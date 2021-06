Agências e empresas oferecem 1.044 vagas de emprego

E EuEstudante

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

CHANCES DE EMPREGO

» INVILLIA

GAME-CHANGERS

A Invillia, multinacional brasileira reconhecida por desenvolver inovações para game-changers globais, está com 65 vagas para trabalho remoto para as posições de android pleno/ sênior, delivery leader, QA pleno/ sênior, java pleno/sênior, front end sênior, UX/UI sênior, fullstack sênior java/ react, entre outros. As informações das vagas estão disponíveis no site da empresa: bit.ly/2UC6GdN.

» GHFLY NETWORK

MARKETING DIGITAL

A GhFly Network, holding que conta com as empresas GhFly e Adyante, ambas especializadas em marketing digital e de performance, busca novos profissionais para integrar a equipe. A empresa está com 30 oportunidades abertas em áreas como mídias sociais, criação, arte, marketing, novos negócios, mídia, design e recursos humanos. Residentes de Curitiba podem trabalhar no modelo híbrido, candidatos de outro estado poderão trabalhar remotamente. Para mais informações acesse ghflynetwork.gupy.io.

» POSITIVO TECNOLOGIA

TODO PAÍS

A Positivo Tecnologia abre aproximadamente 80 vagas de emprego em todas as regiões do país e em diversas áreas como logística, tecnologia, marketing, novos negócios, recursos humanos e administrativo. O candidato que tiver interesse em conhecer as vagas e em se inscrever na vaga que tenha maior compatibilidade, deve acessar positivotecnologia.gupy.io.

» SÃO FRANCISCO XAVIER

RESIDÊNCIA

A Fundação São Francisco Xavier, braço social da Usiminas nas áreas da saúde e educação, está com inscrições abertas para residência médica no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga (MG). As inscrições vão de 5 a 7 de julho e podem ser feitas no site aremg.org.br.



» NUBANK

CANDIDATOS NEGROS

O Nubank, maior banco digital independente do mundo, anuncia a abertura de vagas para cargos de gerência focadas em candidatos negros da área de Finanças. A iniciativa faz parte dos esforços de equidade da companhia que, em 2021, contratou mais de 500 funcionários autodeclarados pretos ou pardos. Inscreva-se: nubank.com.br/en/careers.



» OPAH IT

SOLUÇÕES COSTUMIZADAS

A Opah IT, empresa especializada no desenvolvimento de soluções customizadas de TI, está com 125 vagas abertas na área de tecnologia com salários que variam entre R$2.000,00 a R$20.000,00, a depender do projeto. As vagas são para diversas posições, como desenvolvedores, engenheiros, automatizador e tech lead. Todas as posições serão remotas. Para se candidatar, basta acessar o site opah.com.br/vagas.



» ZOOP

SERVIÇOS FINANCEIROS

A Zoop, fintech líder em tecnologia para serviços financeiros, está com 43 posições abertas para diversos cargos e áreas, tais como finanças, compliance, operações, RH e vendas, incluindo banco de talentos para mulheres em tecnologia e para pessoas com deficiência (PCD). Todos os profissionais contratados trabalharão em regime home office devido à pandemia — flexibilidade que será mantida mesmo após o término do isolamento.



» HYPEFLAME

SPIN-OFF DE TECNOLOGIA

A HypeFlame, empresa criada a partir de uma spin-off da área de tecnologia do Agibank, anuncia 200 vagas abertas para profissionais de todo o país. As oportunidades são para trabalho remoto em diversas frentes como cyber security, engenharia de dados e software, infraestrutura, UX (user experience), UI (user interface), entre outros. Inscreva-se: bit.ly/3qwuz2k.

» FLEX

TELEVENDA E COBRANÇA

A Flex, empresa do Grupo Connvert, especialista em operações de televenda e cobrança, com atendimento ativo e receptivo, está em busca de novos profissionais que se identifiquem com a cultura da empresa. A empresa iniciou o processo seletivo pela Taqe - plataforma de recrutamento. Acesse os links para saber mais: bit.ly/3h344gr, bit.ly/2SWnID2 e bit.ly/3wUhX7z.

» CORTEX

REMOTO

A Cortex, startup líder em Growth Intelligence na América Latina está recrutando profissionais para diversas áreas. Ao todo são mais de 50 vagas para trabalhar remota ou presencialmente nos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro. Os interessados podem se inscrever pelo link cortex.gupy.io. O processo seletivo é totalmente digital.

» APPNOVATION

SÃO PAULO

Após inaugurar o seu primeiro escritório na América Latina, em São Paulo, a agência de origem canadense Appnovation, uma consultoria digital full-service, está montando sua equipe local. A empresa está com 12 vagas abertas para profissionais de áreas relacionadas à tecnologia, como desenvolvedores, analistas de garantia da qualidade e gerentes de produto. Os detalhes sobre requisitos necessários e benefícios podem ser encontrados no site appnovation.com/careers.

» ESCALE

COMPRA DE SERVIÇOS

A Escale, startup de customer acquisiton que otimiza a jornada de compra de serviços essenciais, anuncia a abertura de mais de 100 vagas para trabalhar remotamente. Com início imediato, as oportunidades são para as áreas de: software engineer, growth, data, design, sale ops, infraestrutura e product manager. Inscreva-se: bit.ly/2SWmAzi.

» DOGHERO

TECNOLOGIA

A DogHero , maior empresa de serviços para pets da América Latina, está com três vagas de emprego abertas para a área de tecnologia da empresa. As posições oferecidas são para: back-end ruby; desenvolvedor front-end e engenheiro de dados. Inscreva-se: doghero.gupy.io.

EMPREGO

VAGA QUANTIDADE SALÁRIO

AÇOUGUEIRO 10 R$ 1.480

AJUDANTE DE LAVANDERIA DE ARTEFATOS DA TAPEÇARIA 1 R$ 1.100

AJUDANTE DE OBRAS 10 R$ 1.177

ANALISTA CONTÁBIL 2 ENTRE R$ 2.100 E R$ 2.700

ARTE-FINALISTA 1 R$ 1.500

ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL 1 R$ 2.100

ATENDENTE CENTRAL TELEMARKETING 1 R$ 25 (DIA)

ATENDENTE DE LOJAS 2 R$ 1.400

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 ENTRE R$ 5,50 (HORA) E R$ 20 (DIA)

AUXILIAR DE COZINHA 4 R$ 1.300

AUXILIAR DE MARCENEIRO 6 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.127,26

AUXILIAR MECÂNICO DE AUTOS 2 R$ 1.500

AUXILIAR DE PIZZAIOLO 1 R$ 55 (DIA)

AZULEJISTA 1 R$ 130 (DIA)

BARMAN 8 ENTRE R$ 1.100 E R$ 2.500

BOMBEIRO HIDRÁULICO 5 ENTRE R$ 1.777 E R$ 1.800,04

BORRACHEIRO 1 R$ 1.200

CARPINTEIRO 6 R$ 1.800,04

CARRETEIRO (MOTORISTA DE CAMINHÃO-CARRETA) 1 R$ 2.500

CASEIRO (AGRICULTURA) 1 R$ 1.200

CHEFE DE COZINHA 5 R$ 2.000

CHURRASQUEIRO 7 ENTRE R$ 1.251 E R$ 1.700

COLORISTA 1 R$ 1.500

CONSULTOR DE VENDAS 3 R$ 1.100

CONTADOR 1 R$ 5,50 (HORA)

COORDENADOR DE CONTABILIDADE 1 R$ 3.500

CORTADOR DE ROUPAS 1 R$ 1.100

COSTUREIRA EM GERAL 4 ENTRE R$ 1.200 R$ 1.400

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 1 R$ 1.200

COZINHEIRO GERAL 10 R$ 1.600

CUMIM 12 ENTRE R$ 1.128,61 E R$ 1.500

ELETRICISTA 4 R$ 1.800,04

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS 1 R$ 1.804

EMPACOTADOR, A MÃO 1 R$ 1.100

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.100

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 1 R$ 1.100

FISCAL DE CAIXA 17 R$ 1.400

FUNILEIRO DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO) 1 R$ 1.476

GARÇOM 38 ENTRE R$ 1.100 R$ 2.800

GERENTE DE RESTAURANTE 1 R$ 1.500

GUARDA VIGIA 4 R$ 1.177

INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA 3 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.500

LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS (REPARAÇÃO) 1 R$ 3.200

LAVADOR DE PRATOS 2 R$ 1.180

LUBRIFICADOR INDUSTRIAL 2 R$ 1.580

MAÎTRE 2 R$ 4.000

MARCENEIRO 1 R$ 2.200

MECÂNICO 2 R$ 1.155

MECÂNICO DE VEÍCULOS 4 ENTRE R$ 1.255 E R$ 1.645

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS 1 R$ 3.200

MONTADOR, MÃO 2 R$ 1.380

MOTOFRETISTA 2 R$ 1.100

OPERADOR DE MÁQUINA COPIADORA (EXCETO OPERADOR DE GRÁFICA RÁPIDA) 1 R$ 1.239

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 1 R$ 1.600

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 1 R$ 2.000

PEDREIRO 6 R$ 1.800,04

PINTOR DE AUTOMÓVEIS 2 ENTRE R$ 2.000 E R$ 2.200

PINTOR DE OBRAS 2 R$ 1.400

PIZZAIOLO 2 R$ 1.100

PROFESSOR DE FÍSICA NO ENSINO MÉDIO 3 R$ 18 (HORA/AULA)

PROFESSOR DE MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO 3 R$ 18 (HORA/AULA)

PROFESSOR DE QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO 3 R$ 18 (HORA/AULA)

PROJETISTA DE MÓVEIS 4 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.800

RETIFICADOR, EM GERAL 1 R$ 1.255

SALADEIRO 2 R$ 1.200

SERRALHEIRO 21 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.500

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO 1 R$ 1.850

SOLDADOR 24 ENTRE R$ 1.500 E R$ 1.858,57

SUPERVISOR DE LOJA (OPERAÇÕES COMERCIAIS) 2 R$ 1.500

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO 20 R$ 1.800

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL 1 R$ 2.000

TAPECEIRO DE MÓVEIS 1 R$ 1.100

TÉCNICO ANALISTA DE PROGRAMAÇÃO 8 R$ 1.500

TÉCNICO DE SUPORTE DE TI 2 R$ 3.000

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 2 ENTRE R$ 1.500 E R$ 2.000

TOSADOR 1 R$ 1.200

TRABALHADOR RURAL 3 R$ 1.100

VENDEDOR PORTA A PORTA 10 R$ 1.100

VENDEDOR PRACISTA 5 ENTRE R$ 1.208 E R$ 1.600

Agências do Trabalhador durante lockdown

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste