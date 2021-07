Agências e empresas oferecem 445 vagas de emprego

E EuEstudante

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

CHANCES DE EMPREGO

» DELIVERY MUCH

TECNOLOGIA

A Delivery Much, aplicativo de delivery com foco no interior do Brasil, está com 29 vagas em aberto. A maioria das oportunidades é para o setor de tecnologia, mas também há posições para as áreas administrativa e financeira, comercial, marketing e operações, além de vaga para Jovem Aprendiz. Para mais informações, acesse: https://bit.ly/3k1F64a .

» ZYGON

ADTECH

A Zygon, adtech especializada em marketing digital anuncia a abertura de 30 vagas de trabalho, todas serão permanentemente para home office/remoto, mesmo após o fim das medidas de isolamento social. Sendo assim, podem se candidatar pessoas de todo o Brasil e até mesmo de fora. Inscreva-se: https://zygon.digital/jobs/



» BAIRESDEV

VÁRIAS CIDADES

BairesDev abre 345 oportunidades de trabalho em várias cidades do Brasil. As vagas são para desenvolvedor golang, ruby on rails, php, .net, node, python, java e react; devops senior; qa automation senior; especialista em representação de talentos; especialista em busca de talentos; representante de customer success; recrutador de ti; analista de formação; entre outras. Inscreva-se: https://bit.ly/3jMq2ar .



» SYSTEMS DO BRASIL

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Systems do Brasil contrata para 19 vagas em São Bernardo do Campo. As oportunidades são para desenvolvedor full stack e front/ux; arquiteto devops; scrum master; analista qa; e analista funcional. Benefícios: assistência médica, assistência odontológica, auxílio-creche, consignado, participação nos lucros ou resultados, previdência privada, programa de treinamentos, seguro de vida, vale-alimentação, vale-transporte. Inscreva-se: https://bit.ly/3dPX8m6 .



» GRUPOSITI

BRASIL TODO

GrupoSITI tem 5 oportunidades para todo o Brasil. As posições são para Scrum Master. É necessário ter certificação PSM I ou CSM, experiência prévia na área, experiência com JIRA e perfil de liderança. Benefícios: assistência médica, assistência odontológica, auxílio-academia, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição. Cadastre-se gratuitamente em: https://bit.ly/36mppwg .



» CREDERE

FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS

A Credere, fintech especializada em financiamentos de veículos, está com 11 novas vagas abertas. As oportunidades são para desenvolvedores back-end, desenvolvedores front-end, developer relations e designer UI. Todas as vagas são para trabalhar no modelo remoto e oferecem como benefícios: horário flexível, independência e autonomia, plano de saúde sem descontos ou despesas extras, concessão de equipamentos e trilha de desenvolvimento. Quem se interessar deve fazer a inscrição em https://bit.ly/inclusaocredere .



» FORTICS

ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO

A Fortics, empresa especializada em plataformas para atendimento e comunicação omnichannel (WhatsApp, redes sociais, mensageria e voz), acaba de abrir mais de 15 vagas para trabalho remoto em diferentes áreas de atuação. Entre as vagas destaque para monitor de qualidade, sysadmin, desenvolvedor full stack — pleno e sênior, gerente de marketing, web designer — pleno, analista de pré-vendas e consultor comercial bilíngue. Acesse: https://talentosfortics.solides.jobs .

CHANCES DE TRAINEE

» MOVIDA

ALUGUEL DE CARROS

Movida Aluguel de Carros iniciou o processo de seleção do seu Programa de Trainee para Supervisor de Loja. Serão diversas vagas em todo o Brasil, com oportunidade de atuar nas unidades de aluguel de carro ou de venda de seminovos. Inscreva-se até 31 de julho: https://movidatrainee.gupy.io/ .



» GRANT THORNTON

GRADUANDOS GRADUADOS

A Grant Thornton, empresa de consultoria e auditoria, está com inscrições abertas até agosto para seu programa de trainee. Os cursos que estão com oportunidades abertas são os de administração de empresas, análise de sistemas, ciências atuariais, ciência da computação, ciências contábeis, direito, economia, engenharia, engenharia da computação, sistemas de informação e tecnologia da informação. Os interessados poderão se inscrever no site grantthornton.com.br.



» L’OREAL BRASIL

CANDIDATOS NEGROS

A L’Oréal Brasil anunciou a abertura das inscrições para seu Programa de Trainee, recrutando profissionais de diferentes áreas para preencher vagas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Candidatos com até três anos de formados estão aptos para inscrição e, pela primeira vez, 50% das vagas serão destinadas a candidatos negros. As inscrições vão até 23 de julho e podem ser feitas no site bit.ly/3qotvxi.



» RUSSELL BEDFORD

AUDITORIA BRITÂNICA

A Russell Bedford Brasil, empresa referência em consultoria e auditoria, está com inscrições abertas até agosto para o seu primeiro programa de trainee. O processo é direcionado a graduandos a partir do 4º semestre e graduados a partir de 2019 do curso de ciências contábeis. As oportunidades são para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. As inscrições estão abertas até 13 de agosto e podem ser feitas no site bit.ly/3qvqn2H.



» MARSH 2021

3ª TEMPORADA

O Programa de Trainees da Marsh busca profissionais que tenham concluído sua formação acadêmica em administração, economia, engenharias, direito, ciência atuarial, estatística, matemática ou áreas correlatas, no máximo, há dois anos. A admissão dos aprovados na 3ª temporada de 2021 será no mês de agosto. Inscrições devem ser feitas no site bit.ly/3daMQwK.





EMPREGO

VAGA QUANTIDADE SALÁRIO

ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 10 R$ 1.100

AÇOUGUEIRO 10 R$ 1.330

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 10 R$ 1.200

AJUDANTE DE CABELEIREIRO 1 R$ 32,50 (DIA)

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 2 R$ 1.188

ALINHADOR DE DIREÇÃO 1 R$ 1.100

AUXILIAR DE COORDENADOR ESCOLAR 1 R$ 2.345

AUXILIAR DE COZINHA 2 R$ 1.188

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 2 R$ 1.200

AUXILIAR DE PADEIRO 11 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.250

BORRACHEIRO 2 R$ 1.220

CABELEIREIRO 4 R$ 1.100

CARPINTEIRO 10 R$ 1.804

CASEIRO 1 R$ 1.100

CONTADOR 1 R$ 2.000

COORDENADOR DE RESTAURANTE 1 R$ 1.400

COSTUREIRA EM GERAL 5 ENTRE R$ 1.300 E R$ 1.600

COZINHEIRO GERAL 4 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.400

EMBALADOR, A MÃO 3 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.184

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS (REPARAÇÃO) 1 R$ 1.300

GARAGISTA 1 R$ 1.338

GRAÇOM 5 R$ 2.800

GERENTE DE CAPTAÇÃO (FUNDOS E INVESTIMENTOS INSTITUCIONAIS) 1 R$ 3.000

GERENTE DE SUPERMERCADO 1 R$ 2.009

INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS 2 R$ 1.100

LADRILHEIRO 2 R$ 140 (DIA)

LAMINADOR DE PLÁSTICO 1 R$ 1.100

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 5 ENTRE R$ 1.145 E R$ 2.500

MECÂNICO DE BOMBAS HIDRÁULICAS 1 R$ 2.100

MECÂNICO DE EMPILHADEIRA 2 R$ 1.350

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL 4 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.909,25

MECÂNICO ELETRICISTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 1 R$ 1.100

MOTORISTA ENTREGADOR 1 R$ 1.799

PADEIRO 11 ENTRE R$ 1.400 E R$ 1.700

PEDREIRO 14 ENTRE R$ 1.700 E R$ 1.800

PINTOR DE AUTOMÓVEIS 6 ENTRE R$ 1.100 E R$ 2.500

PIZZAIOLO 2 ENTRE R$ 1.300 E R$ 1.500

PORTEIRO 2 R$ 1.117

PROFESSOR DE INGLÊS 3 R$ 18 (HORA)

PROFESSOR DE FÍSICA NO ENSINO MÉDIO 3 R$ 18 (HORA)

PROFESSOR DE MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO 3 R$ 18 (HORA)

PROFESSOR DE QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO 3 R$ 18 (HORA)

PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE COMPUTADOR 1 R$ 4.665,99

PROMOTOR DE VENDAS 30 R$ 1.350

RECEPCIONISTA, EM GERAL 200 R$ 130 (DIA)

REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS 1 R$ 2.000

SECRETÁRIA(O) EXECUTIVA(O) 6 R$ 4.622

SERRALHEIRO 13 ENTRE R$ 7,90 (DIA) E R$ 2.000

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO 1 R$ 2.300

TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA (HELPDESK) 1 R$ 2.852

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 1 R$ 1.911

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 1 R$ 2.500

TÉCNICO MECÂNICO EM AUTOMAÇÃO 1 R$ 2.500

VENDEDOR - NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS 1 R$ 1.250

VENDEDOR PRACISTA 41 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.980

VIDRACEIRO 1 R$ 1.200

Agências do Trabalhador durante lockdown

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste