Agências e empresas oferecem 372 vagas de emprego

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

CHANCES DE EMPREGO

» SESC-DF

ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO

Estão abertas as inscrições do processo seletivo do Sesc-DF para uma vaga de assistente de manutenção – foco: ar-condicionado e refrigeração. O prazo para participar vai até hoje (4) e para se inscrever, acesse o site www.sescdf.com.br. A carga horária é de 44 horas semanais, e o salário de R$ 2.784. É preciso ter experiência mínima de seis meses na área e ensino médio incompleto. O candidato aprovado terá como benefício auxílio-creche, seguro de vida, vale-alimentação/refeição e vale-transporte, além de credenciamento no Sesc.



» DECATHLON

VAREJO

Mesmo com o difícil período econômico para empresas e profissionais de diferentes setores durante os últimos meses, a Decatlhon, uma das maiores varejistas de artigos esportivos do país, abre 40 vagas para a nova unidade de Brasília que será inaugurada em Setembro. A empresa busca por perfis diversos e que sejam esportistas para compor seu time. Acesse o site jobs.kenoby.com/vagasdecathlon para mais informações.



» BLING

GESTÃO ON-LINE

Bling, sistema de gestão online que agiliza e descomplica a gestão de novas empresas e que foi recentemente comprado pela Locaweb, anuncia a abertura de 22 vagas home office. Uma das vagas é para product manager, cinco são para desenvolvedor fullstack, duas para fullstack mobile e uma para UX designer — essas oportunidades estão abertas para profissionais de todo o Brasil. Já as 13 vagas para a área de suporte técnico são voltadas a moradores do Rio Grande do Sul. Os interessados podem se candidatar pelo site vagas-bling.gupy.io.



» PIPEFY

PROCESSOS DE NEGÓCIO

O Pipefy, plataforma de gerenciamento de processos de negócio, está com 50 vagas abertas para as áreas de engenharia, customer operations e marketing. Para se candidatar, acesse o site www.pipefy.com/careers.



» C&C

CONTRATAÇÃO EFETIVA

Para quem incluiu nos seus planos do segundo semestre a conquista de um novo emprego, a C&C está oferecendo 20 oportunidades de ingresso ao seu time dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. As vagas correspondem a diferentes níveis hierárquicos e preveem contratação efetiva dos selecionados. Os benefícios são de assistência médica e odontológica, vale-transporte, seguro de vida, convênio farmácia, academia de ginástica, auxílio-alimentação e descontos nos produtos da loja, com salário a combinar. Acesse o site casaeconstrucao.gupy.io.

CHANCES DE TRAINEE

» GRANT THORNTON

GRADUANDOS E GRADUADOS

A Grant Thornton, empresa de consultoria e auditoria, está com inscrições abertas até agosto para seu programa de trainee. Os cursos que estão com oportunidades abertas são os de administração de empresas, análise de sistemas, ciências atuariais, ciência da computação, ciências contábeis, direito, economia, engenharia, engenharia da computação, sistemas de informação e tecnologia da informação. Os interessados poderão se inscrever no site grantthornton.com.br.



» L’OREAL BRASIL

CANDIDATOS NEGROS

A L’Oréal Brasil anunciou a abertura das inscrições para seu Programa de Trainee, recrutando profissionais de diferentes áreas para preencher vagas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Candidatos com até três anos de formados estão aptos para inscrição e, pela primeira vez, 50% das vagas serão destinadas a candidatos negros. As inscrições vão até 23 de julho e podem ser feitas no site bit.ly/3qotvxi.



» MARSH 2021

3ª TEMPORADA

O Programa de Trainees da Marsh busca profissionais que tenham concluído sua formação acadêmica em administração, economia, engenharias, direito, ciência atuarial, estatística, matemática ou áreas correlatas, no máximo, há dois anos. A admissão dos aprovados na 3ª temporada de 2021 será no mês de agosto. Inscrições devem ser feitas no site bit.ly/3daMQwK.



» RUSSELL BEDFORD

AUDITORIA BRITÂNICA

A Russell Bedford Brasil, empresa referência em consultoria e auditoria, está com inscrições abertas até agosto para o seu primeiro programa de trainee. O processo é direcionado a graduandos a partir do 4º semestre e graduados a partir de 2019 do curso de ciências contábeis. As oportunidades são para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. As inscrições estão abertas até 13 de agosto e podem ser feitas no site bit.ly/3qvqn2H.



» CASA & VÍDEO

REDE DE VAREJO

O Programa de Trainee Casa & Vídeo é a oportunidade de trabalhar em uma das maiores redes do varejo do Brasil e uma das marcas mais lembradas e reconhecidas no mercado. Os requisitos para participar são: formação entre janeiro de 2019 e julho de 2021 em qualquer curso e disponibilidade para residir no Rio de Janeiro – RJ. A Casa está atuando em modelo híbrido. Por isso, é preciso ter disponibilidade para trabalhar na cidade do Rio de Janeiro em alguns dias da semana. Inscrições disponíveis até 30 de julho no link: bit.ly/3y46eUb.

EMPREGO

VAGA QUANTIDADE SALÁRIO

AÇOUGUEIRO 1 R$ 1.250

AJUDANTE DE MOTORISTA 2 R$ 1.113,97

AJUDANTE DE OBRAS 10 R$ 1.177

AJUDANTE DE REPARADOR (TELECOMUNICAÇÕES) 1 R$ 1.229,40

ALINHADOR DE DIREÇÃO 2 ENTRE R$ 1.500 E R$ 2.000

ATENDENTE DE LANCHONETE 20 R$ 5,50 (HORA)

AUXILIAR DE COZINHA 10 R$ 1.128,61

AUXILIAR DE ESTOQUE 2 R$ 1.211,69

AUXILIAR DE LIMPEZA 1 R$ 1.100

AUXILIAR DE MARCENEIRO 4 R$ 3.200

AUXILIAR MECÂNICO DE AUTOS 2 R$ 1.500

BARMAN 8 ENTRE R$ 1.100 E R$ 2.500

BOMBEIRO HIDRÁULICO 18 ENTRE R$ 7,90 (DIA) E R$ 2.200

CARPINTEIRO 21 ENTRE R$ 1.800,04 E R$ 1.804

CHEFE DE COZINHA 6 R$ 2.000

CHURRASQUEIRO 6 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.500

CONFEITEIRO 1 R$ 1.500

CONTADOR 1 R$ 2.000

COORDENADOR DE RESTAURANTE 1 R$ 1.400

CORTADOR, A MÃO 1 R$ 1.600

CORTADOR DE ROUPAS 1 R$ 1.100

COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE 1 R$ 1.400

COSTUREIRA EM GERAL 7 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.600

COZINHEIRO GERAL 8 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.600

CUMIM 12 ENTRE R$ 1.128,61 E R$ 1.500

ELETRICISTA 10 ENTRE R$ 1.800,04 E R$ 1.804

EMPACOTADOR, A MÃO 1 R$ 1.100

EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 1 R$ 150 (dia)

ESTETICISTA 4 R$ 1.276

ESTOQUISTA 4 R$ 1.500

FRENTISTA 8 R$ 1.232,97

GARÇOM 10 R$ 1.128,60

GERENTE DE BAR, CANTINA E RESTAURANTE 1 R$ 1.500

INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA 2 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.500

LADRILHEIRO 15 R$ 3.500

LUBRIFICADOR INDUSTRIAL 2 R$ 1.580

MAÎTRE 2 R$ 4.000

MARCENEIRO 5 ENTRE R$ 2.000 E R$ 3.200

MASSOTERAPEUTA 4 R$ 1.276

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 2 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.500

MECÂNICO DE MOTOSSERRA 2 R$ 1.200

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 2 R$ 1.400

MONTADOR DE VIDROS 1 R$ 2.500

MOTOFRETISTA 2 R$ 40 (dia)

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 1 R$ 1.600

PADEIRO 2 ENTRE R$ 1.350 E R$ 1.600

PEDREIRO 26 ENTRE R$ 1.800,04 E R$ 1.804

PINTOR DE AUTOMÓVEIS 1 R$ 2.000

PINTOR DE OBRAS 3 R$ 1.804

PROJETISTA DE MÓVEIS 3 R$ 1.800

PROMOTOR DE VENDAS 30 R$ 1.350

RECEPCIONISTA ATENDENTE 2 R$ 1.200

SERRALHEIRO 6 ENTRE R$ 7,90 (DIA) E R$ 1.200

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO 1 R$ 2.300

SUBGERENTE DE LOJA (OPERAÇÕES COMERCIAIS) 2 R$ 1.500

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO 20 R$ 1.800

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL 1 R$ 2.000

SUSHIMAN 1 R$ 1.700

TÉCNICO AUTOMOTIVO 1 R$ 1.100

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 1 R$ 2.609

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS 1 R$ 1.800

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 1 R$ 1.500

TOSADOR 1 R$ 1.800

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 1 R$ 1.100

TRABALHADOR RURAL 3 R$ 1.100

VENDEDOR DE SERVIÇOS 5 R$ 1.200

VENDEDOR PRACISTA 34 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.600

Agências do Trabalhador durante lockdown

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste