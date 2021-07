Saiba como se preparar para concurso do Banco do Brasil

MA Maryanna Aguiar*

O concurso do Banco do Brasil está com vagas abertas e oferece milhares de chances nos certames aplicados em diversos estados e no Distrito Federal. São 4.480 vagas, sendo que no DF são 605 oportunidades. O salário inicial é de R$ 3.022,37, além de vale-transporte, auxílio-alimentação, refeição, creche, auxílio a filhos com deficiência, previdência complementar e até participação nos lucros e resultados do banco.

São 4 mil vagas para agente comercial (escriturário tradicional), sendo 2 mil imediatas, 2 mil para cadastro reserva, e 480 vagas para o cargo de agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de TI), dessas, 240 são imediatas e 240 para cadastro reserva. A prova será em setembro e haverá redação. Os exames estão previstos para o dia 26 de setembro, com cinco horas de duração.

O que estudar

Para a vaga de escriturário - agente de tecnologia, a prova contará com questões de conhecimentos básicos, com as seguintes disciplinas: língua portuguesa, língua inglesa, matemática, atualidades do mercado financeiro e questões de conhecimentos específicos como: probabilidade e estatística, conhecimentos bancários e tecnologia da informação.

Para a vaga de escriturário - agente comercial, a prova terá questões de conhecimentos básicos (língua portuguesa, língua Inglesa, matemática, atualidades do mercado financeiro e conhecimentos específicos (matemática financeira, conhecimentos bancários, conhecimentos de informática, vendas e negociação).



Meta traçada



A designer gráfica, Vitória Rafaela, 18 anos, é uma das candidatas do concurso do Banco do Brasil. Ela participou de outros concursos, como o da Escola de Cadetes do Exército e, agora, busca a aprovação nesta seleção. A jovem se inscreveu para a vaga de agente comercial.

Com objetivos definidos para sua vida — um bom salário, qualidade de vida, direitos e benefícios — a jovem tem uma meta traçada: quer passar nesse concurso, continuar seguindo seu sonho de ser militar e alcançar, aos 19 anos, a tão sonhada estabilidade financeira. Para alcançar seus objetivos, Vitória conta com aulas on-line de cursos gratuitos.

“Fiz uma meta e quero cumprir: chegar aos 19 anos com estabilidade financeira. Meu período de estudo é durante a tarde. Como eu tenho um pouco de déficit de atenção, não consigo entender todo conteúdo proposto. As aulas duram cerca de uma hora e meia e tenho um tempo para pensar sobre o que não entendi. Tenho mania de anotar em papéis e grudar em locais onde posso ver facilmente”, relata.

Para o professor de português Guilherme Duarte, o candidato deve organizar uma rotina de estudo, priorizando a resolução de exercícios gramaticais. Ele aponta que os maiores erros dos candidatos estão na interpretação do enunciado, análise incorreta do trecho gramatical e confusão dos conceitos.

O professor de português e redação Décio Terror Filho acrescenta que, para a prova do Banco do Brasil, o candidato deve focar na gramática, se atentando para a interpretação dos textos e pontuação.

"A banca cobra bastante a gramaticalidade. Os candidatos podem e devem estudar conteúdos como pronome, conjunções, pontuação, concordância e crase. São assuntos relevantes que o aluno tem que estudar e praticar bastante. Sobre interpretação de texto, a banca é bem direta e costuma colocar textos objetivos. Por isso, eu recomendo que o candidato faça pelo menos duas leituras do texto”, enfatizou.

Passe bem

Questão comentada

1. (Cesgranrio / UNIRIO Assistente 2019). Considere a seguinte passagem do Texto II: “Diolino bolou então o sistema de atendimento direto aos veículos” (l. 27-28). Caso fosse necessário reescrevê-lo empregando alguma vírgula e mantendo o sentido original, o resultado, de acordo com as normas pontuação, seria:

A) Diolino, bolou então o sistema de atendimento direto, aos veículos.

B) Diolino bolou então, o sistema, de atendimento direto aos veículos.

C) Diolino bolou então o sistema, de atendimento direto aos veículos.

D) Diolino bolou, então, o sistema de atendimento direto aos veículos.

E) Diolino bolou, então o sistema de atendimento direto aos veículos.



Comentário: Na oração em destaque, "Diolino" é o sujeito, "bolou" é verbo transitivo direto, "o sistema de atendimento direto" é o objeto direto e "aos veículos" é o complemento nominal. Como entre esses termos não cabe vírgula, podemos eliminar as alternativas (A), (B) e (C). O advérbio "então" está deslocado, por isso ele deve estar entre duas vírgulas, e não separada por apenas uma. Assim, eliminamos a alternativa (E) e a (D) é a correta.



*Comentada pelo professor de português Décio Terror Filho (@decioterror). Esta questão foi aplicada no processo seletivo para vaga de assistente para a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), cuja banca é a Fundação Cesgranrio, a mesma do concurso do BB.

Gabarito: D



O que diz o edital



Órgão: Banco do Brasil

Inscrições: de 24 de junho a 28 de julho

Taxa: R$ 38,00

Cargos: Agente comercial (escriturário tradicional), agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de TI).

Vagas: 4.480

Data da prova: 26 de setembro

Salário: R$ 3.022,37

Requisito: nível médio

Banca: Fundação Cesgranrio



Número de vagas por região

Centro-oeste: 1.209 vagas

Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul

Norte: 438 vagas

Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins

Nordeste: 534 vagas

Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe

Sul: 747 vagas

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

Sudeste: 1.525 vagas

Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

* Estagiária sob a supervisão de Ana Sá