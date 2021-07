Agências e empresas oferecem 509 vagas de emprego

E EuEstudante

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

CHANCES DE EMPREGO

» DELIVERY MUCH

TECNOLOGIA

A Delivery Much, aplicativo de delivery com foco no interior do Brasil, está com 29 vagas em aberto. A maioria das oportunidades é para o setor de tecnologia, mas também há posições para outras áreas. Para mais informações, acesse: https://bit.ly/3k1F64a .

» ZYGON

ADTECH

A Zygon anuncia a abertura de 30 vagas de trabalho, todas serão permanentemente para home office/remoto. Sendo assim, podem se candidatar pessoas de todo o Brasil e até mesmo de fora. Inscreva-se: https://zygon.digital/jobs/

» GRUPOSITI

BRASIL TODO

GrupoSITI tem 5 oportunidades para todo o Brasil. É necessário ter certificação PSM I ou CSM, experiência prévia na área, experiência com JIRA e perfil de liderança. Cadastre-se gratuitamente em: https://bit.ly/36mppwg .

» CREDERE

VEÍCULOS

A Credere, fintech especializada em financiamentos de veículos, está com 11 novas vagas abertas. Todas as vagas são para trabalhar no modelo remoto e oferecem benefícios. Quem se interessar deve fazer a inscrição em https://bit.ly/inclusaocredere .

» DECATHLON

VAREJO

Mesmo com o difícil período econômico para empresas e profissionais de diferentes setores durante os últimos meses, a Decatlhon, uma das maiores varejistas de artigos esportivos do país, abre 40 vagas para a nova unidade de Brasília que será inaugurada em Setembro. A empresa busca por perfis diversos e que sejam esportistas para compor seu time. Acesse o site jobs.kenoby.com/vagasdecathlon para mais informações.

» FORTICS

plataformas

A Fortics, empresa especializada em plataformas para atendimento e comunicação omnichannel (WhatsApp, redes sociais, mensageria e voz), acaba de abrir mais de 15 vagas para trabalho remoto em diferentes áreas de atuação. Acesse: https://talentosfortics.solides.jobs .

» SYSTEMS DO BRASIL

desenvolvedor

Systems do Brasil contrata para 19 vagas em São Bernardo do Campo. As oportunidades são para desenvolvedor. Há vários benefícios. Inscreva-se: https://bit.ly/3dPX8m6.

» BAIRESDEV

VÁRIAS CIDADES

BairesDev abre 345 oportunidades de trabalho em várias cidades do Brasil. As vagas são para desenvolvedor e outras posições. Inscreva-se: https://bit.ly/3jMq2ar .

CHANCES DE TRAINEE

» MOVIDA

CARROS

Movida Aluguel de Carros iniciou o processo de seleção do seu Programa de Trainee para Supervisor de Loja. Serão diversas vagas em todo o Brasil, com oportunidade de atuar nas unidades de aluguel de carro ou de venda de seminovos. Inscreva-se até 31 de julho: https://movidatrainee.gupy.io/ .



» GRANT THORNTON

consultoria

A Grant Thornton, empresa de consultoria e auditoria, está com inscrições abertas até agosto para seu programa de trainee. Os cursos que estão com oportunidades abertas são os de administração de empresas, análise de sistemas, ciências atuariais, ciência da computação, entre outros. Os interessados poderão se inscrever no site grantthornton.com.br .



» L’OREAL BRASIL

NEGROS

A L’Oréal Brasil anunciou a abertura das inscrições para seu Programa de Trainee, recrutando profissionais de diferentes áreas para preencher vagas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Candidatos com até três anos de formados estão aptos para inscrição e, pela primeira vez, 50% das vagas serão destinadas a candidatos negros. As inscrições vão até 23 de julho e podem ser feitas no site bit.ly/3qotvxi.



» RUSSELL BEDFORD

AUDITORIA

A Russell Bedford Brasil, empresa referência em consultoria e auditoria, está com inscrições abertas até agosto para programa de trainee. O processo é direcionado a graduandos a partir do 4º semestre e graduados a partir de 2019 do curso de ciências contábeis. As oportunidades são para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. As inscrições estão abertas até 13 de agosto. Inscreva-se: bit.ly/3qvqn2H.



» GLOBAL TRAINEE BMW

CARREIRAS

O Global Trainee BMW é um Trainee internacional que tem como objetivo desenvolver jovens talentos. Os requisitos para participar são: formação, nível bacharelado, em negócios, engenharia ou qualquer área afim com excelentes notas, concluído entre dez/2017 e julho/2021. Há outras exigências ainda, as inscrições vão até 30 de junho e podem ser feitas no site bit.ly/3wQrY5w.



» MARSH 2021

3ª TEMPORADA

O Programa de Trainees da Marsh busca profissionais que tenham concluído sua formação acadêmica em administração, economia, engenharias, direito, ciência atuarial, estatística, matemática ou áreas correlatas, no máximo, há dois anos. A admissão dos aprovados na 3ª temporada de 2021 será no mês de agosto. Inscrições devem ser feitas no site bit.ly/3daMQwK.

EMPREGO

VAGA QUANTIDADE SALÁRIO



AÇOUGUEIRO 15 ENTRE R$ 1.330 E R$ 1.500

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 10 R$ 1.200

AJUDANTE DE CABELEIREIRO 1 R$ 32,50 (DIA)

AJUDANTE DE OBRAS 10 R$ 1.177

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 R$ 5,50 (HORA)

ASSISTENTE DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO CIVIL) 3 R$ 1.800

ATENDENTE BALCONISTA 3 R$ 1.100

ATENDENTE DE TELEMARKETING 10 R$ 1.100

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 12 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.270

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 5 R$ 1.100

AUXILIAR DE MARCENEIRO 4 R$ 3.200

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 1 R$ 1.415,23

AUXILIAR DE PADEIRO 10 R$ 1.200

AUXILIAR DE PEDREIRO 2 R$ 1.100

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 10 R$ 1.280

BARMAN 7 ENTRE R$ 1.128,61 E R$ 2.500

BOMBEIRO HIDRÁULICO 8 ENTRE R$ 7,90 (DIA) E R$ 1.800,04

BORRACHEIRO 2 R$ 1.220

CABELEIREIRO 4 R$ 1.100

CARPINTEIRO 10 ENTRE R$ 1.780 E R$ 1.800,04

CHEFE DE COZINHA 5 R$ 2.000

CHURRASQUEIRO 3 R$ 1.300

COLORISTA 1 R$ 1.800

CONFEITEIRO 1 R$ 1.900

COORDENADOR DE RESTAURANTE 1 R$ 1.400

CORTADOR, A MÃO 1 R$ 1.600

COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 1 R$ 1.248

COSTUREIRA EM GERAL 7 ENTRE R$ 1.400 E R$ 1.600

COZINHEIRO GERAL 8 ENTRE R$ 1.500 E R$ 1.600

CUMIM 10 R$ 1.128,61

ELETRICISTA 4 R$ 1.800,04

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 3 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.800

EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 31 ENTRE R$ 170 (DIA) E R$ 1.604

ENCARREGADO DE OBRAS 2 R$ 1.800

ENFERMEIRO 10 R$ 2.124,87

ENGENHEIRO CIVIL 2 R$ 5,50 (HORA)

ESTETICISTA 4 R$ 1.276

ESTOQUISTA 4 R$ 1.500

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS (REPARAÇÃO) 1 R$ 1.313

GARÇOM 10 R$ 1.128,60

GERENTE DE BAR, CANTINA E RESTAURANTE 1 R$ 1.500

GESSEIRO 1 R$ 100 (DIA)

INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA 2 ENTRE R$ 1.313 E R$ 1.500

JARDINEIRO 1 R$ 1.287

LADRILHEIRO 27 ENTRE R$ 140 (DIA) E R$ 3.500

LAVADOR DE CARROS 1 R$ 1.155

LIMPADOR A SECO, À MÁQUINA 2 R$ 1.300

LUBRIFICADOR INDUSTRIAL 2 R$ 1.580

MAÎTRE 2 R$ 4.000

MARCENEIRO 3 ENTRE R$ 2.200 E R$ 3.200

MARMORISTA (CONSTRUÇÃO) 1 R$ 1.717

MASSOTERAPEUTA 4 R$ 1.276

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 1 R$ 2.500

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 2 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.800

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS 3 R$ 2.400

MECÂNICO DE MOTOSSERRA 2 R$ 1.200

MODELISTA 1 R$ 1.600

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 10 R$ 1.166

PADEIRO 10 R$ 1.400

PEDREIRO 17 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.800,04

PINTOR DE AUTOMÓVEIS 5 ENTRE R$ 1.567,50 E R$ 2.500

PINTOR DE CASAS 2 R$ 100 (DIA)

PINTOR DE OBRAS 2 ENTRE R$ 140 (DIA) E R$ 1.800

PIZZAIOLO 1 R$ 1.400

PREPARADOR FÍSICO 1 R$ 13 (HORA)

PROMOTOR DE VENDAS 30 R$ 1.350

RECEPCIONISTA ATENDENTE 1 R$ 1.100

REPOSITOR DE MERCADORIAS 10 R$ 1.164,64

SERRALHEIRO 48 ENTRE R$ 7,90 (HORA) E R$ 2.000

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO 1 R$ 2.300

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO 20 R$ 1.800

TÉCNICO AUTOMOTIVO 1 R$ 1.100

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 10 R$ 1.354,02

TÉCNICO ELETRÔNICO EM GERAL 1 R$ 1.100

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 1 R$ 1.200

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 1 R$ 1.100

VENDEDOR INTERNO 13 R$ 1.100

VENDEDOR PRACISTA 30 R$ 1.100

ZELADOR 1 R$ 1.403,56