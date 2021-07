Secretaria de Educação abre processo seletivo para professores substitutos

E EuEstudante

Foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), desta sexta-feira (2), uma portaria visando a contratação temporária de professores substitutos para a Secretaria de Educação (SEE). O documento determina a retomada dos trabalhos da comissão organizadora para a realização de Processo Seletivo Simplificado.

A portaria autoriza a contratação temporária para o ano letivo de 2022, mas segundo o documento, as contratações poderão ser prorrogadas para o ano letivo de 2023. A SEE limitará as vagas para 340.000 horas semanais e ao montante anual autorizado para o presente exercício. Apesar da autorização, a contratação estará condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira no exercício e deverá seguir as adequações orçamentária e financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.



