contabilista (1). Salários: entre R$ 1.869,38 e R$ 3.163,47. Taxa: entre R$70 e R$ 100.



POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PM-MG)

Inscrições até 14 de julho no site: www.policiamilitar.mg.gov.br/crs. Concurso com 1.653 vagas para o Curso de Formação de Soldados. Salário: R$3.962,23. Taxa: R$92,62.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ (TJ-PR)

Inscrições até 14 de julho no site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjpr21. Concurso com 12 vagas para juiz substituto. Salário: R$28.884,20. Taxa: R$ 288,84.



SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (SEJUSP/MG)

Inscrições até 16 de julho no site: www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 211 vagas para assistente executivo de defesa social. Salário: R$ 1.750,10. Taxa: R$ 73,97.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) 1

Inscrições de quinta-feira (1/7) até 15 de julho presencialmente ou nos e-mails descritos no edital. Concurso com seis vagas para professor de estudos literários (1), recursos e engenharia florestal (1), botânica ou ecologia (1), administração, ciências contábeis e turismo (1), biotecnologia (1) e engenharia mecânica (1). Salários: entre R$ 11.800,12 e R$ 20.530,01. Taxa: R$ 190. Edital: https://www.portalselecao.ufu.br.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) 2

Inscrições de terça-feira (29/6) até 5 de julho no site: https://www.portalselecao.ufu.br. Concurso com 23 vagas para professor de Medicina Veterinária (1), educação (4), medicina (4), geografia (1), química (2), odontologia (2), ciências biomédicas (1), ciências humanas (1), gestão e negócios (2), ciências agrárias (1) e filosofia (4). Salário: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 110.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) 3

Inscrições de terça-feira (29/6) até 5 de julho no site: www.portalselecao.ufu.br. Concurso com três vagas para professor de língua inglesa (1) e alfabetização (2) para a Escola de Educação Básica (ESEBA) da UFU. Salário: R$ 3.130,85. Taxa: R$ 110.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 1

Inscrições até 20 de agosto pelo e-mail concursos@icb.ufmg.br. Concurso com uma vaga para professor de fisiologia e biofísica. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 215,99. Edital: www.ufmg.br/prorh/concursos-2/.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 2

Inscrições até 21 de julho pelo e-mail secgeral@odonto.ufmg.br. Concurso com uma vaga para professor do magistério superior em odontologia. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 215,99. Edital: https://bit.ly/odontologiaUFMG.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)

Inscrições até sexta-feira (2/7) pelos e-mails descritos no edital. Concurso com três vagas para professor de zootecnia (2) e geologia (1). Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 3.522,21. Taxa: R$ 20. Edital: https://bit.ly/editalUFSC.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) 1

Inscrições de segunda-feira (28/6) até 5 de julho no site: https://bit.ly/concursosFURG. Concurso com uma vaga para professor de administração. Salário: R$4.304,92. Taxa: R$ 75.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) 2

Inscrições de quarta-feira (30/6) até 6 de julho no site: https://bit.ly/concursosFURG. Concurso com cinco vagas para professor nos magistérios superiores em arquitetura e engenharia (1), química (1), fisiologia (1) e administração (2). Salário: entre R$3.130,85 e R$5.831,21. Taxa: entre R$ 60 e R$ 80.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)

Inscrições até 24 de julho pelos e-mails especificados no edital. Concurso com 10 vagas para professor de língua polonesa (1), filosofia (1), ginecologia (1), otorrinolaringologia (1), saúde coletiva (1), nefrologia (1), gestão da qualidade e gestão pública (1), arquitetura (1), física (1) e ciências florestais (1). Salário: entre R$ 2.795,40 e R$ 9.616,18. Taxas: entre R$ 88 e R$ 240. Edital: https://bit.ly/editaisUFPR.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 1

Inscrições até 5 de julho no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor de psicologia social e saúde coletiva. Salários: entre R$ 16.591,91 e R$ 20,530,01. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 2

Inscrições até 5 de julho no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor de psicanálise. Salários: entre R$ 16.591,91 e R$ 20,530,01. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 3

Inscrições até 5 de julho no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor de engenharia química. Salários: entre R$ 4.304,92 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 80.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 4

Inscrições até sexta-feira (2/7) no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com duas vagas para professor de Sistemas Térmicos (1) e Tecnologias da Conservação e do Restauro (1). Salários: entre R$ 4.304,92 e R$ 4.304,92. Taxa: R$ 80.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 5

Inscrições até 5 de julho no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com duas vagas para professor de fisioterapia. Salários: entre R$ 4.304,92 e R$ 4.304,92. Taxa: R$ 80.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 6

Inscrições até 14 de julho no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com duas vagas para professor do Núcleo de Pesquisas em Oncologia (NPO). Salários: entre R$ 13.273,52 e R$ 20,530,01.Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 7

Inscrições até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com duas vagas para professor de clínica médica /reumatologia (1) e atenção à saúde da mulher/ginecologia e obstetrícia (1). Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 8

Inscrições até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com três vagas para professor de educação diferenciada em ambientes escolares e não-escolares (1), saúde da criança e adolescente (1) e atenção ao sistema visual (1). Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 3.600,48. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 9

Inscrições até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor de língua inglesa e literatura. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 10

Inscrições até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor de virologia e doenças humanas. Salário: R$ 20.530,01. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 11

Inscrições até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com duas vagas para professor do Instituto de Ciências da Arte. Salários: entre R$ 6.708,96 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 12

Inscrições até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor de evolução do comportamento humano. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 13

Inscrições até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor de teoria das comunicações e instalações elétricas. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 14

Inscrições até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com duas vagas para professor do Instituto de Ciências Biológicas. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 15

Inscrições desta segunda (28/6) até 28 de setembro no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor do português língua estrangeira (PLE). Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)

Inscrições de 12 até 30 de julho no site: www.unifesp.br. Concurso com uma vaga para professor de engenharia de materiais. Salário: R$ 5.831,21. Taxa: R$ 145, 78.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) 1

Inscrições até 7 de julho pelo e-mail cch@unirio.br. Concurso com uma vaga para professor de letras. Salários: entre R$ 3.130.85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 60. Edital: http://www.unirio.br/progepe/concursosdocentes.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) 2

Inscrições até 12 de julho pelo e-mail ccbs@unirio.br. Concurso com duas vagas para professor de medicina. Salários: entre R$ 3.130.85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 90. Edital: http://bit.ly/editalUnirio1.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) 3

Inscrições até esta terça-feira (29/6) pelo e-mail ccbs@unirio.br. Concurso com uma vaga para professor de ecologia. Salários: entre R$ 3.130.85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 60. Edital: http://www.unirio.br/progepe/concursosdocentes.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) 4

Inscrições até 20 de julho pelo e-mail: ccjp.secretariadeensino@unirio.br. Concurso com uma vaga para professor de economia. Salário: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 60. Edital: http://bit.ly/editalUnirio.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) 5

Inscrições de 2 até 16 de julho pelo e-mail dcs@unirio.br. Concurso com uma vaga para professor de ciências sociais. Salários: entre R$ 3.130.85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 60. http://www.unirio.br/progepe/concursosdocentes.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) 1

Inscrições até 14 de julho no site: http://bit.ly/sistemaUnifal. Concurso com duas vagas para técnico de laboratório de química. Salários: entre R$ 2.814 e R$ 4.282,18. Taxa: R$ 61.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) 2

Inscrições até quarta-feira (30/6) no site:http://bit.ly/sistemaUnifal. Concurso com uma vaga para professor de farmácia. Salários: entre R$ 2.795,40 e R$ 3.522,21. Taxa: R$ 75.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) 3

Inscrições até 16 de agosto no site: bit.ly/sistemaUnifal. Concurso com uma vaga para professor do magistério superior em farmácia. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) 4

Inscrições até 11 de agosto no site: http://bit.ly/sistemaUnifal. Concurso com uma vaga para professor no magistério superior em odontologia. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) 5

Inscrições até 13 de setembro no site: bit.ly/sistemaUnifal. Concurso com uma vaga para professor no magistério superior em odontologia. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA (UFOB) 1

Inscrições até terça-feira (29) pelo e-mail ccbs@ufob.edu.br. Concurso com uma vaga para professor de ciências biológicas. Salários: entre R$ 3.130.85 e R$ 5.831,21. Taxa: não há. Edital: https://bit.ly/editaisUFOB.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA (UFOB) 2

Inscrições até terça-feira (29) no site: https://bit.ly/editaisUFOB. Concurso com uma vaga para professor de administração. Salários: entre R$ 3.130.85 e R$ 5.831,21.. Taxa: não há.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) 1

Inscrições de 5 a 7 de julho pelo e-mail uamv.cstr.ufcg@gmail.com. Concurso com uma vaga para professor de medicina veterinária. Salários: entre R$ 4.745,99 e R$ 5.143,41. Taxa: R$ 50. Edital: www.cstr.ufcg.edu.br.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) 2

Inscrições de 12 até 14 de julho no site: https://bit.ly/usuarioUFCG. Concurso com uma vaga para professor de artes e cinema. Salários: entre R$ 2.814,01 e R$ 5.143,41. Taxa: R$ 75.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) 3

Inscrições de 12 até 16 de julho no site: https://bit.ly/3410gpL. Concurso com uma vaga para professor de língua espanhola. Salários: entre R$ 2.018,77 e R$ 2.983,59. Taxa: R$ 65.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) 4

Inscrições 19 até 23 de julho no site: https://bit.ly/usuarioUFCG. Concurso com uma vaga para professor de língua portuguesa. Salários: entre R$ 2.814,01 e R$ 5.143,41. Taxa: R$ 65.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES)

Inscrições até 7 de julho no site: https://progep.ufes.br/concurso2021. Concurso com 44 vagas para Assistente em Administração (29), Técnico em Enfermagem (2), Administrador (5), Contador (1), Engenheiro Civil (1), Engenheiro de Produção (1), Estatístico (1), Médico de Família e Comunidade (1), Médico do Trabalho (1), Técnico Desportivo (1) e Terapeuta Ocupacional (1). Salários: entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66. Taxa: entre R$ 90 e R$ 130.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL)

Inscrições até 22 de julho no site: http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0009_2021. Concurso com seis vagas para técnico em enfermagem (1), técnico em farmácia (1), técnico em laboratório: agrimensura (1), engenheiro agrônomo (1), farmacêutico: análises clínicas (1) e meteorologista (1). Salários: entre R$ 2.446,97 e R$ 4.180,67. Taxas: entre R$ 70 e R$ 110.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)

Inscrições até este domingo (27/6) no site: www.progep.ufs.br. Concurso com sete vagas para professor de administração (1), ciências sociais (1), educação física (1), fisiologia (1), medicina veterinária (1), letras-libras (1) e secretariado executivo (1). Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 3.522,21.Taxa: R$ 50.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT)

Inscrições de 13 de agosto até 9 de setembro no site: www.copese.uft.edu.br. Concurso com 14 vagas para professor de física (2), química (1), direito (5), turismo patrimonial e socioambiental (1), agronomia (1), engenharia civil (1), jornalismo (1) e medicina (2). Taxa: R$ 260.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA)

Inscrições até 8 de julho no site: https://forms.ufca.edu.br/. Concurso com uma vaga para professor de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Salário: R$ 6.708, 96. Taxa: R$ 179.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS)

Inscrições até quarta-feira (30/6) pelo e-mail seletivo.ch@uffs.edu.br. Concurso com duas vagas para professor de medicina. Salários: entre R$2.459,95 e R$3.522,21. Taxa: não há. Edital: http://www.uffs.edu.br/campi/chapeco

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) 1

Inscrições até quinta-feira (1/7) pelo site: www.ufsm.br/trabalhe-na-ufsm/. Concurso com uma vaga para carreira de professor adjunto A nível 1 de arquitetura e urbanismo. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) 2

Inscrições até quinta-feira (1/7) pelo site: www.ufsm.br/trabalhe-na-ufsm/. Concurso com duas vagas para carreira de professor adjunto A nível 1 de química (1) e filosofia/epistemologia (1). Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA)

Inscrições até quarta-feira (30/6) no site: https://bit.ly/docenteUFLA. Concurso com nove vagas para professor nas áreas de ciência dos alimentos (1), engenharia agrícola (2), filosofia (1), letras (3) e educação física (2). Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS (UFR) 1

Inscrições até 16 de agosto no site: www.ufr.edu.br/concursos. Concurso com nove vagas para administrador (1), contador (1), tecnólogo/análise e desenvolvimento de sistemas (1), assistente em administração (3), técnico de laboratório (1) e técnico de tecnologia da informação (2). Salários: entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66. Taxa: entre R$ 90 e R$ 110.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS (UFR) 2

Inscrições até 16 de agosto no site: www.ufr.edu.br/concursos. Concurso com 20 vagas para professor dos Institutos de Ciências Humanas e Sociais (7), Ciências Agrárias e Tecnológicas (2), Ciências Exatas e Naturais (11). Salários: entre R$2.688,95 e R$ 10.074,18. Taxa: R$150.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO (UFMT)

Inscrições de quinta-feira (1/7) até 20 de julho no site: www.concursos.ufmt.br. Concurso com 106 vagas para administrador (6), arquivista (1), assistente em administração (33), assistente em tecnologia da informação (1), assistente social (2), bibliotecário documentalista (1), contador (1), engenheiro agrônomo (1), engenheiro civil (2), farmacêutico bioquímico (1), historiador (1), jornalista (2), médico-psiquiatria (1), músico/cantor 1º soprano (1), nutricionista (1), operador de câmera de cinema e tv (1), químico (1), técnico em anatomia e necropsia (1), técnico em assuntos educacionais (3), técnico em contabilidade (3), técnico em enfermagem (5), técnico em farmácia (1), técnico em telecomunicações (2), técnico de laboratório de agrimensura (1), técnico de laboratório em análises clínicas (1), técnico de laboratório em biologia (5), técnico de laboratório em comunicação visual (1), técnico de laboratório em eletrotécnica (2), técnico de laboratório em química (5), técnico de laboratório em informática (1), técnico em tecnologia da informação (16), tecnólogo em gestão pública (1), tecnólogo em redes de computadores (1). Salários: entre R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66. Taxas: entre R$ 70 e R$ 110.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)

Inscrições até sexta-feira (2/7) por meio do envio de documentação descrita no edital para o e-mail ec@sobral.ufc.br. Concurso com três vagas para professor de carreira de engenharia de software (1), sistemas de computação (1) e redes de computadores (1). Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240. Edital: bit.ly/ProfMagUFC.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG) 1

Inscrições até 8 de julho no site: www.ifg.edu.br/concursos/professor-substituto. Concurso com duas vagas para professor de construção civil. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 40.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG) 2

Inscrições até 9 de julho no site: www.ifg.edu.br/concursos/professor-substituto. Concurso com uma vaga para professor de geografia. Salários: entre R$2.236,32 e R$ 3.751,21. Taxa: R$ 40.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA (IFSC)

Inscrições até este domingo (27/6) no site bit.ly/2Sh33sX. Concurso com 24 vagas para professor de sociologia (2), história (2), administração (3), informática (3), química (2), engenharia (3), língua inglesa (1), gastronomia (3), design (1), moda (1), artes visuais (1), educação física (2). Salários: entre 2.236,32 e 6.289,21. Taxa: R$ 32,45.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE)

Inscrições de 5 de julho até 12 de julho no site: qselecao.ifce.edu.br. Concurso com uma vaga para professor de administração. Salário: Não informado pelo edital. Taxa: R$ 150.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG)

Inscrições até sexta-feira (1/7) pelo e-mail: concurso.ibirite@ifmg.edu.br. Concurso com uma vaga para professor de elétrica. Salário: R$ 3.130,85. Taxa: R$ 50. Edital: https://www2.ifmg.edu.br/portal/concursos.