Confira lista com 123 concursos abertos e 41.553 vagas em todo o país

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 123 concursos e 41.553 vagas, além de cadastro de reserva. No DF, há três editais abertos para 219 vagas e formação de cadastro de reserva. Para o Centro-Oeste, há duas seleções abertas com 137 oportunidades. Nos conselhos regionais, há cinco concursos com 733 postos vagos. Entre os nacionais, há 14 certames abertos para 5.012 oportunidades. Há ainda 29 seleções para outras regiões com 35.070 vagas. Nas universidades federais, são 61 processos seletivos e 275 oportunidades. Os institutos federais oferecem nove concursos e 107 postos vagos.

LOCAIS — DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Inscrições até segunda-feira (19/7) no site: www.institutoaocp.org.br . Concurso com 215 vagas para assistente social (10), fisioterapeuta (35), psicólogo (40), motorista - condutor de veículos de urgência (50) e padioleiro (80). Salários: entre R$ 2.830,75 e R$ 6.110. Taxa: não há.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 1

Inscrições até 30 de julho no site: www.concursos.unb.br . Concurso com três vagas para professor de cardiologia. Salários: entre R$ 3.600,48 e R$ 5.831,21. Taxas: entre R$ 90,01 e R$ 145,78.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 2

Inscrições até 6 de agosto no site: www.concursos.unb.br . Concurso com uma vaga para professor de física. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40.

NACIONAIS

INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IBICT)

Inscrições até este domingo (18/7) pelo e-mail pci@ibict.br . Concurso com 22 vagas para projetos de pesquisa em biblioteconomia (8), ciência da computação (5), ciência da informação (3), engenharias, matemática ou física (1), engenharia da comunicação (1), engenharia (1), arquivologia (1), ciências biológicas (1) e ciências humanas (1). Salários: entre R$2.860 e R$4.160. Taxa: não há.

MARINHA COLÉGIO NAVAL

Inscrições até este domingo (18/7) no site: www.ingressonamarinha.mar.mil.br . Concurso com 129 vagas reservadas ao público masculino para admissão ao Colégio Naval. Salário: R$ 1.398,30. Taxa: R$ 90.



BANCO DO BRASIL

Inscrições até 28 de julho no site: https://www.cesgranrio.org.br/ . Concurso com 4.480 vagas, sendo 2.240 imediatas e 2.240 de cadastro reserva, para agente comercial (4.000) e agente de tecnologia (480). Salário: R$ 3.022,37. Taxa: R$ 38.



INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA DO EXÉRCITO (IME) 1

Inscrições até 17 de agosto no site: http://www.ime.eb.mil.br . Concurso com 98 vagas para o Curso de Formação de Oficiais da Ativa (77) e para o Curso de Formação de Oficiais da Reserva do Quadro de Engenheiros Militares (21). Salário: R$ 1.334. Taxa: R$ 100.



INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA DO EXÉRCITO (IME) 2

Inscrições até 31 de agosto no site: http://www.ime.eb.mil.br . Concurso com 22 vagas para as Engenharias de Comunicações (4), Computação (4), Elétrica (1), Eletrônica (2), de Produção (2), Civil (4), Mecânica (4) e Metalúrgica (1) no Curso de Formação de Oficiais da Ativa no Quadro de Engenheiros Militares. Salário: R$ 8.245. Taxa: R$ 100.



CORPO DE SAÚDE DA MARINHA (CSM) 1

Inscrições de 26 de julho até 15 de agosto no site: https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/ . Concurso com 25 vagas para médicos nas especialidades de clínica médica, (13) ginecologia e obstetrícia (2), psiquiatria (3), pediatria (2), radiologia (2), anestesiologia (1) e medicina de emergência (2). Salário: R$ 9.070,60. Taxa: R$ 130.



CORPO DE SAÚDE DA MARINHA (CSM) 2

Inscrições de 26 de julho até 15 de agosto no site: https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/ . Concurso com sete vagas para enfermagem (5), farmácia (1) e fisioterapia (1). Salário: R$ 9.070,60. Taxa: R$ 130.



CORPO DE SAÚDE DA MARINHA (CSM) 3

Inscrições de 26 de julho até 15 de agosto no site: https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/ . Concurso com 5 vagas para odontologia nas áreas de endodontia (1), ortodontia (3) e prótese dentária (1). Salário: R$ 9.070,60. Taxa: R$ 130.



QUADRO DE CAPELÃES NAVAIS DA DO CORPO AUXILIAR DA MARINHA DO BRASIL (CAPNAV)

Inscrições de segunda-feira (19/7) até 31 de julho no site: bit.ly/ConcursoCAPNAV. Concurso com uma vaga para primeiro-tenente - sacerdote católico apostólico romano. Salário: R$ 9.070,60. Taxa: R$ 130.



CORPO DE ENGENHEIROS DA MARINHA (CEM)

Inscrições desta segunda-feira (19/7) até 31 de julho no site: bit.ly/ConcursoCEM. Concurso com 25 vagas para primeiro-tenente - arquitetura, engenharia aeronáutica, cartográfica, civil, de produção, de telecomunicações, elétrica, eletrônica, mecânica, naval mecânica, de aeronáutica e química. Salário: R$ 8.671,32. Taxa: R$ 130.



QUADROS COMPLEMENTARES DA MARINHA (QC-CA/FN/IM)

Inscrições desta segunda-feira (19/7) até 31 de julho no site: http://bit.ly/concursoQP . Concurso com 11 vagas para o corpo da armada (3), corpo de fuzileiros navais (5) e corpo de intendentes da marinha (3). Salários: R$ 9.070,60. Taxa: R$ 130.



QUADRO TÉCNICO DO CORPO AUXILIAR DA MARINHA (CP-T)

Inscrições desta segunda-feira (19/7) até 2 de agosto pelo site: www.ingressonamarinha.mar.mil.br . Concurso com 17 vagas para comunicação social (2), direito (5), estatística (2), informática com especialidade em bancos de dados (1), informática com especialidade em desenvolvimento de sistemas (1), informática com especialidade em infraestrutura de TI (1), informática com especialidade em segurança da informação (1), pedagogia (1), segurança de tráfego aquaviário (2), serviço social (1). Salário: R$ 9.070,60. Taxa: R$ 130.



ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ESFCEX)

Inscrições até 4 de agosto no site: www.esfcex.eb.mil.br . Concurso com 48 vagas para administração (6), ciências contábeis (2), direito (6), estatística (2), informática (6), magistério - biologia (3), magistério - inglês (4), magistério - matemática (4), magistério - português (3), magistério - física (4), veterinária (2), enfermagem (5) e pastor evangélico (1). Salário: R$ 10.306,25. Taxa: R$ 150.



ESCOLA DE SAÚDE DO EXÉRCITO (ESSEX)

Inscrições até 4 de agosto no site: www.esfcex.eb.mil.br . Concurso com 122 vagas para anestesiologia (6), oncologia (5), cardiologia (8), cirurgia de cabeça e pescoço (1), cirurgia de mão (2), cirurgia geral (2), cirurgia torácica (2), clínica médica (6), endocrinologia (3), endoscopia digestiva (3), gastroenterologia (3), geriatria (3), ginecologia (3), hematologia (2), infectologia (1), mastologia (2), medicina intensiva (3), nefrologia (5), neurologia (5), oftalmologia (3), ortopedia (3), cirurgia de joelho (1), cirurgia de ombro (1), otorrinolaringologia (1), patologia (1), pediatria (3), pneumologia (3), proctologia (4), psiquiatria (3), radiologia (2), sem especialidade (20), urologia (2), farmácia (5), endodontia (1), periodontia (1) e prótese dental (3). Salário: R$ 10.306,25. Taxa: R$ 150.

LOCAIS - CENTRO-OESTE

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DE GOIÁS (SEEL-GO)

Inscrições até 27 de julho no site: https://bit.ly/esporteSEEL . Concurso com 90 vagas para engenheiro civil (3), civil orçamentista (2), engenheiro elétrico (2), engenharia ambiental (2), arquitetura urbanismo (2), professor de educação física (27), professor técnico especializado – karatê (10), professor técnico especializado – yoga (10), professor técnico especializado – judô (4), psicólogo (2), fisioterapêuta (2), administrativo - nível médio (12) e administrativo - nível superior (12). Salários: entre R$1.500 e R$ 4.665,82. Taxa: não há



DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS (DPE-GO)

Inscrições até 6 de agosto pelo site: www.concursosfcc.com.br. Concurso com 47 vagas para a terceira categoria da carrera de defensor. Salário: R$ 27.174,27. Taxa: R$ 255.

CONSELHOS REGIONAIS

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS (CRT)

Inscrições até 10 de agosto no site: www.quadrix.org.br . Concurso com 395, sendo 31 imediatas e 364 de cadastro reserva, para assistente administrativo (170), assistente de manutenção (20), agente de fiscalização (145), assistente de tecnologia da informação (30) e assistente técnico (30). Salários: entre R$ 2.000 e R$ 3.000. Taxas: entre R$ 58 e R$ 65.



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 10ª REGIÃO (CRQ)

Inscrições até 10 de agosto no site: www.quadrix.org.br . Concurso com 24 vagas, sendo duas imediatas e 22 de cadastro reserva, para auxiliar administrativo (12) e agente fiscal (12) e formação de cadastro reserva. Salários: entre R$ 1.780 e R$ 2.980. Taxas: entre R$ 50 e R$ 55.



CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS (CRN)

Inscrições até 10 de agosto no site: www.iades.com.br . Concurso com 290 vagas, sendo cinco imediatas e 285 de cadastro reserva, para nutricionista fiscal (103), nutricionista assessor técnico (26) e auxiliar administrativo (161). Salários: entre R$ 2.045,69 e R$ 3.394,25. Taxas: entre R$ 65 e R$ 85.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS (CRO-GO)

Inscrições até 10 de agosto no site: www.quadrix.org.br . Concurso com 20 vagas, sendo uma imediata e 19 de cadastro reserva, para advogado. Salário: R$ 7.716. Taxa: R$ 65.



CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE ALAGOAS (CORE-AL)

Inscrições até quarta-feira (21/7) no site: bit.ly/ConcursoCORE . Concurso com quatro vagas para fiscal (2), auxiliar administrativo (1) e contador (1). Salários: entre R$ 1.514 e R$ 2.535. Taxas: entre R$ 55 e R$ 65.

LOCAIS - OUTRAS REGIÕES

SECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO DO ESPÍRITO SANTO (SETUR-ES)

Inscrições até 26 de julho no site: www.selecao.es.gov.br . Concurso com quatro vagas para engenharia civil (3) e arquitetura e urbanismo (1). Salários: R$4.599,13. Taxa: não há.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Inscrições até 18 de agosto no site: www.ibamsp-concursos.org.br . Concurso com 60 vagas para guarda civil municipal. Salário: R$ 2.241,94. Taxa: R$ 74.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CEDRO (SC)

Inscrições até 12 de agosto no site: www.ameosc.org.brn . Concurso com quatro vagas para enfermeiro (1), fisioterapeuta (1) e Agente Comunitário de Saúde (2). Salários: entre R$ 1.550 e R$ 6.225,02. Taxas: entre R$ 80 e R$ 120.



PREFEITURA DE ITINGA DO MARANHÃO (MA)

Inscrições de segunda-feira (19/7) até sexta-feira (23/7) presencialmente no endereço: Avenida Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300, Bairro Coqueiral, Itinga do Maranhão (MA). Concurso com 65 vagas para professor da educação infantil (12), professor do ensino fundamental (45), professor de atendimento educacional especializado (3), psicólogo (1), assistente social (1), fonoaudiólogo (1), terapeuta ocupacional (1), fisioterapeuta (1). Salários: entre R$ 1.100 e R$ 1.650. Taxa: não há.



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ (SAEG - SP)

Inscrições de segunda-feira (19/7) até 23 de agosto no site: www.vunesp.com.br . Concurso com 33 vagas para agente de saneamento - auxiliar de estação de tratamento de água (2), ajudante geral (4), encanador (4), pedreiro (1), operador de máquinas (1), assistente de serviços administrativos (4); atendente (5), motorista (2), técnico eletromecânico (1), técnico em mecânica (1), técnico em saneamento - estação de tratamento de água (1), técnico em saneamento - meio ambiente (1), advogado (1), assistente social (1), analista de compras (1), analista de tecnologia da informação (1), contador (1) e engenheiro químico (1). Salários: entre R$ 2.078,50 e R$ 10.187,56 . Taxas: entre R$ 55 e R$ 95.



PREFEITURA DE UMUARAMA (PR)

Inscrições até 23 de agosto no site: http://www.unioeste.br/concursos . Concurso com 70 vagas para professor de anos iniciais (53), educação física (3), educação infantil (11) e secretário escolar (3). Salários: entre R$1.487,46 e R$2.974,91. Taxas: entre R$ 60 e R$ 80.



POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PM-MG) 1

Inscrições até 12 de agosto no site: www.policiamilitar.mg.gov.br/crs . Concurso com 120 vagas, sendo 108 para o sexo masculino e 12 para o feminino, para o Curso de Formação de Oficiais. Salário: R$6.519,44. Taxa: R$200,57.



POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PM-MG) 2

Inscrições até 28 de julho no site: www.policiamilitar.mg.gov.br/crs . Concurso com 84 vagas para técnico em enfermagem (45), técnico em saúde bucal (7), técnico em farmácia (4), técnico em análises clínicas/patologia clínica (4), auxiliar de comunicações (12), armeiro (7) e auxiliar de motomecanização de viaturas (5).



POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PM-MG) 3

Inscrições até 29 de julho no site: www.policiamilitar.mg.gov.br/crs . Concurso com 30 vagas para médico com especialidade em neurologia (1), neurocirurgia (1), cirurgia plástica (2), cirurgia geral (3), pediatria (2), ginecologia (1), anestesia (2), psiquiatria (3) e clínica médica (15). Salário: R$10.028,29. Taxa: R$200,57.



PROCURADORIA GERAL DE ALAGOAS (PGE-AL)

Inscrições até 20 de agosto no site: www.cebraspe.org.br/concursos/pge_al_21_procurador . Concurso com 15 vagas para o cargo de procurador do estado de Alagoas. Salário: R$ 30.404,42. Taxa: R$ 450.



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS (SEFAZ-AL)

Inscrições até 18 de agosto no site https://bit.ly/EditalSefaz . Concurso com 35 vagas para auditor. Salários: entre R$ 8.368,75 e R$ 9.899,81. Taxa: R$ 200.



Secretaria de Estado da Educação de Alagoas (SEDUC-AL)

Inscrições até 20 de agosto no site: http://www.cebraspe.org/concursos/seduc_al_21 . Concurso com 3.000 vagas para professor de educação especial (342), anos iniciais (141), ensino religioso (29), artes (140), biologia (125), ciências (71), educação física (214), filosofia (88), física (223), geografia (173), história (147), inglês (194), matemática (547), português (320), química (165) e sociologia (81). Salário: R$ 2.433,95. Taxa: R$ 95.



FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE (PB SAÚDE)

Inscrições até 29 de julho no site: www.vunesp.com.br . Concurso com 4.401 vagas, sendo 326 imediatas e 4.075 de cadastro reserva, para assistente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de manutenção predial, copeiro, costureira, cozinheiro, eletricista de manutenção, estoquista, maqueiro, motorista administrativo, auxiliar de farmácia, designer gráfico, técnico em segurança do trabalho, técnico de manutenção em equipamento médico-hospitalar, técnico de manutenção hidráulica, técnico de refrigeração, técnico em informática, instrumentador em cirurgia cardiovascular, instrumentador em cirurgia neurológica, técnico de enfermagem, técnico de enfermagem em centro cirúrgico, técnico de enfermagem em hemodinâmica, técnico de enfermagem em hemoterapia, técnico de enfermagem em terapia intensiva adulto, técnico de enfermagem em terapia intensiva pediátrica, técnico de imobilização ortopédica, técnico em radiologia, advogado, analista de rede/sistemas/software, assistente social, analista de departamento pessoal, analista de recursos humanos, assessor de imprensa, biomédico, contador, engenheiro do trabalho, estatístico, enfermeiro, enfermeiro auditor, enfermeiro centro cirúrgico, enfermeiro em hemoterapia, enfermeiro emergencista, enfermeiro hemodinamicista, enfermeiro intensivista adulto, enfermeiro intensivista pediátrico, enfermeiro obstetra, farmacêutico, fisioterapeuta, fisioterapeuta intensivista adulto, fisioterapeuta intensivista pediátrico, fonoaudiologia, neuropsicólogo, nutricionista, odontologia (cirurgião dentista), perfusionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, ecólogo, psicopedagogo, médico, médico auditor, médico cardiologista adulto, médico cardiologista pediátrico, médico clínico geral / hospitalista, médico hemoterapeuta / hematologista, médico infectologista, médico intensivista adulto, médico intensivista pediátrico, médico neurologista adulto, médico neurologista pediátrico, médico nutrólogo, médico obstetra / ginecologia e médico pediatra. Salários: entre R$ 1.100 e R$ 2.200. Taxas: entre R$ 50 e R$ 90.

FUNDAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 1

Inscrições até 19 de agosto no site: conhecimento.fgv.br/concursos/funsaude21. Concurso com 13.623 vagas, sendo 4.541 vagas imediatas e 9.082 de cadastro reserva, para analista de patologia clínica, assistente social, cirurgião dentista-cirurgia e traumatologia buco-maxilo-faciais, cirurgião dentista - odontologia hospitalar,, enfermeiro – auditoria, enfermeiro – cardiologia – hemodinâmica, enfermeiro – dermatologia – estomaterapia, enfermeiro – nefrologia, enfermeiro - obstetrícia, enfermeiro – oncologia - hematologia, enfermeiro - saúde do trabalhador, enfermeiro - terapia intensiva, enfermeiro -terapia intensiva - neonatal, enfermeiro – transplante, enfermeiro assistencial, farmacêutico, fisioterapeuta, fisioterapeuta - terapia intensiva adulto, fisioterapeuta - terapia intensiva neonatal, fisioterapeuta - terapia intensiva pediatria, fonoaudiólogo, nutricionista, perfusionista, psicólogo - área hospitalar, psicólogo - área organizacional e do trabalho, técnico de enfermagem, técnico de enfermagem - saúde do trabalhador, técnico de laboratório, técnico em farmácia, técnico em imobilização ortopédica, técnico em patologia clínica, técnico em radiologia, técnico em saúde bucal e terapeuta ocupacional. Salários: entre R$ 2.200 e R$ 9.000. Taxas: entre R$ 70 e R$ 150.

FUNDAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 2

Inscrições até 19 de agosto no site: conhecimento.fgv.br/concursos/funsaude21 . Concurso com 1.239 vagas, sendo 419 imediatas e 820 de cadastro reserva, para advogado, analista administrativo - administração, analista administrativo - contabilidade, analista administrativo - economia da saúde, analista administrativo, analista administrativo - suprimentos, analista de pesquisa e informações - estatística, analista de recursos humanos, analista de tecnologia da informação e infraestrutura de informática, arquiteto, assistente administrativo, auditor administrativo, bibliotecário, engenheiro civil, engenheiro clínico, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, jornalista, técnico em contabilidade, técnico em segurança do trabalho, tecnólogo de suporte operacional em hardware e software, tecnólogo de suporte operacional em hardware e software e tecnólogo em engenharia clínica. Salários: entre R$ 2.200 e R$ 9.350. Taxas: entre R$ 70 e R$ 150.

FUNDAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 3

Inscrições até 19 de agosto no site: conhecimento.fgv.br/concursos/funsaude21 . Concurso com 3.146 vagas, sendo 1.040 imediatas e 2.106 de cadastro reserva, para medicina nas áreas de anestesiologia, alergia e imunologia, médico – dor, auditor, endoscopia respiratória - broncoscopia, cardiologia, cardiologia -ergometria, cardiologia – estimulação cardíaca eletrônica implantável, médico –cardiologia –eletrofisiologia clínica invasiva, hemodinâmica e cardiologia intervencionista, cardiologia – pediatria, cirurgia cardiovascular adulto, cirurgia cabeça e pescoço, cirurgia de mão, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia geral, cirurgia oncológica, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, cirurgia torácica, cirurgia vascular, clínica médica, coloproctologia, dermatologia, ecocardiografia adulto, ecocardiografia - pediatria, endocrinologia e metabologia, endocrinologia e metabologia, endoscopia/endoscopia digestiva, epidemiologia clínica, gastroenterologia, genética médica, ginecologia e obstetrícia, geriatria, hematologia e hemoterapia, hepatologia, infectologia, mastologia, medicina de emergência, medicina do trabalho, medicina do sono, medicina em família e comunidade, medicina intensiva, medicina paliativa, nefrologia, neonatologia, neurocirurgia, neurofisiologia clínica, neurologia, neurorradiologia, nutrologia, oftalmologia, oncologia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, patologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, radiologia e diagnóstico por imagem, radiologia intervencionista e angiorradiologia , reumatologia e urologia.



POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SERGIPE (PC-SE)

Inscrições até 27 de julho no site: https://www.cebraspe.org.br/concursos/ . Concurso com 60 vagas para agente (50) e escrivão de polícia (10). Salários: entre R$ 4.500 e R$ 10.545. Taxa: R$ 150.



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CBMERJ)

Inscrições até data não informada no site: www.funrio.org.br . Concurso com 3.000 vagas para soldado BM temporário voluntário (2.548) e tenente BM temporário voluntário (452). Salários: entre R$ 1.226,94 e R$ 7.940,78. Taxas: entre R$ 71,53 e R$ 95,31.



SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO DO ESTADO DE RORAIMA (SEED-RR)

Inscrições até 16 de agosto no site: www.ibfc.org.br . Concurso com 650 vagas para professor de artes (34), ciências biológicas (70), educação física (36), filosofia (19), física (41), geografia (52),história (46), língua espanhola (54), língua inglesa (33), língua portuguesa (96), matemática (134), química (19) e sociologia (14). Salário: R$3.782,94. Taxa: R$ 100.



ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELÉM (ALF-BEL)

Inscrições até 30 de julho pelo e-mail: peritos.pa.alfbel@rfb.gov.br . Concurso com 22 vagas para arqueação de granéis (18), engenharia química (2) e química (2). Salário: não informado. Taxa: Não há. Edital: https://bit.ly/aifbelem .



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP-PA)

Inscrições até 8 de setembro no site: https://www.cetapnet.com.br . Concurso com 1.945 vagas, sendo 1.646 imediatas e 299 de cadastro reserva, para policial penal. Salário: R$ 2.810. Taxa: R$ 50.



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (PMERJ)

Inscrições até 27 de julho no site: bit.ly/InscricaoPMERJ . Concurso com 32 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). Salários: entre R$3.146,42 e R$7.051,94. Taxa: R$ 75.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY (RJ)

Inscrições até 5 de agosto no site: www.ibam-concursos.org.br . Concurso com 30 vagas para agente de apoio à educação especial. Salário: R$1.322,86. Taxa: R$ 40.



PREFEITURA DE GUARANÉSIA (MG)

Inscrições de 9 de agosto até 8 de setembro no site: http://www.institutoibdo.com.br/ . Concurso com 10 vagas e formação de cadastro reserva para Motorista (3), Operador de Máquina (2), Monitor de Educação Infantil (3), professor de ciências (1), professor de português (1) e professor de educação religiosa. Salários: entre R$ 999,97 a R$ 1.659,27. Taxas: entre R$ 40 e R$ 80.



CÂMARA MUNICIPAL DE IBITURUNA (MG)

Inscrições de 16 de agosto até 15 de setembro no site: www.jcmconcursos.com.br . Concurso com duas vagas para assessor jurídico (1) e contador (1). Salários: entre R$ 2.300 e R$ 3.000. Taxas: entre R$ 100 e R$ 150.



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS (SESAU-AL)

Inscrições até sexta-feira (23/7) no site: www.cebraspe.org.br/concursos/sesau_al_21 . Concurso com 1.200 vagas para assistente social (13), biomédico (10), bioquímico (10), enfermeiro (265), enfermeiro para urgência e emergência (10), farmacêutico (15), fisioterapeuta (15), fonoaudiólogo (14), cardiologista (13), cardiopediatria (2), cirurgião cardíaco (5), cirurgião de cabeça e pescoço (3), anestesista (20), cirurgião-geral (40), cirurgião pediátrico (4), clínico (40), cirurgião plástico (5), cirurgião torácico (3), cirurgião vascular (8), dermatologista (3), endocrinologista (5), médico endoscopista (8), gastroenterologista (3), médico especialista em hemodinâmica (4), geriatra (5), hematologista (2), infectologista (3), ginecologista (16), hepatologista (2), mastologista (5), nefrologista (10), médico do trabalho (5), neonatologista (5), medicina intensiva (10), neurocirurgião (5), neurologista (10), neuropediatra (3), otorrinolaringologista (3), pediatra (15), obstetra (16), pneumologista (3), oftalmologista (3), ortopedista (16), proctologista (3), radiologista (11), terapeuta ocupacional (15), reumatologista (3), urologista (4), psicólogo (10), nutricionista (10), técnico de enfermagem (399), técnico de enfermagem APH (60), técnico de radiologia (15) e técnico de laboratório (15). Salário: entre R$ 1.100 e R$ 3.707,43. Taxa: entre R$ 95 e R$ 200.



POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ (PC-CE)

Inscrições até segunda-feira (19/7) no site: http://bit.ly/PCCeará . Concurso 1.500 com vagas, sendo 500 imediatas e 1.000 de cadastro reserva, para inspetor de polícia civil (1.200) e escrivão de polícia civil (300). Salário: R$ 3.732,86. Taxa: R$ 150.



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ (PM-PI) 1

Inscrições até 27 de julho no site: http://bit.ly/PMPIconcurso . Concurso com 40 vagas para oficial da Polícia Militar. Salários: entre R$ 5.367,12 e R$ 6.170,09. Taxa: R$ 120.



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ (PM-PI) 2

Inscrições até 27 de julho no site: http://bit.ly/PMPIconcurso . Concurso com 650 vagas para soldado da Polícia Militar. Salário: R$ 3.470,66. Taxa: R$ 90.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) 1

Inscrições de 23 de agosto até 10 de setembro pelo e-mail ccbs@unirio.br . Concurso com uma vaga para professor do Departamento de Ciências Morfológicas. Salário: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 90. Edital: bit.ly/concursoUNIRIO .



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) 2

Inscrições até terça-feira (20/7) pelo e-mail: ccjp.secretariadeensino@unirio.br . Concurso com uma vaga para professor de economia. Salário: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 60. Edital: http://bit.ly/editalUnirio .



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM)

Inscrições de segunda-feira (19/7) até sexta-feira (23/7) por envio pelos Correios, via Sedex, para o endereço: Rodovia MGT 367 - Km 583, n.º 5000 - Alto da Jacuba - Diamantina/MG - CEP: 39.100-000. Concurso com uma vaga para professor de letras. Salário: R$ 3.130,85. Taxa: R$ 75. Edital: https://bit.ly/concursoUFVJM .



UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS (UFR) 1

Inscrições em 26 e 27 de julho no site: bit.ly/concursoUFR. Concurso com uma vaga para professor de psicanálise. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa:não há.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS (UFR) 2

Inscrições até 16 de agosto no site: www.ufr.edu.br/concursos . Concurso com nove vagas para administrador (1), contador (1), tecnólogo/análise e desenvolvimento de sistemas (1), assistente em administração (3), técnico de laboratório (1) e técnico de tecnologia da informação (2). Salários: entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66. Taxa: entre R$ 90 e R$ 110.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS (UFR) 3

Inscrições até 16 de agosto no site: www.ufr.edu.br/concursos . Concurso com 20 vagas para professor dos Institutos de Ciências Humanas e Sociais (7), Ciências Agrárias e Tecnológicas (2), Ciências Exatas e Naturais (11). Salários: entre R$2.688,95 e R$ 10.074,18. Taxa: R$150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) 1

Inscrições de segunda-feira (19/7) até 17 de agosto no site: www.unifesp.br . Concurso com uma vaga para professor de ciências biológicas. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) 2

Inscrições até 30 de julho no site: www.unifesp.br . Concurso com uma vaga para professor de engenharia de materiais. Salário: R$ 5.831,21. Taxa: R$ 145, 78.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)

Inscrições até 26 de julho no site: www.progep.ufs.br . Concurso com 11 vagas para professor de medicina (6), arquitetura e urbanismo (1), Colégio Aplicação (1), comunicação social (1), economia (1) e fonoaudiologia (1). Salários: entre 2.459,95 e 3522,21. Taxa: R$ 50.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) 1

Inscrições de 2 até 6 de agosto no site: https://bit.ly/usuarioUFCG . Concurso com uma vaga para professor de engenharia de alimentos. Salário: R$ 5.831,21. Taxa: R$ 60.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) 2

Inscrições desta terça-feira (20/7) até 26 de julho no site: sei.ufcg.edu.br . Concurso com uma vaga para professor substituto de informática. Salário: não informado. Taxa: R$ 50.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) 3

Inscrições até sexta-feira (23/7) no site: https://bit.ly/usuarioUFCG . Concurso com uma vaga para professor de matemática. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 65.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) 4

Inscrições desta segunda-feira (19/7) até sexta-feira (23/7) no site: https://bit.ly/usuarioUFCG . Concurso com uma vaga para professor de língua portuguesa. Salários: entre R$ 2.814,01 e R$ 5.143,41. Taxa: R$ 65.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) 5

Inscrições desta segunda-feira (19/7) até sexta-feira (23/7) no site: https://bit.ly/3qzJSaq . Concurso com uma vaga para professor de matemática. Salário: não informado. Taxa: R$ 65.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) 1

Inscrições até 22 de julho no site: www.progepe.ufpr.br . Concurso com uma vaga para professor substituto de física. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 45.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) 2

Inscrições até quinta-feira (22/7) pelos e-mails especificados no edital. Concurso com 2 vagas para professor de saúde coletiva. Salários: entre R$ 2.236,31 e 3.552,21. Taxa: R$ 45. Edital: https://bit.ly/editaisUFPR



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) 3

Inscrições até sábado (24/7) pelos e-mails especificados no edital. Concurso com 10 vagas para professor de língua polonesa (1), filosofia (1), ginecologia (1), otorrinolaringologia (1), saúde coletiva (1), nefrologia (1), gestão da qualidade e gestão pública (1), arquitetura (1), física (1) e ciências florestais (1). Salários: entre R$ 2.795,40 e R$ 9.616,18. Taxas: entre R$ 88 e R$ 240. Edital: https://bit.ly/editaisUFPR .



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) 1

Inscrições desta segunda-feira (19/7) até 26 de julho pelo e-mail: concursoadmtic@gmail.com . Concurso com uma vaga para professor substituto de administração. Salário: entre R$ 3.576,28 e R$ 6.444,49. Taxa: entre R$ 89,41 e R$ 152,63. Edital: https://bit.ly/EdItalUFPI ,



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) 2

Inscrições de 23 de agosto até 26 de agosto pelo e-mail: concursomateriais@ufpi.edu.br . Concurso com uma vaga para professor substituto de engenharia. Salário: não informado. Taxa: entre R$ 90 e R$ 161,11. Edital: https://bit.ly/EditalUFPI .



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) 1

Inscrições até sexta-feira (23/7) no site: https://bit.ly/sistemaUFMA . Concurso com cinco vagas para professor de artes visuais (1), medicina (2) e enfermagem (2). Salários: entre R$ 3.130.85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 100.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) 2

Inscrições até 9 de agosto no site sigrh.ufma.br . Concurso com quatro vagas para pedagogos (2), professor de química (1) e dança (1). Salário: R$ 4.472,64. Taxa: R$ 250.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 1

Inscrições até o próximo domingo (25/7) pelo e-mail: inscricao@face.ufmg.br . Concurso com uma vaga para professor de contabilidade financeira e controladoria. Salários: entre R$ 5.143,54 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 216.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 2

Inscrições até 8 de setembro pelo e-mail: concursos@letras.ufmg.br . Concurso com uma vaga para professor de libras. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: 216. Edital: https://bit.ly/EditalUFMG1



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 3

Inscrições até 8 de setembro pelo e-mail: concursos@letras.ufmg.br . Concurso com duas vagas para professor de linguística. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: 216. Edital: https://bit.ly/EditalUFMG2



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 4

Inscrições até 6 de novembro pelo e-mail: dact@farmacia.ufmg.br . Concurso com uma vaga para professor de parasitologia clínica. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 216. Edital: https://bit.ly/EdiUFMG



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 5

Inscrições até 21 de agosto no site: https://bit.ly/EditalUFMG . Concurso com uma vaga para professor de contabilidade. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 216.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 6

Inscrições até 4 de agosto no endereço: Av. Presidente Alfredo Baiena, 190, sala 081 - Santa Efigênia - Belo Horizonte (MG). Concurso com uma vaga para professor de audiologia. Salários: entre 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 216. Edital: https://bit.ly/EditalAudiologia .



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 7

Inscrições até 4 de agosto no endereço: Av. Presidente Baiena, 190, sala 081 - Santa Efigênia - Belo Horizonte (MG). Concurso com uma vaga para professor de linguagem. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: 216. Edital: https://bit.ly/EditalLinguagem .



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 8

Inscrições até 8 de agosto no site: www.medicina.ufmg.br/editais/ . Concurso com uma vaga para professor de fonoaudiologia. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 215,99.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 9

Inscrições até 6 de agosto no site: www.medicina.ufmg.br . Concurso com quatro vagas para professor adjunto de clínica médica, exceto dermatologia e neurologia. Salário: R$ 5.831,21. Taxa: R$ 215,99.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 10

Inscrições até 28 de setembro no e-mail: inscricao@face.ufmg.br . Concurso com duas vagas para professor adjunto de teoria das organizações e estudos organizacionais. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 215,99. Edital: bit.ly/ProfessorUFMG .



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 11

Inscrições até 29 de agosto pelo e-mail inscricao@face.ufmg.br . Concurso com uma vaga para professor de administração da produção e sistemas de informação. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 215,99. Edital: https://bit.ly/faceUFMG .

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 12

Inscrições até 29 de agosto pelo e-mail eeffto-dir@ufmg.br. Concurso com uma vaga para professor de fisioterapia. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 215,99. Edital: https://bit.ly/eefftoUFMG .



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 13

Inscrições até 20 de agosto pelo e-mail concursos@icb.ufmg.br . Concurso com uma vaga para professor de fisiologia e biofísica. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 215,99. Edital: www.ufmg.br/prorh/concursos-2/ .



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 14

Inscrições até quarta-feira (21/7) pelo e-mail secgeral@odonto.ufmg.br . Concurso com uma vaga para professor do magistério superior em odontologia. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 215,99. Edital: https://bit.ly/odontologiaUFMG .



UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM)

Inscrições até o próximo domingo (25/7) no site: https://bit.ly/LinkUFMT . Concurso com 7 vagas para professores substitutos de engenharia de alimentos (1), terapia ocupacional (1), pedagogia (1), letras (1), matemática (2) e educação física (1). Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 145.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA)

Inscrições até sexta-feira (23/7) na unidade da vaga, disponível no site: https://ufba.br/estrutura/unidades_universitarias . Concurso 14 com vagas para professor substituto no Instituto de Ciências da Saúde (3), Faculdade de Medicina da Bahia (2), Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia (2), Faculdade de Direito (2), Instituto de Psicologia (1), Instituto de Letras (3) e Escola de Música (1). Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 150.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) 1

Inscrições até 13 de agosto no site: https://bit.ly/Unifal . Concurso com uma vaga para professor substituto de física. Salários: entre R$ 5.488,43 e R$ 20.530,01. Taxa: Não há.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) 2

Inscrições até segunda-feira (19/7) no site: http://bit.ly/sistemaUnifal . Concurso com uma vaga para Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais. Salário: R$ 4.180,66. Taxa:R$ 50.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) 3

Incrições até segunda-feira (19/7) no site: bit.ly/sistemaUnifal . Concurso com uma vaga para professor de biociências aplicada à saúde. Salários: entre R$ 11.800,12 e R$ 20.530,01. Taxa: não informado.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) 4

Inscrições até 16 de agosto no site: bit.ly/sistemaUnifal. Concurso com uma vaga para professor do magistério superior em farmácia. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) 5

Inscrições até 11 de agosto no site: http://bit.ly/sistemaUnifal . Concurso com uma vaga para professor no magistério superior em odontologia. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) 6

Inscrições até 13 de setembro no site: bit.ly/sistemaUnifal . Concurso com uma vaga para professor no magistério superior em odontologia. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 1

Inscrições desta segunda-feira (19/7) até 30 de julho no site: http://www.ceps.ufpa.br . Concurso com uma vaga para professor substituto de física. Salário: R$ 3.130,85 e R$ 4.304,92. Taxa: R$ 80.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 2

Inscrições até 26 de julho no site: www.ceps.ufpa.br . Concurso com 3 vagas para pedagogia. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: 80.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 3

Inscrições até sexta-feira (23/7) no site: www.ceps.ufpa.br . Concurso com cinco vagas para professor de língua inglesa (4) e filosofia (1). Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 80.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 4

Inscrições até sexta-feira (23/7) no site: www.ceps.ufpa.br . Concurso com duas vagas para professor de contabilidade (1) e microbiologia (1). Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 80.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 5

Inscrições até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br . Concurso com duas vagas para professor de clínica médica /reumatologia (1) e atenção à saúde da mulher/ginecologia e obstetrícia (1). Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 6

Inscrições até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br . Concurso com três vagas para professor de educação diferenciada em ambientes escolares e não-escolares (1), saúde da criança e adolescente (1) e atenção ao sistema visual (1). Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 3.600,48. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 7

Inscrições até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br . Concurso com uma vaga para professor de língua inglesa e literatura. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 8

Inscrições até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br . Concurso com uma vaga para professor de virologia e doenças humanas. Salário: R$ 20.530,01. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 9

Inscrições até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br . Concurso com duas vagas para professor do Instituto de Ciências da Arte. Salários: entre R$ 6.708,96 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 10

Inscrições até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br . Concurso com uma vaga para professor de evolução do comportamento humano. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 11

Inscrições até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br . Concurso com uma vaga para professor de teoria das comunicações e instalações elétricas. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 12

Inscrições até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br . Concurso com duas vagas para professor do Instituto de Ciências Biológicas. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 13

Inscrições até 28 de setembro no site: http://www.ceps.ufpa.br . Concurso com uma vaga para professor do português língua estrangeira (PLE). Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)

Inscrições 26 até 30 de julho pelo e-mail servicoadministrativo.ill@unilab.edu.br . Concurso com uma vaga para professor de língua inglesa. Salário: R$ 4.304,92. Taxa: R$ 107. Edital: https://bit.ly/inglêsUnilab .



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO (UFCAT)

Inscrições até segunda-feira (19/7) no site: bit.ly/3dqxeoQ . Concurso com duas vagas para professor substituto de direito (1) e enfermagem (1). Salários: entre R$ 2.855,64 e R$ 4.431,53. Taxa: R$ 50.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL)

Inscrições até quinta-feira (22/7) no site: http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0009_2021 . Concurso com seis vagas para técnico em enfermagem (1), técnico em farmácia (1), técnico em laboratório: agrimensura (1), engenheiro agrônomo (1), farmacêutico: análises clínicas (1) e meteorologista (1). Salários: entre R$ 2.446,97 e R$ 4.180,67. Taxas: entre R$ 70 e R$ 110.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO (UFMT)

Inscrições até terça-feira (20/7) no site: www.concursos.ufmt.br . Concurso com 106 vagas para administrador (6), arquivista (1), assistente em administração (33), assistente em tecnologia da informação (1), assistente social (2), bibliotecário documentalista (1), contador (1), engenheiro agrônomo (1), engenheiro civil (2), farmacêutico bioquímico (1), historiador (1), jornalista (2), médico-psiquiatria (1), músico/cantor 1º soprano (1), nutricionista (1), operador de câmera de cinema e tv (1), químico (1), técnico em anatomia e necropsia (1), técnico em assuntos educacionais (3), técnico em contabilidade (3), técnico em enfermagem (5), técnico em farmácia (1), técnico em telecomunicações (2), técnico de laboratório de agrimensura (1), técnico de laboratório em análises clínicas (1), técnico de laboratório em biologia (5), técnico de laboratório em comunicação visual (1), técnico de laboratório em eletrotécnica (2), técnico de laboratório em química (5), técnico de laboratório em informática (1), técnico em tecnologia da informação (16), tecnólogo em gestão pública (1), tecnólogo em redes de computadores (1). Salários: entre R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66. Taxas: entre R$ 70 e R$ 110.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT)

Inscrições de 13 de agosto até 9 de setembro no site: www.copese.uft.edu.br . Concurso com 14 vagas para professor de física (2), química (1), direito (5), turismo patrimonial e socioambiental (1), agronomia (1), engenharia civil (1), jornalismo (1) e medicina (2). Taxa: R$ 260.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS)

Inscrições até 26 de julho pelo e-mail profsubstituto@sertao.ifrs.edu.br . Concurso com uma vaga para professor de geografia. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: não há. Edital: ifrs.edu.br/sertao/editais/ .



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE (IFSUL)

Inscrições de segunda-feira (19/7) até sexta-feira (23/7) pelo e-mail gp@camaqua.ifsul.edu.br . Concurso com uma vaga para professor substituto de informação e comunicação. Salários: entre R$ 3.121,76 e R$ 5.742,14. Taxa: não há. Edital: concursos.ifsul.edu.br/ .



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE (IFSUL)

Inscrições de segunda-feira (19/7) até 26 de julho pelo e-mail anasouza@ifsul.edu.br . Concurso com uma vaga para professor substituto de controle e processos industriais. Salários: entre R$ 3.121,76 e R$ 5.742,14. Taxa: não há. Edital: concursos.ifsul.edu.br/ .



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (IFES)

Inscrições até 27 de julho pelo email: col.cggp.insc@ifes.edu.br . Concurso com três vagas para professor substituto de administração (1), informática (1) e matemática (1). Salário: R$ 3.600,48. Taxa: Não há. Edital: https://bit.ly/IFESEdital .



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (CEFET-MG) 1

Inscrições até quarta-feira (21/7) no site cefetmg.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de português. Salários: não informados pelo edital. Taxa: não há. Edital: https://bit.ly/EditalCefet .



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (CEFET-MG) 2

Inscrições até terça-feira (20/7) no site concursopublico.cefetmg.br . Concurso com 89 vagas, sendo 20 imediatas e 69 de cadastro reserva, para assistente em administração (35), técnico em enfermagem (5), técnico em laboratório (10), técnico de T.I (14), arquiteto e urbanista (5), contador (5), cardiologista (5) e pedagogos (10). Salários: entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66. Taxa: entre R$ 100 e R$ 140.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS (IFSULDEMINAS)

Inscrições até quinta-feira (22/7) no site: www.ifsuldeminas.edu.br/concurso . Concurso com duas vagas para professor substituto de física (1) e de matemática (1). Salários:entre R$ 2.459,95 e R$ 5.831,21. Taxa: não há.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO (IF SERTÃO-PE)

Inscrições até este domingo (18/7) no site: https://bit.ly/concursosertaoPE . Concurso com seis vagas para professor de pedagogia (1), biologia (2) e química (3). Salário: R$ 3.130,85. Taxa: R$ 60.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG)

Inscrições até este domingo (18/7) no site: https://bit.ly/2UbbFBT . Concurso com 3 vagas para análise de dados (2) e ética em pesquisa e bioética (1). Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 6.289,21. Taxa: Não há.