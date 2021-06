ONU Mulheres está com cinco vagas abertas para consultoria

E EuEstudante

Vagas são para consultoria e estarão abertas até esta terça-feira (29) - (crédito: Christina Morillo/Reprodução)

A Organização das Nações Unidas (ONU) Mulheres está com cinco vagas abertas para consultorias diversas. Duas dessas vagas são com tema: mulheres que estão grávidas, crianças migrantes e refugiadas, além de gestantes que estão em privação de liberdade.

As oportunidades são para consultoria nacional para elaboração de diagnóstico e material de capacitação para o programa criança feliz; consultoria para apoio técnico na transversalização de gênero e raça no escopo do Projeto Fundo ODS; consultoria nacional para diagnósticos de iniciativas de políticas públicas para a primeira infância em municípios com baixo IDHM que compõem o território de Minas Gerais; consultoria nacional para elaboração de diagnóstico e material de capacitação para o programa criança feliz e consultoria para apoio técnico para dados desagregados e monitoramento no escopo do Projeto Fundo ODS.

O prazo encerra nesta terça-feira (29), e as inscrições podem ser feitas nos seguintes links:

bit.ly/Vaga_Consultoria_Diag_Gestantes

bit.ly/Vaga_Consultoria_Genero_Raca_Fundo_ODS

bit.ly/Vaga_Consultoria_PP_Primeira_Infancia

bit.ly/Vaga_Consultoria_Diag_Crianca_Feliz

bit.ly/Vaga_Consultoria_Dados_Monit_Fundo_ODS